Син Ющенка виявився на вісім позицій крутіший за нащадка Януковича

Рейтинг найзаманливіших наречен і наречених очолили Володимир Кличко, чемпіон світу з боксу, та Сніжана Онопка, супермодель. Тут також син міністра юстиції, дочка губернатора Запорізької області та інші молоді мажори...

Журнал «Фокус» вибухнув черговим рейтингом. Свого часу видання запрезентувало сотню найвпливовіших жінок України. Публікувався на його сторінках і список найвпливовіших донетчан. Цього разу, напередодні дня Валентина, «Фокус» склав список з тридцяти найзаздрісніших наречен і наречених України, по п`ятнадцять на наречен і наречених, відповідно. З повним списком прізвищ можна познайомитися тут.

Умовою включення в рейтинг були вік і сімейний стан: сюди приймають людей не старших за тридцяти п`яти років, які не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

- Ми склали цей список, оскільки вважаємо, що у нас в країні дуже багато цікавих людей, на яких приємно подивитися, яких цікаво послухати. Які викликають певний сексуальний інтерес, зацікавлення протилежної статі, - сказав головний редактор «Фокусу» Вахтанг Кіпіані.

За словами журналістів - укладачів рейтингу - деякі з тих, хто в ньому опинився, не хотів світитися, і деякі прізвища довелося публікувати без згоди їх власників. Натомість були ті, хто до списку не потрапив, хоч як старався.

Сніжана Онопка

Володимир Кличко

Очолили рейтинг Володимир Кличко, чемпіон світу з боксу, і Сніжана Онопка, супермодель, яка стала сьогодні обличчям багатьох світових брендів. Укладачі списку повідомили, що ці люди опинилися тут, бо, по-перше, вони відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами, по-друге, лідери рейтингу, як кажуть, зробили себе самі, без протекції батьків.

Утім, не буде перебільшенням зауважити, що абсолютна більшість наречен і наречених стали "заманливими" завдяки батькам. Зокрема, Андрій Ющенко (другий у рейтингу), син Рината Ахметова Дамір, який іде третім номером. Мабуть, не тільки завдяки талантові та розуму другою в жіночому списку стала Марія Пінчук, дочка Віктора Пінчука.

Також явно не можна назвати випадковим те, що в цьому списку опинився син міністра юстиції Максим Лавринович, простий керівник юридичної фірми «Лавринович і партнери». У списку також син прем`єр-міністра народний депутат Віктор Янукович і Олександра Червоненко - дев`ятнадцятирічна донька Євгена Червоненко, губернатора Запорізької області. На запитання, чому Янукович виявився дев`ятим, а Ющенко другим і чи не свідчить це про симпатії редакції до «помаранчевих», Кіпіані відповів, що причина тут в освіті. Син Президента закінчив Київський інститут міжнародних відносин, а нащадок прем`єра вчився в Донецьку.

Тут же секретар Київради Олесь Довгий, заступник голови КМДА Денис Басс. А також чемпіон світу і Європи з плавання Олег Лісогор, фіналістка конкурсу «Міс Всесвіт-2006» Інна Цимбалюк, чемпіонка світу з плавання Яна Клочкова, перший заступник міністра Кабінету міністрів Олена Лукаш та інші. Кіпіані сказав, що зазвичай у світі такі рейтинги складаються з орієнтиром на фінансовий стан людей, чиї прізвища туди вписані, а в нас оцінювалися ще й розум, і ділові якості.

Ще головний редактор “Фокусу” повідомив про досягнення колективу, який працював над складанням списку. Виявляється, тут вперше широкій публіці представлена Ганна Тігіпко (п`ятий номер), дочка співвласника фінансової групи «ТАС» Сергія Тігіпка. Фотографію дівчини, щоправда, роздобути не вдалося. Ще одна виразна заслуга «Фокусу» в тому, що тут є фото Даміра Ахметова, сина найбагатшої людини, як сказано в статті про нього. Це тим більше ексклюзивно, що подробиці його життя - таємниця за сім`ю печатками. У журналі розповідається тільки про те, що Дамір любить футбол, і навіть хотів грати за «Шахтар», але батько заборонив йому йти в команду, оскільки такий крок поставив би тренера в незручне становище. Адже не факт, що син талановитий як футболіст.

Після знайомства із списком чомусь згадується анекдот. «Чи може син генерала стати генералом? - Може. - А маршалом? - Маршалом не може. У маршала свої діти є».

І ще. У журналі є маленький «косячок». На третій сторінці написано, що з рейтингом можна ознайомитися на сторінці номер 37. Насправді матеріал починається зі сторінки номер 42. Олена Лукаш представлена тут як начальник Управління «правого» забезпечення (треба "правового"). Але це дурниці порівняно з масштабом теми, яку порушив журнал.

Антон Зікора