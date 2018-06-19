У Януковича є свої вулиця і площа (фоторепортаж)
Коли людей питаєш, хто такий Янукович, то дехто каже, що Президент України, дехто - прем’єр-міністр, а є такі, хто мером його називає, правда, не визначившись з містом в Україні...
Вірменія вшанувала жертв Спітакського землетрусу, що стався 7 грудня 1988 року. У заходах з цієї нагоди взяв участь лідер Партії регіонів Віктор Янукович.
Не багато українських політиків можуть похвалитися тим, що будучи живими і при доброму здоров`ї, мають і вулицю, і площу, де чорним по білому викарбувані їхні імена. А Віктор Федорович може. Правда, і вулиця імені Януковича, і площа імені Януковича - не в Україні, а у Вірменії.
І тут потрібна ретроспектива... 7 грудня 1988 рокуу Вірменії стався потужний землетрус. За 30 секунд був знищений Спітак, зруйновані Ленінакан (нині Гюмрі), Кіровакан (нині Ванадзор) і Степанаван. Всього в результаті руйнівного землетрусу постраждали 21 місто і 350 сіл, з яких 58 зруйновані повністю. Загинули 25 тисяч людей.
Віктор Янукович тоді працював генеральним директором ВО ”Донбастрансремонт”. Під його керівництвом формувалися загони з України, які працювали на ліквідації наслідків землетрусу.
Чому ж тоді площа та вулиця не "Українська" чи ще щось в цьому ж стилі, а іменна? Лідер регіоналів з цього приводу скромно констатує, що “вдячність вірменського народу адресована не стільки мені особисто, скільки тим учасникам ліквідації наслідків землетрусу, які працювали в 1988 році в Спітаку”.
Віктор Янукович та Президент Вірменії Серж Саргсян
Віктор Янукович та губернатор Лорійської обл. Вірменії Арам Кочарян
То чому все-таки Янукович? Все не так складно. Вірменська діаспора славиться своїм впливом у всьому світі , її представники мають серйозні позиції у політиці і в бізнесі. Серед партійців Януковича є народний депутат Нвєр Мхітарян, вірменин за національністю, який є досить знаним, зокрема, в будівельному бізнесі України. Тому навряд чи варто сумніватися щодо його ролі в цій історії.
До речі, він теж був серед членів української делегації. Прийом для Януковича у Вірменії влаштували досить пристойний, оскільки він зустрічався і з нинішнім президентом Республіки Вірменія Сержем Саргсяном, і з попереднім президентом Робертом Кочаряном, не кажучи вже про регіональних керівників. У цей день зустрічі були і в місті Гюмрі, і в Спітаку, і в Єревані.
Надія Пришляк
Фото Андрія Мосієнка / прес-служба Партії регіонів / УНІАН