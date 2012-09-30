Експертиза показала, що регіонал непричетний до ДТП під Уманню

Про це повідомляє ТСН.

У Черкаській прокуратурі повідомили, що знайдена кров належить знайомому власниці автомобіля (сестрі А.Яценка), мешканцю міста Києва, уродженцю Полтавської області 1978 року народження.

Сам народний депутат, який раніше спростовував повідомлення про причетність до ДТП, почав збирати докази своєї невинуватості. Зокрема, А.Яценко продемонстрував роздруківку телефонних розмов з мобільного телефону з даними про його місце перебування під час аварії. Згідно з даними, що передавав маячок на мобільному депутата, у момент ДТП депутат був в Умані, за кілька кілометрів від місця аварії.

Нині у справі залишилась остання авто-технічна експертиза. Після неї встановлять швидкість обох машин і відновлять повну картину ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня на 198 км автодороги Київ-Одеса 26-річний водій автомобіля "ДЕУ Нексія" при виїзді з АЗС на автодорогу Київ-Одеса, виконуючи розворот у невстановленому місці, не впевнився в дорожній обстановці, не надав переваги у русі, та скоїв зіткнення з автомобілем "Мерседес Бенц GL 550" під керуванням непрацюючого, який рухався з боку Одеси в напрямку Києва. Внаслідок ДТП водій автомобіля "ДЕУ Нексія" від отриманих травм помер в Уманській міській лікарні, пасажири автомобіля "ДЕУ Нексія" отримали значні тілесні ушкодження.

Деякі ЗМІ писали, що за кермом «Мерседеса» був А.Яценко.

Сам народний депутат, а також прокуратура Черкаської області, яка проводила перевірку, відкидали ці звинувачення.