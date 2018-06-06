На українському ринку морозива може залишитися 7 компаній

Виконавець ролі агента 007 актор Денієл Крейг користується в Британії такою величезною популярністю, що його фігуру недавно відобразили в морозиві. Нестандартний хід обіцяє компанії Del Monte великі доходи і збільшення кількості шанувальників її продукції. Тоді як за кордоном річне споживання морозива коливається від 25 до 15 кг, в Україні все набагато простіше. Українці споживають трохи більше 2,5 кг цього продукту на рік. Проте, не зважаючи на скорочення обсягу вітчизняного ринку в натуральному вираженні і прогнози подальшого його падіння в 2009 році, лідерам є де розвернути свою діяльність.

Вітчизняним виробникам, що стартували на початку дев`яностих, впало багато чого побачити. Декілька років домінування імпортної продукції змінилися дбайливою підтримкою держави, що ввела мито у розмірі одного євро за кілограм імпортного холодного десерту.

Швидко зметикувавши, що низький бар`єр входу і висока рентабельність - дуже вдале поєднання для продукту масового сегменту, українці почали активно освоювати перспективний бізнес. До кінця дев`яностих число "морозивників" вітчизняного походження досягло відмітки в дві сотні, що, природно, привело до високої конкуренції. Неминучий відсів, і в 2007 році їх залишилося трохи більше п`ятидесяти.

Крижані обійми загрожують сьогодні не тільки малим компаніям, які працюють локально, а також середнім і навіть достатньо великим. За прогнозами аналітиків, вже через декілька років переділ ринку закінчиться, і сімка сильних поставить крапку в стрімкому процесі M&A. Сьогодні консолідація ринку достатньо висока. ТОП-7, серед яких ТМ "Рудь", "Ласунка", "Геркулес", "Ласка" та ін., ділить 70% ринку.

Великі перспективи дорогого морозива

Не зважаючи на зниження загальних обсягів виробництва в 2008 році і прогнози подальшого падіння показника до 121 тис. тонн у 2009 році, все ж перспектив для зростання у ринку морозива предостатньо, упевнені експерти. Є можливості збільшувати асортимент за рахунок введення ексклюзивних і дорогих новинок, а також розвинути експансію, налагоджуючи логістику, стимулювати споживання в міжсезонні. До того ж, на думку експертів ДІК Dragon Capital, виробникам вдалося успішно підняти ціни на свою продукцію минулого року приблизно на 25%, або 12,1 грн за кілограм в середньому. Це стало можливим за рахунок подорожчання, і активнішого впровадження дорогих сортів морозива.

З 2005 року співвітчизники почали помалу звикати до крижаних десертів достатньо дорогого сегменту. Жителі столиці вже декілька років не жаліють грошей на дорогі сорти холодних ласощів, які полюбилися.

Проте, вважають експерти, апетит українців все ще не дуже великий. Залишає бажати кращого і культура споживання морозива, і асортимент. Адже ексклюзивною пропозицією можуть похвалитися хіба що міста-мільйонники та обласні центри з традиційно високою купівельною спроможністю. А вафельний хрусткий ріжок де-небудь в українській глибинці може викликати фурор анітрохи менший, ніж заморожена статуя Бонда в Британії.

За матеріалами порталу http://delo.ua/Дело