Сини Ющенка і Ахметова очолили рейтинг найзавидніших женихів України

Боксер Володимир КЛИЧКО, 21-річний Андрій ЮЩЕНКО (син Президента України Віктора ЮЩЕНКА) і 18-річний Дамір АХМЕТОВ (син бізнесмена і народного депутата Ріната АХМЕТОВА) очолили рейтинг найзавидніших женихів України.

Відповідний рейтинг 15-ти найзавидніших женихів і наречених України опублікував сьогодні журнал «Фокус».

Рейтинг найзавидніших наречених очолили 20-річна модель Сніжанна ОНОПКА, 24-річна Марія ПІНЧУК (дочка власника корпорації «Інтерпайп» Віктора ПІНЧУКА) і 22-річна Катерина БОГОЛЮБОВА (дочка співвласника групи “Приват” Геннадія БОГОЛЮБОВА ).

Найзабезпеченішими і найкрасивішими женихами України також названі (відповідно до місця в рейтингу) 24-річний Артур МХІТАРЯН (президент компанії «Познякижилбуд»), 26-річний Олесь ДОВГИЙ (секретар Київради), 27-річний Вахтанг ВАСАДЗЕ (голова наглядової ради ВАТ «АвтоЗАЗ»), 28-річний Денис БАСС (в.о. заступника голови КМДА), 33-річний Микола ЛАГУН (власник «Дельта Банку»), 25-річний Віктор ЯНУКОВИЧ (народний депутат України, син прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА), 28-річний Максим ЛАВРИНОВИЧ (управляючий партнер юридичної фірми «Лавринович і Партнери», син міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА), 34-річний Максим ТИМОШЕНКО (президент Міжнародного громадсько-патріотичного фонду «Дні України»), 22-річний Олександр РОДНЯНСЬКИЙ (син голови директорів каналу «Студія «1+1» Олександра РОДНЯНСЬКОГО), 21-річний Богдан ЗВАРИЧ (син представника Президента у ВР Романа ЗВАРИЧА), 28-річний Олег ЛІСОГОР (чемпіон світу і Європи з плавання) і 22-річний Артем МІЛЕВСЬКИЙ (форвард київського ФК «Динамо»).

Найзабезпеченішими і найкрасивішими нареченими України також названі (відповідно до місця в рейтингу) 21-річна Анжеліка КОЛОМОЙСЬКА (дочка співвласника групи “Приват” Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО), 22-річна Ганна ТІГІПКО (дочка співвласника фінансової групи “ТАС” Сергія ТІГІПКА), 22-річна Інна ЦИМБАЛЮК (фіналістка конкурсу “Міс Всесвіт-2006”), 22-річна тенісистка Олена БОНДАРЕНКО, 22-річна співачка і телеведуча Тіна КАРОЛЬ, 22-річна Ганна БЕЗСОНОВА (багатократна чемпіонка світу і Європи з художньої гімнастики), 25-річна Олександра НІКОЛАЄНКО (представник конкурсу “Міс Всесвіт” в Україні), 19-річна Олександра ЧЕРВОНЕНКО (дочка губернатора Запорізької області Євгена ЧЕРВОНЕНКА), 24-річна Яна КЛОЧКОВА (чотирикратна чемпіонка світу з плавання), 30-річна Олена ЛУКАШ (перший заступник міністра Кабінету Міністрів – начальник управління правового забезпечення), 28-річна телеведуча Василина ФРОЛОВА і 17-річна Маргарита КЕРГІНА (дочка президента агентства моделей Karin MMG Влади ЛИТОВЧЕНКО).