Гройсман доручив спростити використання бізнесом касових апаратів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити рішення щодо дерегулювання процедури використання бізнесом реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

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«Я наполягаю на тому, щоб ми розробили всі необхідні рішення щодо дерегулювання реєстраторів розрахункових операцій... Потрібно спростити систему змісту розрахункових касових апаратів», - сказав він.

За словами прем'єра, українське регулювання використання РРО відрізняється від світових стандартів, у гірший бік і змушує бізнес встановлювати непотрібне устаткування, а також платити за нав'язане обслуговування.

«Розробіть необхідні рішення, що завгодно - постанови уряду, законопроекти, накази. Це питання має бути вирішено», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, вимога щодо обов'язкового застосування РРО з 1 липня 2015 року поширюється на платників єдиного податку третьої групи (з обсягом доходу протягом року не більш як 5 млн грн), а з 1 січня 2016 року - ця вимога поширилася також на підприємців - платників єдиного податку другої групи (з обсягом доходу протягом року не більш як 1,5 млн грн).

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» було прийнято 20 грудня 2016 року і він набрав чинності 1 січня 2017 року.

16 березня 2017 року уряд затвердив перелік побутових товарів (побутової техніки), які можуть продаватися тільки з використанням касових апаратів. Список налічує кілька сотень найменувань.

Верховна Рада в жовтні 2016 року прийняла в першому читанні законопроект №4117 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків», який дає змогу використовувати смартфони і планшети як касові апарати.