Секрети італійських вин

В Україні повільно, але впевненно зростає культура споживання. Це стосується як продуктів харчування, побутової техніки, так і алкогольних напоїв. Виробники всіма силами намагаються посприяти цьому. Адже коли покупець орієнтуватиметься у всьому розмаїтті товарів, відрізняти якісні напої від так званих "шмурдяків", виграють, насамперед, сумлінні виробники.

Для виховання цієї самої культури споживання, вигадуються різні шляхи. Останнім з таких заходів став Тиждень італійських вин, проведений винним супермаркетом «Good wine» у Києві, основну увагу на якому, як нескладно здогадатися, було приділено італійським винам. Споживачам розповіли про сорти винограду і вина, дали скуштувати, а сомельє відкрив секрети правильного вживання вин. Але про все по порядку.

Нові горизонти

Після вступу у Світову органнізацію торгівлі (СОТ) Україна перейшла якийсь Рубікон – ввізні мита на імпортну продукцію знизилися, що дозволило, навіть не зважаючи на кризу і девальвацію гривні, постачати в країну імпортне вино за привабливими для споживача цінами.

Як розповів кореспондентові «УНІАН-Споживчі новини» співзасновник компанії «Бюро вин», що володіє супермаркетом «Good wine», Дмитро Кримський, всупереч кризі, споживання імпортних вин в Україні зростатиме, бо людям це цікаво й імпортна продукція викликає дедалі більший інтерес у українців. Ідея провести Тиждень італійських вин виникла не випадково - Італія та її вина тільки відкриваються для України.

«Італія відрізнається від багатьох інших виноробницьких країн тим, що ділиться на велику кількість регіонів, а це різні терруари, абсолютно різні сорти винограду і різна стилістика вин. В Італії дуже великий спектр вин, і кожен може знайти для себе відповідний смак. Характерна риса регіонів – різні грунти, що дозволяє вирощувати різний виноград та виробляти різні вина. В Італії є легкі вина, є насичені, є дорогі, є базові, тобто, є все», - розповів Д.Кримський. «Якщо ви у 18 років почнете щовечора відкривати пляшку нового італійського вина, вам не вистачить життя, щоб перепробувати всіх італійських виробників», - додав він.

Винний експерт Віталій Ковач погодився, що перша відмінність Італії як виноробницької країни – це різноманітність сортів винограду. Це єдина країна в світі, яка має дуже багато автохтонних, місцевих сортів винограду, і для споживача вина, який вже підвищив свої знання в інтернаціональних сортах та хоче знайти щось нове, чимось здивуватися, італійські вина – просто знахідка. Кожен регіон несе в пляшці не тільки свій сорт винограду, а й культуру та історію свого краю.

Сир та вино - константа

За словами В.Ковача, вино, як й інші продукти харчування, має дуже велику гаму смаків. Є різні сорти винограду, є різні стилі приготування вина. Експерт зазначив, що смак вина підкреслює сир. Але сам сир теж буває різним – з різного молока і різного типу приготування. «Тому найголовніше при поєднанні вина і сиру правильно підібрати його до вина», - відзначив В.Ковач.

Експерт розповів ситуацію з життя. Якось його запитали, чому коли пробують певний сорт вина, воно смачне, цікаве, але якщо скуштують його з сиром, вино видається ніяким. Відповідь проста - сир був вибраний зріліший, більш витриманий, відповідно, мав насиченіший смак. І простеньке червоне вино, яке споживається щодня, губилося на фоні такого сиру. Відповідно, до такого вина треба вибрати більш легкий сир, молодший або м`якіший, і тоді вийде ідеальний дует.

«Якщо говорити в цілому про продукти, то це вищий пілотаж будь-якого сомельє правильно підібрати поєднання вина і страви. На жаль, не можна так чітко, як пишуть на етикетках, сказати, що червоне вино до м`яса, до смаженини тощо. Це просто підказки, що наводять на думку. Уявіть, смачна страва ідеально підходитиме до того чи іншого вина, а коли у страву додадуть бальзамічний оцет або посиплють пармезаном, або поллють рибу лимоном - все, структура блюда миттєво змінюється і до нього вже необхідне інше вино для того, щоб досягти ідеального поєднання», - пояснив фахівець. «Я завжди кажу – не бійтеся експериментувати, і ви самі знайдете правильну відповідь», - порадив В.Ковач.

Граппа – нова і стара

Одним з національних напоїв Італії є граппа - дистилят з виноградних вичавок. Іншими словами, після виробництва вина залишається шкірка і насіння ягід винограду. В це додається трохи води і цукру, дріжджі та провокується повторний процес бродіння. Потім продукт вміщують у перегонний апарат і йде класичний метод приготування будь-якого дистиляту, що використовується в усьому світі. Але, хоча технологія застосовується і в інших країнах, граппа - це продукт, що вироблений тільки в Італії, як горілка – в Україні.

Донедавна граппа не була дуже популярна в світі - хоча в Італії її п`ють багато сторіч, на міжнародному ринку вона з`явилася зовсім недавно. В.Ковач пояснив, що світ дізнався про граппу тоді, коли італійці почали застосовувати нову технологію її виробництва. Особливість в тому, що дистилят проганяють через додаткові місткості, де лежить шкірка того ж сорту винограду, з якого виготовлений дистилят. Під впливом температури спирт додатково збагачується ароматами сорту винограду. Це стало революцією у поліпшенні якості граппи. І якщо раніше граппу виробляли, змішуючи різні сорти винограду, то після ноу-хау граппу почали виготовляти з конкретного сорту винограду. «Це є вищим пілотажем у виробництві дистиляту - передати ароматику того продукту, з якого він виготовлений. І це, насправді, дуже складно», - відзначив В.Ковач. Він пояснив, що граппа, вироблена за старою технологією, менш ароматна і жорсткіша, тому не мала великого попиту на світових ринках.

За словами В.Ковача, є класифікація граппи – молода, трохи витримана до 6 місяців в дубі, витримана до 4,5 років і витримана понад 8 років. «У результаті граппа, яка витримана понад 10 років, навіть вищої якості, ніж коньяк, бо коньяк виготовляють тільки з сортів винограду з високим вмістом кислотності, а в граппі немає цих обмежень. Я мовчу про ціну, яка мінімум удвічі нижча вартості коньяку. Тому останнім часом граппа почала завойовувати дедалі більшу популярність на світовому ринку алкоголю», - розповів В.Ковач.

На його думку, це єдиний міцний спиртний напій, споживання якого можна розділити 50% на 50% - на жіночий і чоловічий. Ароматичні сорти винограду дають змогу виготовляти дуже ароматну граппу, за що її цінують жінки.

Один у полі - воїн

На думку фахівців, граппа - самодостатній напій. Оскільки вона є міцним алкогольним напоєм, її слід вживати після трапези в помірній кількості - 25-30 граммів, що буде ідеальним завершенням обіду чи вечері.

Якихось правил щодо коктейлів з граппою, за словами В.Ковача, немає. Просто необхідно експериментувати, щоб знайти оптимальне поєднання.

При цьому фахівець відзначив, що в Україні багато барменів ще не працювали з граппою нового покоління, а стару не використовували через не дуже спокусливий аромат. Граппа ж нового покоління може стати фішкою, маленьким секретом коктейля, вона додасть особливого тону та аромату напою. «Я б насолоджувався граппою в чистому вигляді, але думаю, її можна використовувати в авторських коктейлях», - додав він.

В.Ковач порадив вживати напої у чистому вигляді. Практично кожен може дозволити собі якісний напій. Краще насолоджуватися ним, ніж змішувати.

Франція, Новий Світ…

Як розповів Д.Кримський, проведення Тижня італійських вин – тільки початок знайомства українців з імпортними алкогольними напоями. «Ми вирішили почати, подивитися, наскільки це буде цікавий людям формат, наскільки його оцінять. Якщо все буде добре, то надалі плануємо проведення Тижня французського вина, вина Нового Світу», - розповів він.

Щодо України, то фахівці вважають, що вона має шанс заявити світові про своє вино. Треба лише розуміти, що виноробство потребує довгострокових інвестицій – не можна сьогодні захотіти, а завтра зробити добре вино – це багаторічний процес, і починати це робити слід вже сьогодні.

Олена Кучер