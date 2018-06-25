Фестиваль каші у Кам’янець-Подільському (фото)

На травневі свята усі любителі каші, і не тільки вони, зібралися на території Старої фортеці у Кам’янець-Подільському. 2 травня там проходив Фестиваль каші, в якому взяли участь кращі кашовари міста та Львівської асоціації кашоварів. Організатори обіцяли для відвідувачів цікаву програму, а також вдосталь смачної каші.

Однак, не кашею єдиною манив до себе Кам’янець-Подільський. Яким би ароматним не був запах тої каші, він не долетить так далеко, як слава про прекрасне місто та його величну середньовічну фортецю. Каша, звісно, була смачна, але їсти її посеред Старого замку – подвійне задоволення. Плюс, якщо ви активно оглядали усі вежі та підвали, а зранку не встигли поїсти, то для вас каша була чимось неперевершеним.

Фестиваль став першим масовим заходом нового туристичного сезону. Свою майстерність у приготуванні популярної серед українців страви показали понад десяток фахівців. Гості могли попробувати гречану, ячмінну, рисову і пшоняну каші, зі шкварками, цибулькою, сиром, овочами чи молоком - за сучасними і давніми рецептами.

Якщо ви прийшли до Старого замку вранці, як ми, то повертаючись після оглядин і смакування каші, зрозуміли, що вам дуже пощастило. Бо черга за квитками до фортеці, яка зранку налічувала 20 осіб, переросла у двістіметрову. Проте ніхто не збирався відступати, адже приїхав з єдиною метою – побачити фортецю. А після довгого чекання усім хотілось набратися сили – і тут як тут – каша... Зовсім недорого, за туристичними мірками, всього 10 гривень порція. Кашовари були щедрими – накладали стільки, що одній людині важко було все з’їсти. До каші безкоштовно давали огірки та помідори. Побачивши величезні порції, вирішили взяти одну пшеничну кашу на двох. Але дядечко, який нас обслуговував, почувши, що просимо дві ложки, наклав каші ще більше. Боявся, що залишимось голодними. Скажу чесно, каша була смачною, але признаюся, що ми таки не подужали всього.

Пропонуємо подивитись, як виглядав процес приготування та смакування кашею.

Мирослава Холявінська (УНІАН)

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