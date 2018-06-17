Акцизи на сигарети: хто кого?

Президент одним зі своїх останніх рішень потішив українських курців – ветував чергове підвищення акцизів на тютюнові вироби. Це спровокувало хвилю обурення з боку ініціаторів подорожчання, які у свою чергу звинуватили гаранта в «темних зв`язках» з тютюновими компаніями і байдужості до здоров`я нації.

Президент проти...

Здоров`я нації в Україні стало особливо популярною темою. Активісти все голосніше закликають до боротьби зі вселенським злом у вигляді куріння, вживання алкогольних напоїв, пива та інших «радощів життя». Під цей шумок йде запекла боротьба за фінансові потоки - хто переможе, в кишеню того вони й потечуть. Схоже, що єдиним засобом у війні з «епідемією» хворого способу життя вони вважають підвищення акцизів на ці «втіхи». Щоб відучити націю від сигарет, пропонують бити гривнею по кишені. І не дивно, що борці за гроші радісно долучилися до борців за здоровий спосіб життя - як-не-як, за здоров`я простих людей боротися почесніше, ніж за гріш. Боротьба, як і гра, затягує... Депутати так захопилися, що впродовж 2008-2009 рр. підвищували ставки акцизного збору на тютюнові вироби 5 разів. У черговий, шостий раз, підвищити акцизи на 36% перешкодив президент, який заветував прийнятий парламентом закон.

Своє рішення він аргументував тим, що підвищення акцизних ставок може призвести до скорочення виробництва. До речі, за 10 місяців цього року виробництво тютюнових виробів в Україні впало більш ніж на 13% - до 95 млрд. сигарет, за даними Держкомстату. Виробники пророкували подальше падіння у випадку зростання податкового тиску. Зрозуміло, що спад виробництва і продажів (офіційних) призводить до зниження надходжень до держбюджету, таких як податок на прибуток, ПДВ, нарахувань до місцевих бюджетів і т.д., не говорячи вже про загрозу звільнення працівників галузі.

Поза законом...

Президент вважає, що підвищення акцизів створить ризик ввезення до України контрабандної продукції. "Якщо подальшого підвищення податків не буде, то близько 20% ринку буде чорним, а якщо підвищать, то ми втратимо за рік 20% легального ринку", - відзначав ще у вересні керівник з корпоративних питань компанії "Імперіал Табако Юкрейн" Юрій Кишко. Схоже, не помилився, адже сьогодні без проблем можна купити не зовсім «білі» сигарети. Моя колега, наприклад, стабільно купує російський тютюн у бабусь в переходах. І вони настільки дешевші за "оригінал", що ніхто й не сумнівається, що вони “сірі”.

При цьому розповіді уряду про відсутність контрабанди сигарет виглядають непереконливо. Особливо, коли після чергової порції красивої статистики різні відомства починають шукати винних у зростанні тіньового ринку. Цікава ситуація виходить, наприклад, з тютюновою сировиною. За неї не платять акциз, щоб уникнути подвійного оподаткування. Водночас, податкова служба заявляє, що митниця повинна заборонити імпорт тютюну до України особам, які не зареєстровані як виробники сигарет, бо вони ввозять сировину для того, щоб у підвалах випускати «ліві» сигарети. Митниця ж заявляє, що не може заборонити кому-небудь імпорт чого-небудь – ринок ж вільний, і просить відповідні органи забезпечити жорсткіший контроль внутрішнього ринку. Крайніх, як завжди, немає.

А про те, що законодавство забороняє зміну податкової політики протягом бюджетного року, ми навіть мовчимо - на таку "дрібницю" уряд давно не звертає уваги. Деякі парламентарії навіть виступили з ініціативою звернутися з цим питанням до Конституційного Суду. Про протизаконність зміни умов оподаткування менш, ніж за 6 місяців говорить і народний депутат, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. «Підприємства повинні планувати свій розвиток», - підкреслює він, додаючи при цьому, що в умовах постійної зміни у бік збільшення податкових зобов`язань це робити неможливо, що у свою чергу «б`є по конкурентоспроможності українських виробників». «Влада перша повинна виконувати закони», - вважає депутат.

Борці з курінням критикують рішення президента, мовляв, не піклується він про здоров`я нації. На думку голови Національної ради з питань охорони здоров`я при президентові України Миколи Поліщука, підвищення акцизів - ефективна міра. Він вважає, що ціна на сигарети для людей має надзвичайно велике значення, адже за рахунок цих заходів в Україні за 4 роки вдалося зменшити кількість тих, хто курить на 10% - до 31%, що складає більше мільйона громадян. "Ніхто не має права на те, щоб збільшувати можливість захворюваності і вимирання нації. Підвищення акцизу на тютюн дозволяє нам зменшити кількість тих, хто палить, а значить, і кількість захворюваності та смертності людей", - підкреслює М.Поліщук.

Опоненти ж говорять, що цей мільйон не кинув курити, а просто перейшов на «ліву» продукцію, часто сумнівної якості, так що заявляти про такі блискучі результати наївно. І в тому, що підпільна сигарета губить здоров`я покрутіше, ніж офіційна - сумніватися не доводиться.

Заступник голови Комітету ВР з питань бюджету Олег Ляшко розкритикував аргументацію президента щодо ветування даного законопроекту. Він сказав, що пояснення президента, що підвищення акцизів на тютюн призведе до збільшення контрабанди сигарет, скорочення об`ємів виробництва, зменшення надходжень до бюджету та звільнення працівників є необгрунтованими і не витримують ніякої критики. Чому не витримують, ми від О.Ляшко, на жаль, так і не дізналися.

«За моєю інформацією, за ветування цього закону на рахунки структур, які проводять виборчу кампанію Віктора Ющенка, перераховано 5 млн. дол.», - заявив народний депутат.

Виникає питання, чому він, маючи докази подібного, заявив про це журналістам, а не компетентним органам. Адже тут крізь всі букви просвічує корупція і зловживання службовим становищем вищих посадовців. Або, може, немає у Ляшко ніяких доказів, а слова його зумовлені всього лише тим, що у нас прийнято поливати брудом опонентів, особливо під час передвиборчої кампанію.

Із збором податків, за інформацією О.Ляшко, проблем не виникає. «За січень-жовтень 2008 року держбюджет від акцизів на тютюн і тютюнові вироби отримав 2 млрд. 732 млн. грн. За січень-жовтень 2009 року - 7 млрд. 8 млн. грн. І це при тому, що підвищені акцизи почали діяти з травня 2009 року», - сказав він, відзначивши, що гроші від підвищення акцизів заплановано направити на ліквідацію наслідків повені в Західній Україні, зміст закордонних представництв і фінансування Міністерства оборони.

"Першочергові" завдання...

Боротися з курінням - важливо і потрібно. Але не лише підвищенням акцизів та вартості. Треба робити це розумно, не вбиваючи галузь (завезуть з інших країн), а виховуючи здорове покоління, контролюючи потоки продажів. Сьогодні підлітки, дії яких часто мотивовані впливом однолітків, а не власним вибором, не мають жодних проблем з тим, щоб купити в кіоску або магазині сигарети. І це незважаючи на те, що законом заборонено продавати алкоголь і тютюнові вироби неповнолітнім. Так, може, пора виконувати закони. А на зібрані акцизи відкривати спортзали, реформувати медицину, вводити нові предмети в школі. Спрямування цих засобів на потреби Міністерства закордонних справ, Міноборони і т.д. виглядає так, ніби, уряд намагається підвищеними акцизами латати дірки в державному бюджеті. "Очевидно, метою законопроекту стала одноразова мобілізація податкових надходжень, без урахування довгострокових негативних наслідків для державного бюджету через стрімке скорочення легального тютюнового ринку, що продовжується”, - заявив директор відділу з корпоративних питань ЗАТ "Філіп Моріс Україна" Костянтин Рябенко.

Цікаво інше: під час "дерибану" акцизів про здоров`я нації ніхто не згадує. Час покаже, до наступних виборів.

Лілія Коваль (УНІАН)