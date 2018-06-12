Які професії найбльш затребувані в Україні

Рейтинг складено з урахуванням динаміки заявлених вакансій і зарплатних пропозицій за сприяння порталу з працевлаштування Rabota.ua.

Продавці потрібні завжди Найбільш затребувана працедавцями позиція — менеджери з продажу. Ринку необхідні менеджери, які спеціалізуються на продажах продовольства і непродовольчих товарів масового вжитку. Порівняно з початком року кількість вакансій для таких фахівців зросла на 25-30%. Пропоновані менеджерам з продажу зарплати в середньому по ринку не виросли, але і не зменшилися. Виняток становлять менеджери з продажу автомобілів — для них і пропозицій по роботі стало менше (-40% з початку року), і пропоновані зарплати знизилися в два рази проти торішніх.

Стабільна потреба ринку в таких фахівцях пояснюється досить просто — компаніям в умовах кризи потрібні оборотні кошти і саме менеджери з продажу можуть ці гроші в компанію принести. З результативними менеджерами компанії навіть в умовах кризи не поспішають прощатися, а тому серед претендентів на роботу вони зустрічаються рідко. «Пропозицій по пошуку роботи багато, проте це не означає, що стало значно простіше знайти потрібного фахівця. Ми відчуваємо брак компетентних sales-менеджерів, які спеціалізуються на експортних продажах зерна», — відзначає гендиректор компанії «Укрзернопром Агро» Євген Ленг.

На другому місці за популярністю у працедавців — IT-фахівці. На цю позицію кількість вакансій порівняно з січнем зросла на 25%. За словами менеджера по зв`язках з громадськістю порталу Rabota. ua Максима Муровайко, особливо зріс попит на таких фахівців за останні два місяці. «Затребувані на ринку веб-дизайнери, програмісти, керівники IT-відділів», — продовжує він. Попит на IT-фахівців обумовлений ще й тим, що західні компанії розміщують в Україні замовлення, оскільки розцінки на послуги аутсорсинга у нас досить низькі. Відповідно, українські IT-компанії наймають фахівців під ці замовлення.

Оператори ринку IT-послуг відзначають, що висококваліфіковані фахівці у цій сфері швидко знаходять нове місце роботи за рекомендаціями своїх колишніх працедавців. «Компанії прагнуть утримати фахівців, якщо не виходить — рекомендують їх в інші компанії. Наприклад, наша організація днями прийняла на роботу фахівця за порадою директора іншої компанії», — розповідає гендиректор IT-компанії «Епос» Сергій Коженевський.

Ціна досвіду Тенденція до зростання значущості особистих контактів при наймі на роботу характерна для великої частини секторів економіки. Пояснити це можна просто — в умовах економічної нестабільності керівництво компаній вважає за краще наймати перевірених фахівців.

Водночас хедхантери помічають ще одну тенденцію. «Якщо на одну посаду претендують два фахівці: один — співробітник компанії, якому не вистачає досвіду, а інший — досвідченіший кандидат звідкись, то більша частина компаній віддасть перевагу «своєму», — говорить керуючий партнер компанії Comilfo Executive Search HR Ілля Фомин. За його словами, це робиться з економії — досвідчений фахівець “з боку” коштуватиме дорожче.

Ще одними фахівцями, кількість вакансій для яких значно зросла за останній місяць, стали фінансові менеджери. Але для них при тих самих, що й роком раніше, зарплатових пропозиціях посилилися вимоги. Як розповідає старший консультант рекрутингової компанії Brain Source International Юлія Макарова, до кризи вимоги до фінансових менеджерів середньої і вищої ланки були такими: наявність досвіду роботи на аналогічній посаді не менші двох років. «Тепер компанії шукають фахівців з досвідом роботи не менші чотирьох років, переважно в західній компанії», — говорить Юлія Макарова.

Які професії зараз найменш потрібні Найменше затребувані працівники тих галузей, які найбільше постраждали від кризи, — фінансової сфери, нерухомості, будівництва, автопрома. Пропозиції по зарплаті для фахівців цих професій скоротилися порівняно з початком минулого року майже удвічі. Також на ринку мало пропозицій для кадровиків.

Часто фахівців незатребуваних спеціальностей переводять з фіксованої ставки на змінну. Наприклад, якщо раніше співвідношення в заробітку між ставкою і відсотками від операцій становило у страхових агентів 50 на 50, то зараз велика частина компаній працює за схемою 10 до 90. Тобто основна частина заробітку залежить від результативності співробітника.

Рекрутери відзначають, що ситуація на ринку праці стабілізувалася і якихось серйозних змін на краще або на гірше до осені вони не чекають.

За матеріалами порталу Дело