Мобільні оператори підвищують ціни на роумінг

Вартість послуг роумінгу українських мобільних операторів зросла в цьому році в середньому на 20%.

У цьому році близько 400 тисяч українців поїдуть відпочивати за кордон. Однак їх очікує неприємний сюрприз - у порівнянні з минулим роком послуги роумінгу вітчизняних мобільних операторів зросли в ціні. В середньому вартість послуг мобільного зв`язку за кордоном виросла на 20%. Оператори ринку пов`язують це з девальвацією гривні, адже за надані послуги операторами інших країн їм доводиться розраховуватися в іноземній валюті.

Крім подорожчання послуги, цього літа оператори здивували клієнтів і новим підходом до "зонації" країн, що також вплинуло на вартість роумінгу. Так, якщо влітку минулого року для абонентів передплачених тарифних планів Beeline діяли єдині роумінгові тарифи на всі дзвінки (вхідні /вихідні дзвінки в країні перебування і дзвінки в Україну - 10,35 гривні/хвилина), то зараз для препейд-абонентів впроваджена зональна тарифікація – вартість послуг залежить від тарифної зони, до якої віднесена країна перебування абонента. Це призвело до подорожчання послуг, які зросли для країн Європи в 2 рази (до 21 гривні), а для далекого зарубіжжя - в 3-4 (до 31-40 гривень).

Великі оператори "Київстар" і МТС-Україна навпаки, кількість зон в цьому році скоротили з шести до чотирьох. "Раніше зонування було географічним. З 1 червня країни розподілені за тарифними зонами відповідно до "профілю" користування: туристичні та бізнес напрямки поїздок", - пояснює Тетяна Машніна, начальник відділу роумінгу МТС-Україна. Однак вартість на дзвінки з-за кордону у "Київстару" і МТС-Україна значно відрізняється. Так, для розмов з країн Європи найбільш оптимальний тариф пропонує "Київстар" - 9 гривень за хвилину вихідного дзвінка в Україну. При цьому варто відзначити, що на минулому тижні свої тарифи на роумінг "Київстар" знизив. Так, якщо рік тому вартість вхідних дзвінків в Європі для абонентів мобільного оператора становила 8 гривень, то тепер вона дорівнює 6 гривням. На одну гривню також подешевшали вихідні дзвінки. А от якщо ви відправляєтесь в Єгипет або Таїланд, то більш вигідні розцінки у МТС-Україна - 15-20 гривень за хвилину.

Більше всього цього літа виросли в ціні текстові повідомлення. Так, якщо в минулому році у всіх мобільних операторів вартість відправлення одного СМС з країн Європи коштувала 2 гривні, то в цьому році - 3, а для країн далекого зарубіжжя ця ціна зросла на третину - з 3 до 4-6 гривень. "Єдине, на що ми підняли ціни, так це СМС у роумінгу", - говорить президент "Київстару" Ігор Литовченко. Так, раніше надіслати текстове повідомлення, перебуваючи в Єгипті, коштувало 3 гривні. Зараз вартість відправки СМС зросла до 4 гривень.

Для того, щоб утримати абонентів, оператори проводять спеціальні акції на період літніх канікул. Так, life:) пропонує абонентам придбати спеціальний пакет "Роумінг life:)". "Абоненти можуть телефонувати в роумінгу по 2,50 або 5 гривень за хвилину і відправляти СМС по 2,50 гривні", - говорить прес-секретар мобільного оператора life:) Надія Лубніна. В рамках звичайного тарифного плану вартість роумінгу для абонентів life:) становить у середньому 13 гривень. Найближчим часом запропонує нові акційні тарифи роумінгу в жарких країнах і Beeline.

А ось великі мобільні оператори подібні акції проводити не збираються. "Замість проведення спеціальних акцій ми вирішили запропонувати всім своїм абонентам оптимальні тарифи, які діють на постійній основі", - пояснюють у прес-службі МТС-Україна.

ТСН