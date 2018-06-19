Переможниця Юрмали Джамала: Я закохана, але не в чоловіка

Коли я вийшла з літака, повернула голову, а пілот з вікна показує – «клас»... Хочу виступати на MTV, одержати "Греммі"... Ми завжди себе вважали українцями...

На українській сцені з`явилася нова зірка. На міжнародному конкурсі молодих виконавців популярної музики «Нова хвиля-2009», який проходить у латвійському місті Юрмала, перше місце посіла співачка Джамала з України (відео виступу). Її голос вразив і журі, і публіку – всі аплодували стоячи.

Джамала відповіла на запитання кореспондента УНІАН.

Джамала, ви сказали, що 50 тисяч євро, які ви одержали як приз на Юрмалі, витратите на особисті цілі. Це на які?

Ну, які у мене можуть бути особисті цілі? Тільки музика. Одягу в мене поки що достатньо, косметики теж, тому моя мета зараз одна – музика.

Поки що в мене немає конкретних планів. Це можуть бути або оранжування, або просто пісні.

Ви стали зіркою, можна сказати, в одну мить. Що ви відчули при цьому?

Було приємно, звичайно. Найголовніший показник моєї популярності було не те, що там, в Юрмалі, до мене підходили, брали автографи, хотіли фотографуватися разом зі мною і що доводилося їх відганяти, а те, коли я вийшла з літака, повернула голову, і, бачу, пілот з вікна махає мені рукою, показує – «клас».

Так, для мене показник популярності – коли всі впізнають – від прибиральниць до пілотів.

Ви після Юрмали ще не були вдома в Криму?

Ні, ще не бачилася з своїми рідними, але я їх постійно чую, відчуваю. Ми весь час з мамою і татом на телефонному зв`язку. Дуже по ним сумую, вони теж. Але батьки розуміють, що інакше бути не може.

Розкажіть про свою сім`ю... А що про неї розповідати?! Вона найпрекрасніша на світі.

Чому ви вибрали пісню «Верше, мій верше»? Це, можна сказати, з маминої подачі, тому що вона їй дуже подобається.

До нас якось потрапив диск Квітки Цісик, я її раз прослухала і постійно ходила, наспівувала цю пісню, а мама була в захваті від неї.

І коли став вибір хіта країни (умова конкурсу «Нова хвиля»), ми перебрали дуже багато інформації, дуже багато пісень, «Океану Ельзи» зокрема. Але краще за цю пісню не було нічого.

Ви цікавитеся політичним життям України?

Ні, абсолютно. Якось не виходить навіть думати про це, тому що в мене зовсім інший спосіб життя.

Які у вас хобі? Хобі – музика. Це і професія, і решта частини мого часу. Тобто весь мій вільний час займає вивчення або якихось музичних текстів, або нот.

Також займаюся йогою, але це просто зарядка, а не хобі.

Чи не хочете більше співати українською мовою? Хочу, хочу співати різними мовами. Я навіть сама написала пісню українською, але це не зовсім те, що я хотіла б сьогодні співати. Я дуже критично підходжу до музики, тому поки що свої пісні співати не буду.

Розкажіть про своє особисте життя. Який чоловік вашої мрії? Про особисте життя я б взагалі не хотіла говорити. Можу тільки сказати одне, що зараз я не закохана. Маю на увазі, в чоловіка. От і все.

Вважаю, що особисте життя повинне бути справді особистим. Краще хай всі говорять про мою нову пісню, ніж про мого якогось нового хлопця.

Кажуть, для артиста обов`язково бути закоханим... Так, стан закоханості повинен бути, але не обов`язково в чоловіка. Коли я виходила на сцену, я була закохана в глядача, я йому несла цю думку. Можливо, тому і була така реакція на мене.

У вас такий сильний голос... Як ви далі збираєтеся будувати свою кар`єру? Думаю, що мої плани будуть пов`язані як з Україною, так і із зарубіжжям, але, знову-таки, це тільки плани, нічого конкретного сказати не можу.

Найголовніше, що я зрозуміла – треба просто мріяти, нести з собою думку, що ти хочеш від життя. У мене поки немає конкретної картини, але я знаю, що хочу дуже багато чого. Може, це сміливо прозвучить, але я хочу виступати на MTV, одержати "Греммі".

Співачкою якого жанру ви себе вважаєте? Я ще не можу визначити свій стиль. Думаю, глядач, слухачі самі його повинні визначити. У моїй музиці дуже багато змішаного, наприклад, джаз, соул. Тому назвати себе якось конкретно я не можу.

Сьогодні сам голос нікому не цікавий, потрібний комплекс, комплекс душі, голосу, очей, зовнішнього вигляду, костюма, рухів.

У вас обидва батьки кримські татари? Ні, мама моя вірменка з сумішшю поляків і українців.

Ким вважаєте себе ви?

Слава богу, в нашій сім`ї ніколи не виникало такого питання. Ми завжди себе вважали українцями. Мій тато не говорить українською, але завжди заохочував нас учити українську в школі. Він постійно прагнув, щоб ми знали мову країни, в якій живемо. Моя сестра виступала навіть на форумах з української літератури.

Розмовляла Оксана Климончук