В Україні встановили новий пивний рекорд на святкуванні 30-річчя "Оболоні" (фото)

У суботу, 22 травня, компанія “Оболонь” відсвяткувала свій ювілей – 30 років на ринку. Свято відбувалося на стадіоні “Оболонь” у форматі сімейного пікніка. Гостей пригощали напоями та закусками до пива. Процес приготування останніх міг побачити кожен.

Організатори проводили великі пивні естафети (конкурси та розваги, пов’язані з пивом). Запрошеним пропонували проявити творчі здібності та зробити індивідуальну футболку. Ще одна цікава пропозиція – написати своє послання в майбутнє, яке поклали у Капсулу Часу (цю капсулу відкриють через 10 років, на святкуванні 40-річчя компанії).

Ведучими були Сергій Притула та Андрій Молочний. Вже ці імена свідчать про те, що на святі було весело та цікаво, бо де вони – там завжди сміх. Також розважали гостей Мандри, Мед Хедс та ВВ.

Під час святкування встановили новий рекорд України. Представники Національного проекту «Книга Рекордів України» зафіксували найчисельніший пивний тост. У встановленні рекорду взяли участь 2123 працівника корпорації, які одночасно проголосили тост «За Оболонь!».

Звертаючись до працівників, президент ЗАТ «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН сказав, що «Оболонь» як національна корпорація є прикладом для багатьох українських компаній і для того бізнесу, який сьогодні тільки народжується, чи буде народжуватися завтра в Україні». Оголошуючи наміри на наступні десять років, О.СЛОБОДЯН зазначив, що мета «Оболоні» - «стати міжнародною компанією зі штаб-квартирою в Україні».