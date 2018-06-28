Що за Новий рік без шампанського?

Наближаються новорічні та різдвяні свята. Вже традиційним атрибутом Нового року для українців стало шампанське. Проте культура споживання багатьох алкогольних напоїв в нашому суспільстві знаходиться, фактично, на перших етапах формування, особливо споживання шампанського. В інших країнах воно стало універсальним, та водночас урочистим напоєм, але в нашій країні його п’ють, за невеликими винятками, переважно на весіллях, офіційних прийомах та у новорічну ніч, загадуючи бажання. Хоча, як правильно його відкривати, споживати та смакувати, знають далеко не всі. Отже, сьогодні в центрі нашої уваги цей благородний напій.

Шампанське, ігристе, іскристе...

Фахівці Artyomovsk Winery (ТМ «Krimаrt», «Артемівське», «Крим») розповіли, що в Україні, як і у всьому світі, ігристі вина виготовляють двома способами: методом шампанізації у пляшці (витримка в пляшці не менше 1 року) та акротофорним методом, або методом безперервної шампанізації в резервуарах (коли вино насичується вуглекислотою у великих металевих ємностях протягом короткого проміжку часу). Існує також так зване «іскристе вино», тобто вино, штучно насичене вуглекислотою, яке так і маркують на етикетці - «іскристе».

Однак, називати словом «шампанське» можна лише ігристі вина, виготовлені у Франції, в провінції Шампань. Всі інші подібні напої називають ігристими винами. На території України інколи використовують слово «шампанське» щодо колекційних вин, в Німеччині, Австрії ігристі вина позначають словом «sect», в Іспанії — «cava», в Італії — «spumante», у Франції — «champagne» (виготовлені в Шампані) та «cremant» (виготовлі в інших французських провінціях).

Корок від шампанського: який, чому і звідки?

Дуже часто чуємо запитання – чим корковий корок, яким закорковують пляшку ігристого вина, відрізняється від пластикового і який з корків кращий? Про те, чи мають суттєву різницю між собою ці корки, ми запитали виробників.

Фахівці Artyomovsk Winery зазначають, що жоден матеріал не зберігає якість вина так, як корок з кори коркового дуба. За словами фахівців, це 100% натуральний продукт - безпечний та екологічно чистий. Його секрет полягає в унікальній пористій структурі, яку неможливо зімітувати в промислових умовах, завдяки чому корок не втрачає еластичності, навіть після стискання на половину від його початкового об’єму. Еластичність робить корок дуже стійким до змін температури та тиску, він стійкий до вологості та старіння, не розкладається навіть після довгого періоду.

Brand ambassador Одеського заводу шампанських вин (ТМ “Одеса”, “Золотой Дюк”, “L’Odessika”) Віталій Чернов розповів, що корковий корок виготовляють з кори коркового дуба, основні насадження якого знаходяться у Португалії. За законом цієї країни, кору з дерева, що досягло 25-тирічного віку, можна знімати не частіше, ніж раз на 9 років.

Пластиковий корок виготовляють з харчового поліетилену, тому за правильних умов та тривалості зберігання – не довше шести місяців, різниця в якості продукту практично невловима. Якщо термін зберігання довші, то класичний корковий корок краще запобігає дешампанізації та окисленню шампанського або ігристого вина.

За словами директора з маркетингу ТМ Oreanda Юлії Комарової , корковий корок, безперечно, кращий, ніж пластиковий. “Пластиковий погано впливає на якість шампанського, а також може додавати смаку так званий пластиковий тон”, - пояснює Ю.Комарова.

В.Чернов пояснив, чому виробники використовують пластикові корки – це знижує собівартість продукції, оскільки класичний корок коштує в 10 разів дорожче. ніж поліетиленовий, що, в свою чергу, робить продукцію більш доступною для споживачів.

Фахівці Artyomovsk Winery радять для того, щоб корок у процесі зберігання ігристого вина не втратив своєї еластичності і без особливих зусиль вийшов з горла, пляшку обов’язково потрібно зберігати в горизонтальному положенні, щоб вино змочувало корок. При вертикальному зберіганні пляшок корок всихає і стискається, тобі між корком та пляшкою утворюється щілина, через яку у пляшку може потрапляти зайва кількість повітря. Тож не варто виставляти шампанське в шафах на поличках, краще покласти його в тумбочку, тоді напій справді буде смакувати, коли ви його відкоркуєте.

Фахівці радять вживати вино, що закорковано поліетиленовим корком, лише перші півроку після його виробництва.

З пострілами чи без?

Гурмани кажуть, для того, щоб сповна насолодитися вишуканим напоєм, необхідно подавати йго правильно охолодженим. Оптимальна температура перед подачею на стіл - +7-9°С. Охолоджувати ігристе вино можна в холодильнику, але в жодному випадку не зберігайте його там. Ідеальний спосіб швидко охолодити ігристе вино - помістити його у відерце з льодом та водою. Може виникнути питання, чому обов’язково з водою? Все дуже просто: лід контактує не з усією поверхнею пляшки, тому без води шампанське охолоджується повільно та нерівномірно.

До речі, охолодити шампанське у відрі з льодом до +7°С можна за 1 годину. Але охолоджувати шампанське, як і будь-яке інше вино, в морозильній камері не можна.

За словами Ю.Комарової, під час відкривання пляшки шампанського ви повинні почути чіткий вихлоп. Це свідчить про правильно проведений процес шампанізації.

В.Чернов додав, що за правилами гарного тону, відкривати шампанське необхідно тихо, і лише у виняткових випадках - на розважальних заходах – допускається бравадний «вихлоп» чи «постріл».

Фахівці Artyomovsk Winery нагадують, що відкривати напій потрібно акуратно, нахиливши пляшку під кутом 45 градусів, а іншою рукою утримувати корок. Димок та легкий хлопок під час відкривання пляшки – підтвердження високої якості.

До речі, корок, який ви витягли з пляшки, теж може розказати багато цікавого про напій. В.Чернов пояснив, що за формою класичного коркового корка можна з великою вірогідністю визначити давність закривання пляшки та умови, в яких продукт зберігали. Форма «волан» показує, що пляшка була закрита відносно недавно, не більше року назад, форма «гриб» - понад рік назад, форма «цвях» - більше двох років назад. Ю.Комарова додала, що якщо форма пробки не змінилась, це свідчить лише про те, що налили шампанське зовсім недавно, може, кілька днів тому.

“Повторно закрити пляшку шампанського можна лише поліетиленовим корком, закріпивши його за допомогою мюзле (вуздечка з дроту для закріплення пробки в пляшці шампанського). Але краще цього не робити – по-перше, це клопіткий процес, по-друге, небезпечний, адже надлишковий тиск може вибити корок з пляшки. Краще продукт випити одразу або поставити у холодильник відкритим, бо на наступний день, якщо шампанське добре, воно в будь-якому випадку буде добре”, - говорить В.Чернов.

Друг чи ворог у тарілці?

Шампанське може супроводжувати всю трапезу аж до десерту. Складні страви вимагають насичених, складних вин. Сухі сорти ігристих вин – відмінний аперитив, солодкі – доповнення до десерту. Брют прекрасно поєднується з соленими закусками: сирами, устрицями, ікрою, паштетами, фісташками. Не дуже солодке печиво, бісквіти, безе, суфле та фрукти їдять з напівсухими сортами, солодкі десерти з напівсолодкими та солодкими винами.

Проте деякі продукти та спеції не поєднуються з жодним вином. Не підходить все занадто кисле, гостре, солодке, гострі соуси, оцет, часник, помідори. Притупляють смак арахіс та шоколад.

варто пам`ятати: лише в помірній кількості ігристе вино корисно впливає на організм. Непомірне вживання вина, як і будь-яких інших алкогольних напоїв, може завдати серйозної шкоди вашому здоров’ю.

І головне: не пийте цей благородний напій залпом! Спочатку поcпостерігайте за грою в келиху, далі відпийте трохи, але не поспішайте ковтати - сформуйте з вина «кульку», посувайте її по язику, і тільки після цього проковтніть. Те, що ви відчуєте після цієї «маніпуляції», називається післясмаком.

Отак нескладні поради дозволять вам відчути смак напою сповна.

Олена Кучер (УНІАН)