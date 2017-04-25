Підприємці назвали головні перешкоди для зростання малого та середнього бізнесу в Україні

Відсутність попиту та низька купівельна спроможність населення зайняли перше місце серед перешкод для зростання малого та середнього підприємництва в 2016 році.

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Про це йдеться в щорічному дослідженні USAID «Annual Business Climate Assessment» (ABCA), в якому взяли участь близько двох тисяч підприємців, які працюють в різних секторах економіки України.

На другому місці серед перешкод для діяльності представники бізнесу назвали несприятливу політичну ситуацію, зазначивши, що вплив цього фактора дещо зменшився порівняно з 2015 роком.

Крім того, згідно з дослідженням, ключовими проблемами ведення бізнесу залишаються високі ставки податків і складне адміністрування, а також часті зміни економічного законодавства.

Згідно з дослідженням, 73,2% керівників підприємств не відчули ніякого впливу заходів з регулювання, які проводилися в 2016 році.

За даними дослідження, центральний індекс «Індекс ділового клімату» за підсумками року становив 0,06 бала і зріс на 0,05 бала порівняно з 2015 роком.

Як повідомляв УНІАН, поліпшення ділового клімату в Україні є одним із пріоритетів роботи уряду, задекларованих у програмі дій Кабінету міністрів. Серед першочергових кроків на цьому шляху влада називає викорінення корупції у сфері реєстрації бізнесу, проходження митних формальностей, а також податкового адміністрування.