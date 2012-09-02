Яценко заявляє, що ніякого відношення до ДТП під Уманню не має
13:12, 02 вересня 2012Політика
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Антон Яценко заявив про свою непричетність до нічного ДТП під Уманню, де загинула людина.
Яценко готує позови до розповсюджувачів інформації
Прес-служба народного депутата України Антона Яценка повідомила, що народний депутат "не є учасником зазначеного ДТП, не є свідком зазначеного ДТП і не має до нього ніякого відношення", пише ЛігаБізнесІнформ.
У прес-службі також заявили, що за фактом поширення неправдивої інформації у пресі про ДТП та учасників цієї пригоди, готуються позови до суду.
"Яценко, як кандидат у народні депутати України офіційно звертається до своїх опонентів з проханням не використовувати у передвиборній компанії брудні політичні технології та чорний PR", - сказано в повідомленні.
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