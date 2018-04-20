У четвер над Києвом бачили НЛО

Ви, звичайно, не повірите, ви будет сміятися, але вчора ввечері в небі над Києвом були відмічені НЛО. Незвичайні спалахи осяяли небо над Києво-Печерською лаврою на початку дванадцятої години. Далі відбувалося щось неймовірне.

– Було приблизно двадцять три десять. Я стояв на вулиці Почайнинській і бачив, як оранжеві крапки з`являлися з-за гори в темному небі. Вони рухалися з боку Лаври, долітали до Володимирської гірки, потім повертали до Дніпра і прямували в бік Троєщини. Їх були дуже багато, штук тридцять, вони летіли безшумно. Я пішов за фотоапаратом і зняв те, що відбувається, – сказав в інтерв`ю УНІАН свідок явища Кузьма Федченко.

– Об`єкти добре спостерігалися з нашого офісу, – каже Дмитро Мартиненко, працівник «Поділ-Плаза». – Все це тривало хвилин десять-п`ятнадцять. Можна припустити, що об`єкти були досить невеликі і летіли на висоті метрів двісті-триста над землею. Один з цих вогників долетів майже до самої Контрактової площі, але перш ніж повернути в бік Дніпра, застиг у небі і продовжив свій рух тільки після того, як до нього підлетіли ще два вогники, і вони в такій «компанії» продовжили шлях на Лівий берег. Десь в двадцять три п`ятнадцять все закінчилося.

Дмитро Ципкін, адміністратор проекту "НЛО в Україні", дізнавшись від нас про події, сказав, що йому особисто нічого про це не відомо, але даний випадок дуже зацікавив уфологів.

– Я вже зв`язався з нашими експертами в Києві, Сумах, Вінниці, Вінніпегу (Канада) із цього приводу. Хочу сказати, що в таких випадках ми в першу чергу припускаємо, що причиною події стали якісь природні або атмосферні явища, а не втручання потойбічних сил. Можна було б припустити, що проводилися якесь військові дослідження.

Андрій Лисенко, начальник прес-служби Міністерства оборони України, повідомив, що зідзвонювався з цього приводу з штабом ВПС.

– Там сказали, що вчора увечері в них ніяких заходів у зазначеному районі не проводилися. Проте я особисто неодноразово спостерігав при сильному тумані, який був вчора, в тому місці, про яке ви говорите, яскраві промені на небі. Вони виникають, коли йде світло з «Рівер-Паласу».

Ми теж часто бачимо в тому районі промені, про які говорить Лисенко, проте порівняйте їх з тим, що зображене на фотографії. Різниця колосальна. Словом, дізнатися природу вчорашніх вогників нам поки що не вдалося. Зрозуміло тільки одне. Це були: 1) якісь об`єкти, 2) літаючі об`єкти, 3) непізнані об`єкти. Коротше кажучи, НЛО.

Ми продовжуємо тримати руку на пульсі. Як тільки щось з`ясується, обов`язково повідомимо.

Антон Зікора, фото Кузьми Федченко