Як «афганці» штурмували Верховну Раду (фоторепортаж)

Зранку картина виглядала доволі мирно: афганці і чорнобильці стоять під ВР з плакатами: «Ви нас в Афган не посилали, ви нас просто зрадили», «Чорнобиль - не курорт», «Тігіпко! Вийми руки з кишень інвалідів». Частина мітингувальників - у камуфляжній формі із своїми нагородами. Такий собі цілком законний опір урядовому проекту під номером 9127 з "цнотливою" назвою "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Насправді ж у разі його прийняття люди, які постраждали від аварії на ЧАЕС, учасники бойових дій та особи, прирівнені до них, залишаються без пільг. Теж такий собі "камуфляж від Азарова"...

В якийсь момент тритисячний натовп колихнуло вперед - і кордон міліції було прорвано. Воїни-афганці впритул підійшли до дверей ВР. Під парламент спішно прибув "Беркут".

Близько 200 працівників спецпідрозділу перекрили входи до Верховної Ради.

На вхідних дверях полетіло скло...

Штурм парламенту припинили після того, як до «афганців» вийшли на переговори представники більшості.

Під час виступу голови фрації ПР учасники акції скандували «Брехун!» та «Тігіпка у відставку"».

Олександр Єфремов потім на брифінгу скаже: «У нас відбулася дуже складна розмова з нашими колегами з громадських організацій. Розмова була емоційною і місцями навіть чоловічою… Ми домовилися, що попрацюємо над цим законопроектом і на цьому тижні ми його ухвалювати остаточно не будемо».

Тим часом під стінами ВР побільшало представників «Беркуту». «Афганці» просять силовиків не провокувати їх...

До учасників мітингу також вийшли депутати від фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС. Вони заявили про повну підтримку учасників акції. Згодом у сесійній залі Литвин звернеться до опозиції: "Якщо ви думаєте, що хтось залишиться в цій сесійній залі, після того, коли зайдуть ці люди, то ви глибоко помиляєтеся".

Схоже, Литвин має рацію. Для людей, доведених до відчаю, партійних кольорів не існує. Сьогодні у Донецьку протестували метробудівці, які вимагають погашення 6-місячної заборгованості із зарплати. У Луганську ОДА пікетували чорнобильці - вони вимагають від Віктора Януковича виконати свої передвиборчі обіцянки. Електорат теперішньої влади теж шле "привіт" на Банкову.

Фото Андрія Скакодуба і Володимира Гонтара, УНІАН

Оксана Кубанська

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