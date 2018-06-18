Шоколадні вихідні у Львові (фото)

У Львові на вихідних пахло шоколадом. І не без причини, адже 6-8 березня у місті проходило Третє міське Свято шоколаду. Що було цікавого, а головне – смачного? Що можна було покуштувати, на що лише подивитись, чим насолодитись? Про все це – далі.

Чи любите ви шоколад? Переконана, більшість скаже, що любить. Шанувальників цього спокусливого кондитерського виробу тішили різноманітними шоколадними витворами, незвичними як за формою, так і за смаком. Шоколад подавали у двох форматах – як їжу (таке призначення було не головним) і як мистецтво. Для тих, хто не їсть шоколад, якщо такі є, звісно, приготували цікаву мистецьку програму, бо крім пропозицій покуштувати певні вироби, були й інші – лише подивитись і... насолодитись. Повірте, цього вистачало – майстри, які перетворювали шоколад на мистецтво, добре постарались. Споглядаючи скульптури з шоколадних брил, ви могли відчути, що споживацькі інстинкти відходили трохи назад, даючи місце естетичній насолоді. У когось такий стан тривав кілька хвилин, у інших – кілька секунд. Проте якими би красивими не були мистецькі композиції, на них чекало те, що можна передати словами однієї маленької дівчинки: “Мамо, а це можна їсти?”.

З чого починалася шоколадна історія Львова. Організатори свята переконують, що львівські солодощі мають давню історію – львів’яни відкрили для себе шоколад ще у середньовіччі. Тоді у місті Лева з’явилися східні солодощі та французькі десерти. Потім місцеві пекарі самі почали виготовляти різноманітні солодкі смаколики. На початку XX ст. майже в кожному будинку теперішніх проспектів Свободи та Шевченка (центр міста) були цукерні (кондитерські). Тому львів’яни кажуть, що мають, що показати, чим похвалитися і чим пригостити. Щоб це підтвердити, вони запросили усіх на шоколадне свято.

Тепло та комфортно у ці дні могло бути лише від гарячого шоколаду та гостинних львів’ян, бо сам Львів зустрів гостей холодною погодою – 6º морозу і висока вологість. Хоча, чого дивуватись – березень надворі. Повернімося до свята. Проходило воно на двох майданчиках – відкритому (площа перед Львівською оперою) та закритому (у Палаці мистецтв на вул. Коперника). Перед оперою було менше людей, через причини, згадані вище, але ті, які були, не зважали на холод, а зосередились на запитаннях ведучої, адже халявний шоколад на дорозі не валяється. Тут також можна було сфотографуватись з колоритним шоколотьє у його майстерні, яку спеціально до свята перенесли на площу. Фото безкоштовно (це вам не якась мавпочка на морі), та ще й у подарунок кожен отримував цукерку.

У Палаці мистецтв було вже тепліше, плюс, саме тут зосередились майстри зі своїми шоколадними скульптурами. Але, як повелося, за комфорт треба платити – 20 грн. з людини. Тут вам пропонували сісти за гарно прибраний столик і насолодитись смаком шоколаду під класичну музику. А після – подивитись цікаве кіно, адже частиною свята став показ романтичних та, як їх назвали самі організатори, шоколадно-чуттєвих фільмів у рамках проекту "ChocolateCinema".

Фабрика шоколадних шедеврів

На гостей та мешканців міста чекали шоколадні фонтани, двометрова шоколадна Ратуша та лев, різні шоколадні скульптури. На цьогорічному Святі шоколаду спекли торт у вигляді шоколадної Ратуші висотою два метри і вагою більше 200 кг.

На свято також приїхав відомий кондитер-шоколатьє Валентин Штефаньо, який проводив майстер-класи та демонстрував віртуозні шоу з виготовлення велетенських шоколадних скульптур. Майстер подарував гостям свята гігантську скульптуру лева з шоколаду.

Ексклюзивний шоколадний лев від В.Штефаньо, а також 10 інших шоколадних шедеврів, створених руками львівських шоколадних скульпторів, стали лотами під час Шоколадного аукціону.

Майстри старалися, бо ж кожному хотілося, щоб його скульптуру визнали найкращою. А обирали переможців відвідувачі.

На Святі шоколаду усім було весело та смачно, навіть важко сказати, хто були більшими ласунчиками – діти чи дорослі.

Завершилось святкування Шоколадним балом у львівському Будинку вчених, який представили гостям Григорій ЧАПКІС та Влад ЯМА.

Ярина Сало (УНІАН)

Фото УНІАН