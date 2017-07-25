Мінфін хоче об'єднати звітність за декількома податками

Міністерство фінансів України ініціює об'єднання звітності з податку на доходи фізичних осіб, військовому збору та єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка буде більш уніфікованою з єдиним встановленим терміном подачі.

Читайте такожМінекономрозвитку: тіньова економіка в Україні знизилася до 34% ВВП

Про це йдеться в проекті закону про внесення відповідних змін до Податкового кодексу, опублікованому на сайті Мінфіну.

Згідно з пояснювальною запискою, основними цілями законопроекту є спрощення ведення бізнесу і підвищення ефективності роботи контролюючих органів за рахунок створення єдиного уніфікованого документу шляхом об'єднання окремих видів звітності. Метою законопроекту є також спрощення подання звітності з єдиного внеску, зменшення паперового документообігу та припинення виконання банківськими установами не властивих їм функцій.

Документом передбачається, що об'єднана звітність може запрацювати з 1 січня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році в Україні була прийнята за основу концепція так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.

Кабінет міністрів в рамках попереднього пакетного рішення щодо дерегуляції 10 березня скасував дію 100 застарілих регуляторних актів, що стосуються різних сфер ведення бізнесу в Україні.