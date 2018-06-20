Ікра: золота і "під золото"

Риб’яча ікра останнім часом дещо подешевшала і упевнено посіла статус народної улюблениці. І як усе, що користується популярністю, ікра обростає усе більшою кількістю міфів. Розібратися у твердженнях допомагає лікар-дієтолог Світлана Фус.

Чорна ікра корисніша за червону?

Міф. Незалежно від кольору, ікра містить приблизно один і той же набір поживних речовин. А різниця у ціні пояснюється тим, що осетрових риб - постачальників чорної ікри - в природі стає все менше і менше. Чого не скажеш про лососевих, які "діляться" з нами червоною ікрою. Усі лососеві - кета, горбуша, нерка, сьомга - відкладають ікру у прісній воді. Для цього вони долають нелегкий шлях з моря до річок, де після нересту гинуть. Для того, щоб добувати червону ікру, достатньо, як кажуть рибаки, знати місця. З осетровими – білугою, осетром, севрюгою – зовсім інша справа. Осетер досягає дорослого віку за 10-15 років, живе до 100, але нереститься усього кілька разів за життя. Тому недивно, що на чорну ікру у світі підвищений попит: вона рідкісніша, а тому і цінніша.

Ікра дуже поживна?

Однозначно. Ікринки, як і будь-які інші яйця, призначені для розвитку нового організму. А значить, містять унікальний набір поживних елементів і біологічно активних речовин. В ікрі (як чорній, так і червоній) близько 30% протеїнів, які практично повністю засвоюються організмом. Є в ній і незамінні амінокислоти, вітаміни А, В, С, D, мінерали, фолієва кислота і багато лецитину. Фолієва кислота, як відомо, відповідає за здоров’я шкіри і попереджає недокрів`я. А лецитин підвищує здатність жовчних солей виводити холестерин з кровотоку. Крім того, це основна поживна речовина для нервових клітин. В ікрі практично немає "шкідливих" жирів, зате вона багата на поліненасичені омега-3 жирні кислоти. Ці речовини покращують кровообіг і зменшують ризик утворення тромбів, що дуже важливо для серця і судин. Великий список корисних властивостей і надзвичайна поживна цінність ікри вивела цей делікатес на верхні позиції рейтингу корисної їжі. Недивно, що риб`ячі яйця часто рекомендують дітям, мамам, які годують грудьми, і тим, хто потребує посиленого живлення.

Від ікри гладшають?

Міф. Поширеною є думка: якщо ікра така поживна, у ній напевно багато калорій. Насправді у морському делікатесі немає жодної "зайвої" калорії. При чималій кількості білка (близько 30%) і жиру (13-15%) калорійність ікри не так вже велика - всього 240-260 ккал на 100 гр. Ікра може завдати істотної шкоди фігурі лише у тому разі, якщо щодня класти її на хліб, щедро змащений вершковим маслом чи завертати у млинці. Тож людям з проблемою зайвої ваги ікру варто їсти не з хлібом, а виклавши, наприклад, гіркою на половинку звареного круто яйця. Це дозволить дотримуватися і принципів роздільного харчування (білки окремо, вуглеводи – окремо), і економити на калоріях. Половинка яйця з “капелюшком” з ікри відмінно втамовує відчуття голоду і при цьому містить всього 60 ккал.

Ікра – афродізіак?

Саме так. Саме слово "афродізіак" (речовина, яка підсилює сексуальний потяг і чуттєвість) утворене від імені грецької богині кохання Афродіти. А оскільки Афродіта вийшла з піни морською, недивно, що одними з найпотужніших афродізіаків вважаються дари морить. На Сході про збуджуючі властивості риб`ячих яєць знали давно. Невипадковий там існує давній звичай пригощати молодят перед першою шлюбною ніччю ікрою: щоби наречений був на висоті, і любовна насолода була безмежною. У слов`ян канапе, млинці й інші страви з ікрою теж частенько доповнюють меню романтичної вечері. І недаремно. У ікринках міститься рекордна кількість корисних мінералів і мікроелементів, серед яких натрій, калій, кальцій, магній, фосфор і залізо. Вони сприяють правильному обміну речовин, швидкому відновленню сил і підвищенню сексуальних можливостей. Крім того, деякі елементи (наприклад, фосфор і йод) піднімають рівень серотоніну – гормону задоволення - і стимулюють вироблення чоловічого статевого гормону - тестостерону. А лецитин знімає втому, допомагає втілити в життя еротичні фантазії.

Чим дешевша ікра, тим нижча її якість?

Аякже. Інколи перед святами у магазинах і на ринках з`являються баночки з ікрою, ціна якої на диво доступна. Але не поспішайте радіти "знахідці" – це зовсім не святкові знижки! За деякими підрахунками, від 60% до 80% ікри в Україні вважається неякісною, простроченою або браконьєрською. Не секрет, що "народні умільці" часто справжню ікру наполовину розбавляють штучною білковою, іноді фасують її у баночки в антисанітарних умовах. Дуже низька ціна має звернути увагу покупця на якість: реалізатори, як правило, свідомо занижують ціни, щоби контрабандна ікра не залежувалася на прилавках.

Вся ікра однакова?

Міф. Не зважаючи на приблизно однаковий набір речовин і поживну цінність, види ікри розрізняють за рядом показників. Наприклад, чорна тим краща, чим більше і світліше зерно. Перше місце за популярністю займає зерниста ікра (найдорожча) білуги, слідом за нею йде осетрова. Ікринки білуги відрізняються ніжним горіховим присмаком, темно-сірим або сріблястим кольором і крупним розміром - до 2,5 мм в діаметрі. У ікринок осетра більш виражений рибний запах, смак дещо грубіший, і вони дрібніші – 1-1,5 мм в діаметрі. На відміну від чорної, червона ікра тим смачніша, чим дрібніші ікринки. На першому місці хіт-параду червоної ікри – дрібна кетова ікра червоного кольору з оранжевим відблиском. На другому місці світліша ікра горбуші. Замикає трійку лідерів крупна багряна ікра нерки.

Є й офіційна ієрархія. Так, ікру лососевих риб ділять на два сорти. Ікра першого сорту має мати цілі пружні зерна, приємний аромат і смак без сторонніх присмаків. У ній не повинно бути пошкоджених ікринок, плівок і вже тим паче крові. Ікра другого сорту програє першій за одним чи кількома показниками. В ікрі першого сорту міститься від 4% до 6% солі, в ікрі другого сорту допускається від 4% до 8%.

Справжню ікру від підробки не відрізнити?

Міф. Купуючи ікру у скляних баночках переконайтеся, що вона заповнює місткість щільно. Якісна ікра у банці не містить рідини. На внутрішній поверхні банки не повинно бути прилиплих ікринок. На кришку жерстяної банки з ікрою зазвичай наносять 2 ряди цифр – дату виготовлення і номер майстра. Якщо цифри продавлені всередину, а не назовні – перед вами стовідсоткова підробка. Дата виготовлення теж дуже важлива. Найякісніша ікра добувається під час нересту і відразу ж консервується. Значить, в ідеалі на банці має стояти липнева чи серпнева дата. Якщо ж на кришці вибито не літню дату, цей продукт виготовлено із замороженої чи законсервованої ікри, а потім перефасовано місцевим виробником. У такому випадку розраховувати на бездоганну якість ікри не доводиться. При покупці ікри на вагу важливо звернути увагу на розсипчастість ікринок. Вони повинні легко відділятися одна від одної, не злипатися. Дуже щільна чи, навпаки, пошкоджена оболонка ікринок свідчить про низьку її якість. Про це ж говорить і кислуватий чи згірклий смак, який може виникнути через консерванти або недотримання технології засолу і зберігання.

За матеріалами жіночого журналу “Здоров’я”