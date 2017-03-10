В Україні скасували понад 100 регуляторних актів, що створюють бар'єри для бізнесу

Кабінет міністрів України в рамках процесу дерегуляції скасував дію 100 застарілих регуляторних актів, що стосуються різних сфер ведення бізнесу в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю й оформлено у вигляді двох постанов.

Як зазначила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, регуляторні акти стосуються різних органів влади.

За її словами, документи набудуть чинності протягом 2 місяців, за цей час відповідні органи влади у разі необхідності зможуть замінити зазначені регуляторні акти на більш раціональні.

За словами першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова, серед скасованих регуляторних актів 21 акт став незаконним після набрання чинності Законом «Про основні засади державного нагляду і контролю у сфері державної діяльності». Зазначеними документами регламентувалися інші види перевірок, крім тих, які дозволяє закон.

«Їх скасовано саме тому, що ніхто не може проконтролювати ні їх кількість, ні якість, ні результат», - зазначив Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності й не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році в Україні було прийнято за основу концепцію так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.