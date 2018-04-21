Маски-шоу ”Впізнайте зірку під маскою” (фоторепортаж)

Карнавал в усіх країнах світу, що зберегли цей схвальний звичай, є час свободи, коли люди найсуворіших правил дозволяють собі чудасії (Олександр Дюма, "Граф Монте-Кристо")

Фото Дмитра Стаховського

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