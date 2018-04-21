Маски-шоу ”Впізнайте зірку під маскою” (фоторепортаж)
Карнавал в усіх країнах світу, що зберегли цей схвальний звичай, є час свободи, коли люди найсуворіших правил дозволяють собі чудасії (Олександр Дюма, "Граф Монте-Кристо")
|Відомий український письменник: сам себе не впізнаю
|Молода і довгонога поп-співачка: навіщо маска? – я щойно з Індії!
|Диригент симфонічного оркестру: через цю маску нічого не видно
|Народна співачка: оце ви мене насмішили!
|Народний хірург, екс-міністр охорони здоров’я: це я тільки в операційній білий і пухнастий...
|Улюблений оперний співак українського Президента: навіщо мені маска? Я сам собі маска
|Народна артистка: все одно у масці упізнають... Краще не псувати макіяж...
|Виконавці безсмертного революційного хіта: в масках нас багато, і нас не упізнати...
|Ольга Сумська: хто ти, маско?!
|Найвідоміша в Європі українська співачка: казала я, треба було іншу маску купувати
|Екс-модель і дизайнер одягу: тут вже немає кого вдягати...
|Красуне, відкрий личко!..
|- ...Га?
Фото Дмитра Стаховського
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