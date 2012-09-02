ЗМІ: П'яний регіонал на Mercedes'і протаранив Daewoo - є жертви
Народний депутат від Партії регіонів і кандидат у депутати Антон Яценко, перебуваючи в нетверезому стані, спричинив ДТП, в якому загинула людина.
Про це повідомив у ніч на неділю в своєму Facebook журналіст Артем Шевченко з посиланням на джерела з центрального апарату МВС, пише Українська правда.
За його інформацією, ДТП сталася вночі під містом Умань. Яценко, перебуваючи за кермом Мерседеса, врізався в автомобіль Daewoo Nexia. Одна людина в Daewoo загинула.
Джерело повідомляє, що депутат Яценко перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Онлайн-ресурс progolovne.ck.ua теж підтверджує факт ДТП за участю регіонала.
"Щойно в ДТП потрапив кандидат в народні депутати по уманському округу Антон Яценко. Його джип "Мерседес GL500" на великій швидкості вщент розбив "Деу-нексію" за 5 км від Умані. Очевидці стверджують, що після цього нетверезий Яценко знімав із своєї машини номери. У "Деу", кажуть, ніхто не вижив", - пише видання.