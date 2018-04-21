Що й почім їдять депутати України, Росії, США та Ізраїлю

Ціни в буфеті українського парламенту нагадують про "старі добрі часи". Не обтяжуймось, утім, власними висновками щодо цього, бо досить заглянути в меню...

Салат із свіжої капусти - 50 копійок

Вінегрет - 88 копійок

Бутерброд із сьомгою - 6,48 гривні

Бутерброд з ікрою лососевою - 4,07 гривні

Соте з баклажанів - 84 копійки

Омлет з м`ясо-копченими виробами - 3,87 гривні

Пудинг сирний з джемом - 4,71 гривні

Сирники з родзинками - 4,11 гривни

Гриби в сметанному соусі - 4,86 гривні

Капуста тушкована - 2,30 гривні

Капуста цвітна - 3, 52 гривні

Картопля тушкована - 1,08 гривні

Сьомга варена з соусом - 18,27 гривні

Риба масляна смажена - 8,22 гривні

Філе судака смажене в білках , - 6,05 гривні

Філе судака тушковане в овочах , - 6,65 гривні

Сьомга запечена в майонезі -18,09 гривниі

Битки рибні - 3,46 гривні

Битки з філе судака припущені - 4,00 гривні

Печеня по-домашньому з вирізкою - 7,25 гривні

Корейка смажена -7,89 гривні

Шашлик з вирізки - 8,18 гривні

Шніцель -3,96 гривні

Відбивна по-столичному - 5,27 гривні

Язик - 7,23 гривні

Млинчики по-царськи - 3,56 гривні

Кава з автомата -1,42 гривні

Чай з пакетика з лимоном - 65 копійок

Оскільки у журналістів є правило не знімати в їдальні, то депутати обідають там постійно. За спостереженнями, найчастіше беруть шашлик з осетрини (він у цьому меню не представлений). Іноді беруть варену рибу - з тієї що дорожча - і язик. Зварич якось брав до кави звичайний сирок у шоколаді. Іноді депутати беруть по 50 грамів коньяку, який їм зазвичай наливають в маленькі кавові чашки. З прозорих стаканчиків їм якось незручно. Спиртні напої там коштують не дорожче, ніж у магазині. Звичайна справа у Верховній Раді: мільйонери купують і їдять сосиски і сардельки, які коштують близько трьох гривень за пару. Персонал дуже ввічливий однаково з усіма: і з депутатами, і з помічниками, і з журналістами. Але бувають депутати, які вимагають до себе уваги, і тоді збігаються кілька буфетників, які пояснюють: це, мовляв, рублене м`ясо, а це натуральне. Цікаво при цьому, депутати іноді не беруть здачі, можуть залишити копійок вісім. Можливо, це не чайові, а так – не хочуть захаращувати гаманець, але виглядає смішно...

Що і за яку ціну їдять парламентарії Росії, США та Ізраїлю з`ясувала газета "Московский комсомолец".

Газета наводить меню їдалень з різних органів російської влади.

Найдорожчі страви

Держдума: яловичина, тушкована з чорносливом, — 74,84 (менше 3 доларів)

уряд: форель, припущена з олією, оливки, маслини, лимон, зелень — 63,70

Кремль: філе з яловичої вирізки — 63,90

Найдешевші закуски

Дума: огірки свіжі — 3,42

уряд: огірки малосольні — 7,40

Кремль: салат з свіжої капусти з журавлиною — 10,70

При ближчому розгляді в кожному з меню виявилися свої особливості. Зокрема, в 14-му корпусі Кремля, де працюють співробітники адміністрації президента, наголос роблять на "швидкі страви" - там, наприклад, є пельмені, сосиски і сардельки. На закуску пропонують два види грибів - опеньки й маслюки, а на десерт - свіжий кавун і диню.

У їдальні Держдуми домінує патріотична тема. Тут подають сир "Російський", "Православну" воду і горбушу по-російськи. У Держдумі, на відміну від інших органів влади, переважає цінова політика з "некруглими" копійками. Ціни на зразок 7 рублів 06 копійок або 5 рублів 49 копійок в меню переважають, зазначає видання.

У німецькому бундестагові ціни вже зовсім інші: салат з виноградом, лісовими грибами і вирізкою коштує 7,80 євро, картопляний суп з майораном - 3,50 євро, яловича відбивна з картоплею і зеленим салатом - 7 євро, шніцель по-віденськи із смаженою картоплею, брусницею і салатом - 12,50 євро.

У Конгресі США ціни в закладах громадського харчування також далекі від російських. Наприклад, азіатський суп з куркою і кокосовим горіхом стоїть 2,2 долара. А блюдо дня від шеф-кухаря обійдеться в 5,95 долара.

У ізраїльському кнессеті всі обіди комплексні і коштують 21 шекель (приблизно 5 доларів). Обід складається з кількох видів овочевих салатів (їх можна без обмежень накладати в тарілку), овочевого супу, двох видів гарніру плюс шматочок м`яса, курки або риби. Якщо просите покласти ще шматочок - на касі з вас візьмуть як за дві порції. Хліб і карафка холодної води - безкоштовно. Десерт (тістечко) або 250-грамова баночка газованої води - ще 8 шекелів (приблизно 1,5 долара).