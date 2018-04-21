За Вінні-Пуха пили всі, всі, всі...

У четвер в одному із столичних ресторанів київський «світ» відзначав день народження Вінні-Пуха. Приводом для святкування прислужилося 80-річчя від дня появи на прилавках Британії першої книжки про Ведмежату та його друзів. Насправді англійська публіка дізналася про Вінні-Пуха ще в грудні 1925 року, коли лондонська The Evening News надрукувала перший розділ безсмертної книги, що належить перу Алана Александра Мілна. Але це лірика, що мало стосується справи, тим більше що більшість радянських людей зазнайомилися з плюшевим ведмежам завдяки мультфільмові з Євгеном Леоновим. Отже Вінні-Пух, якого ми знаємо, набагато молодший, проте й це мало стосується до справи.

На столах ресторану стояли відкриті банки із згущеним молоком радянського зразка, мед і хлібні палички. З усіх «віпів», мабуть, найбільш активною була телеведуча Власта Шовковська, колишня дружина футболіста Шовковського, яка в обнімку з іграшковими ведмедиками опановувала жанр «телеведуча дає інтерв`ю іншим телеведучим». Скульптор Олег Пінчук говорив про Вінні-Пуха з погляду художньої конпцептуаластики, розвиваючи ідеї «Мікрокосм Вінні-Пуха» і «Вінні-Пух у світлі просторово-часового континууму героїв Мілна», щоправда, його мало хто слухав. Актор Володимир Горянський багато мовчав про плюшевого ведмедика і щось писав на серветках.

Мабуть, найбільш підкованою у справі «вінніпухознавства» виявилася модельєр Євгенія Гапчинська. Вона представила мультиплікаційного шанувальника меду з крильцями. «І серед ведмедів зустрічаються янголи», – подумали навколишні.

Пернатий Вінні був подарований гімнастці Лілії Підкопаєвій, що з`явилася перед світською публікою на останньому місяці вагітності. На святі було ще багато різних представників шоу-бізнесу. Зокрема, якийсь персонаж, котрого всі поміж себе звали не інакше як «дівчина з «Алібі». «Дівчина з «Алібі» спочатку довго-довго картинно розчісувалася, потім заходилася поїдати хлібні палички, вмочуючи їх у мед.

Присутніх просили цитувати твір Алана Мілна. Цитували залюбки, але це був переважно мультфільм, а не книга. Отут багато хто зрозумів, що знайомі з дитинства фрази в день 80-річчя героя звучать абсолютно по-новому, і особливо це стосувалося слів: «То тут сто грам, то там сто грам. На те воно і ранок!» Пішли натяки, що Вінні-Пух – цілком наша людина, друзяка і пияк, а мед у творі - про людське око, ми ж знаємо, про які сто грамів йдеться. Потім учасникам свята розповіли “справжню” історію народження легендарного ведмедика. Ні про яке місто Вінніпег, дорогою до якого Мілн нібито придумав свого героя, не йшлося. (Довідка. Вікіпедія )

– Під час Першої світової війни англійський окупант, прийшовши на українську територію і будучи жахливо голодним і страждаючи від спраги, побачив корову. Бувши аристократичного походження, він спробував її подоїти, за що одержав копитом по лобі, – імпровізував ведучий. – Тож його відвезли до лікарні і коли запитували: сер, що з Вами сталося? - він тільки пам`ятав, що діло було під Винницею, тому казав: Вінні! Бух!

Альтернативна історія не змогла залишити жодної людини такою, як вона була до того, як її почула. Але понад усе присутніх вразила ведмедиця Шаня. Жива, п`ятимісячна, з «Цирку Кобзов». Гостям сказали, що це наречена Вінні-Пуха. Шаню всадовили за стіл поряд із співачкою Мариною Діа. І якщо тварина проявляла неспокій під спалахами фотокамер, то співачка сиділа як зацілована. Зате Лілія Підкопаєва, побачивши Шаню, почала з нею обніматися. Потім оголосили переможців у номінаціях «Друзі Вінні-Пуха», кращою з яких стала Лілія Підкопаєва, яка сказала, що Вінні-Пух у неї чомусь асоціюється з голодними спортсменами.

– Насправді останнім часом я підсіла на мед, враховуючи, це дуже корисний продукт. Якщо з ранку натщесерце з`їсти ложку меду і запити стаканом води, то тобі вже не буде потрібний ніякий сніданок. Мед дає багато енергії.

Володимир Горянській став першим у номінації «Кролик» (за зовнішню схожість?), світська тусовщица Євгенія Губська стала «Совою», Євгенія Гапчинська перетворилася на «Віслючка Іа-Іа». Олег Пінчук завоював звання Слонопотама. Одержуючи диплом, скульптор нарешті виговорився. Він розповів, що вже п`ятнадцять років має пасіку, шалено любить мед і Вінні-Пуха, який прийшов в його життя з дитинства. А на запитання, чи не бажає він увічнити улюбленого персонажа в гіпсі чи бронзі, сказав:

– Увічню бджіл, через них – і Вінні-Пуха.

Не зустрівши належного прийому з боку власників закладу, журналісти вирішили не зазначати його назви.

Антон Зікора