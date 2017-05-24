Кабмін вирішив створити онлайн-портал перевірок бізнесу та скоротити їх кількість на 15-30%

Кабінет міністрів України прийняв черговий пакет дерегуляції, який передбачає створення інтегрованої інформаційної бази перевірок бізнесу і зменшення їх кількості на 15-30%.

Читайте такожГройсман доручив спростити використання бізнесом касових апаратів

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Продовжуючи реформу дерегуляції та розвитку підприємництва Мінекономрозвитку подало на розгляд Кабінету міністрів пакет змін з 9 проектів. Результатом дерегуляційного дня стане лібералізація системи державного контролю, що дозволить скоротити кількість контактів органів контролю і бізнесу та суттєво зменшить корупційні ризики», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи пакет рішень.

За словами Кубіва, інтегрована база перевірок забезпечить доступ громадськості, суб'єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про заходи державного контролю онлайн. Відтепер органи державного контролю зобов'язані не пізніше 15 жовтня вносити відомості про заплановані заходи державного нагляду, а 17 жовтня система буде автоматично оприлюднити проект плану комплексних заходів держконтролю.

Крім того, дерегуляційний пакет передбачає введення єдиних критеріїв ризик-менеджменту, які дадуть можливість контролюючим органам визначати максимально допустиму частоту перевірки тих чи інших суб'єктів господарювання.

Також пакет рішень надає право Мінекономрозвитку і Державній регуляторній службі проводити моніторинг дотримання контролюючими органами норм закону про державний контроль, передбачає порядок отримання ліцензій онлайн, а також надає онлайн-доступ до містобудівної документації.

У пакет рішень увійшла і підготовлена раніше Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році в Україні була прийнята за основу концепція так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.

Кабінет міністрів в рамках попереднього пакетного рішення щодо дерегуляції 10 березня скасував дію 100 застарілих регуляторних актів, що стосуються різних сфер ведення бізнесу в Україні.