Увага, неякісний товар!

Як запобігти купівлі недоброякісних товарів, куди звернутися за допомогою, якщо вам не пощастило, та якими законами можна скористатися?

Магазини

Статистика вперто стверджує, що найбільше браку в побутовій техніці. Якщо недавно придбаний товар виявився неякісним, то відповідно до статті 17 Закону України “Про захист прав споживачів”, потрібно звернутися до продавця (або до виробників, але це не завжди реально для покупця) і пред’явити товар, а також чек для підтвердження факту купівлі. У письмовій заяві на ім’я керівника магазину чи продавця треба вказати недоліки товару, які виявилися під час експлуатації протягом гарантійного терміну, та висунути вимогу провести незалежну експертизу для з’ясування причини поломки.

Також неякісний товар можна:

1. Обміняти. Ось що визначає Закон:

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого був придбаний, якщо товар не задовольнив за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний покупцем за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не враховуючи дня купівлі.

Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не був у використанні та коли збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Законодавством визначено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню),— додаток № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172.

2. Повернути і отримати назад свої гроші:

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та отримати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або обміняти товар на аналогічний у випадку його першого ж надходження у продаж. Продавець зобов’язаний того самого дня повідомити про це покупця.

Й надалі (ст. 8 Закону):

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а у випадку виникнення потреби в перевірці якості — протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

Якщо товару немає, вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний термін з часу подання відповідної заяви. Коли ж задовольнити вимогу про заміну товару у встановлений терміін неможливо, споживач має право на свій вибір висунути продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їхні функції) інші вимоги.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунку вартості не здійснюють.

Під час заміни товару з недоліками на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості вартість товару з недоліками у випадку його подорожчання перераховують відповідно до ціни на час обміну, а в разі подешевшання — на час купівлі.

Буває так, що ціна на товар збільшується або зменшується (знижки, наприклад). Тоді повертають суму, вказану в чеку.

Якщо продавець відмовляється прийняти товар або відправляє вас у сервісний центр по висновок щодо несправності, знайте: він просто лукавить! Продавець зобов’язаний прийняти товар і самостійно перевірити якість. Ви як покупець маєте повне право бути присутніми під час цієї перевірки, що важливо.

Окрім того, якщо товар важить більше ніж 5 кілограмів, доправляти його до сервісного центру продавець зобов’язаний власним коштом. Те саме правило діє, якщо ви хочете відмовитися від товару.

Коли ж продавець наполягає на тому, що поломка або дефект сталися з вашої вини, вихід один — провести незалежну експертизу. І наполягайте, щоб її здійснили в незалежному центрі, а не в сервісних пунктах виробника, оскільки ті є зацікавленою стороною у спірній ситуації. Якщо експертиза підтвердила вашу вину в пошкодженнях, однак ви все-таки впевнені у власній правоті, проведіть ще одну експертизу, але вже своїм коштом. Тоді зможете оскаржити висновок першої експертизи, але в суді, де буде призначено ще одну перевірку.

Ще важливо пам’ятати ось що: незважаючи на суворі попередження на деяких товарах про те, буцімто без пакувальної тари гарантія не діє, зберігати упаковку товару протягом усього гарантійного періоду ніхто не зобов’язаний. Закон не визначає таких вимог до споживача.

3. Віднести до сервісного центру. Ще раз нагадаємо: якщо вага товару перевищує 5 кілограмів, працівники центру зобов’язані самостійно цей товар доправити в сервіс. На час ремонту товару сервісний центр зобов’язаний надати вам у безоплатне користування товар аналогічної якості, за винятком товарів, які не видають замість поламаних на час ремонту.

Куди скаржитися

На жаль, не завжди заміна або ремонт товару відбувається швидко і безболісно. Незважаючи на те, що Закон “Про захист прав споживачів” чітко прописує права споживача та обов’язки продавця, права часто зневажають, а обов’язків не виконують. Тож якщо спілкування з продавцем (або виробником) не дало жодного результату, споживач має право подати на нього скаргу в територіальні управління з питань захисту прав споживачів за місцем проживання, які входять до структури Держспоживстандарту України. Також можна звернутися за допомогою до громадських організацій споживачів за місцем проживання або в регіональні, однак це не найефективніший хід. Якщо звернення до Держспоживзахисту не допомогло, тоді в незадоволеного споживача дорога до суду.

Ринок

Більшість неприємних ситуацій виникає, коли українці купують товари на ринках.

Проблема з торгівлею на них полягає в тому, що там ніхто не дає чеків. А довести, що недоброякісний товар ви купили саме в цього продавця, практично неможливо. Тому у відділі захисту прав споживачів радять громадянам просити і зберігати будь-які чеки. Їх ви можете взяти і на ринку, коли вимагатимете у продавця чи в адміністраторів.

Багато скаржаться покупці й на те, що на ринках міста обважують. На доказ начальник відділу захисту прав споживачів Святошинського району Києва показує під своїм столом кілька картонних коробок, вщерть наповнених фальшивими гирями.

“Ось, дивіться, ці гирі,— начальник відділу тримає в долоні фальшивки,— важать 664 і 780 грамів. Ними зважували замість кілограмових. Такі гирі вилучаємо з допомогою міліціонерів. Ми записуємо дані людей, які обманювали покупців, і робитимемо все, щоб наступного року вони не отримали дозволу на літню торгівлю”.

Інтернет

Придбавши недоброякісний товар через інтернет, людина має чек, а іноді ще й гарантію. Ось тільки адреси магазину не знає. І коли співробітники споживзахисту починають з’ясовувати, то кінців не знаходять.

“Купуючи товари через інтернет, люди хочуть заощадити гроші,— розмірковує головний спеціаліст відділу захисту прав споживачів.— Коли виявляється, що товар поганої якості і немає кого притягти до відповідальності або поміняти виріб, то звертаються до нас. Ми навіть не знаємо, як знайти фірму-реалізатора. Адже адреси інтернет-магазинів не вказують. Людина приходить у сервісний центр, там складають акт, що товар потрібно замінити або повернути за нього гроші, але вийти на магазин просто неможливо”.

Основні поради фахівців у випадку придбання неякісного товару зводяться до такого:

— знати про існування Закону України “Про захист прав споживача”;

— звертатися до державних органів, які відповідають за виконання Закону “Про захист прав споживачів”;

— уважно читати етикетки;

— зберігати чеки — документи, які підтверджують акт купівлі-продажу;

— захищати свої права.

Зверніться з чеком і товаром безпосередньо до продавця з проханням повернути гроші. Якщо продавець лише загинає пальці, йдіть із проблемою до завідувача магазину.

Тоді проблеми з’являться вже у власника магазину.

P. S. І насамкінець ще одна порада: будьте уважні під час купівлі товарів. Ліпше не економити, а придбати його з гарантією якості в ліцензійній торговій точці. Очікувати від держави та бізнесу поваги до прав споживача населення реально тільки тоді, коли покупці будуть активними і грамотними. Будьте активними, цікавтеся законами — і ви почуватиметеся значно впевненіше. Нехай продавці та виробники, котрі сподіваються збути сумнівний або недоброякісний товар, залишаться без покупців.

“Хрещатик”