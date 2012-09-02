Яценко заявляє, що ніякого відношення до ДТП під Уманню не має

Прес-служба народного депутата України Антона Яценка повідомила, що народний депутат "не є учасником зазначеного ДТП, не є свідком зазначеного ДТП і не має до нього ніякого відношення", пише ЛігаБізнесІнформ.

У прес-службі також заявили, що за фактом поширення неправдивої інформації у пресі про ДТП та учасників цієї пригоди, готуються позови до суду.

"Яценко, як кандидат у народні депутати України офіційно звертається до своїх опонентів з проханням не використовувати у передвиборній компанії брудні політичні технології та чорний PR", - сказано в повідомленні.