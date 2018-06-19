У Януковича є свої вулиця і площа (фоторепортаж)

Вірменія вшанувала жертв Спітакського землетрусу, що стався 7 грудня 1988 року. У заходах з цієї нагоди взяв участь лідер Партії регіонів Віктор Янукович.

Не багато українських політиків можуть похвалитися тим, що будучи живими і при доброму здоров`ї, мають і вулицю, і площу, де чорним по білому викарбувані їхні імена. А Віктор Федорович може. Правда, і вулиця імені Януковича, і площа імені Януковича - не в Україні, а у Вірменії.

І тут потрібна ретроспектива... 7 грудня 1988 рокуу Вірменії стався потужний землетрус. За 30 секунд був знищений Спітак, зруйновані Ленінакан (нині Гюмрі), Кіровакан (нині Ванадзор) і Степанаван. Всього в результаті руйнівного землетрусу постраждали 21 місто і 350 сіл, з яких 58 зруйновані повністю. Загинули 25 тисяч людей.

Віктор Янукович тоді працював генеральним директором ВО ”Донбастрансремонт”. Під його керівництвом формувалися загони з України, які працювали на ліквідації наслідків землетрусу.

Чому ж тоді площа та вулиця не "Українська" чи ще щось в цьому ж стилі, а іменна? Лідер регіоналів з цього приводу скромно констатує, що “вдячність вірменського народу адресована не стільки мені особисто, скільки тим учасникам ліквідації наслідків землетрусу, які працювали в 1988 році в Спітаку”.

До речі, плакати на вулиці під час мітингу “Спасибі Україні за сина Януковича” просто могли витиснути сльозу. Коли людей питаєш, хто такий В.Янукович, то дехто каже, мабуть, авансом, що Президент України, дехто також авансом чи як данину минулому,-прем’єр-міністр України, а дехто його мером називає, правда, не визначившись з містом в Україні. Хоча багато хто знає, особливо серед старшого покоління, що він був серед тих, хто їм допомагав в ті страшні часи.

То чому все-таки Янукович? Все не так складно. Вірменська діаспора славиться своїм впливом у всьому світі , її представники мають серйозні позиції у політиці і в бізнесі. Серед партійців Януковича є народний депутат Нвєр Мхітарян, вірменин за національністю, який є досить знаним, зокрема, в будівельному бізнесі України. Тому навряд чи варто сумніватися щодо його ролі в цій історії.

До речі, він теж був серед членів української делегації. Прийом для Януковича у Вірменії влаштували досить пристойний, оскільки він зустрічався і з нинішнім президентом Республіки Вірменія Сержем Саргсяном, і з попереднім президентом Робертом Кочаряном, не кажучи вже про регіональних керівників. У цей день зустрічі були і в місті Гюмрі, і в Спітаку, і в Єревані.

Надія Пришляк

Фото Андрія Мосієнка / прес-служба Партії регіонів / УНІАН