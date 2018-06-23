В Україні знову подорожчає хліб?

Наприкінці минулого тижня віце-прем`єр з питань АПК Віктор СЛАУТА провів нараду з пекарями. З боку влади були присутні представники Мінекономіки, Антимонопольного комітету, Державної інспекції з контролю за цінами, а також держоператори. Основною новиною, винесеною з наради, стала обіцянка відміни регулювання рентабельності хлібопекарських підприємств.

Нагадаємо, незважаючи на те, що постанова, яка відміняє регулювання, була прийнята, документ не підписав колишній міністр економіки. Де-факто місцева влада продовжує регулювати граничну рентабельність пекарів.

"Ми пояснили, що з середини 90-х доходи населення зросли в 10 разів, а ціна хліба – тільки в два рази, і таким чином хліб займає невелику питому вагу у витратах, тому немає причини контролювати рентабельність, – говорить глава об`єднання "Укрхлібпром" Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО. – Віце-прем`єр дав доручення Мінекономіки розробити документ і відмінити регулювання".

Безумовно, основна мета влади – не допустити істотного підвищення цін на хліб. За словами представників галузі, є два чинники, які заставляють побоюватися зростання цін – це поступове (1-5%) зростання цін на борошно, в першу чергу житнє, і необхідність підвищувати мінімальну заробітну плату. Зі свого боку влада запропонувала користуватися ресурсом держоператорів – за неофіційними даними у Держрезерву і Аграрного фонду в сумі близько 6 млн. тонн зерна, яке може бути перероблене на борошно. Проте бізнес ввічливо, але твердо відхилив цю щедру пропозицію.

"Ми чесно сказали, що нам на сьогодні не дуже цікаво працювати з держоператорами, оскільки вони вимагають передоплату" - говорить О.ВАСИЛЬЧЕНКО – "Якщо уряд дозволить відпускати їм борошно з відтермінуванням хоч би в декілька днів, як це роблять приватні компанії, то ми з ними співпрацюватимемо".

Бізнес скористався особистою зустріччю з представниками влади і в черговий раз попросив додаткових преференцій. Це й відміна або зниження ПДВ на виробництво хліба, пільгове ввезення хлібопекарського устаткування і головне – вирішення проблеми з торгівлею, яка сьогодні затримує платежі за поставлену продукцію на 1-3 місяці (втім така ситуація і по інших категоріях товарів).

“Діло”