В гості до... морозива (фоторепортаж)

В Україні вже кілька тижнів панує нестерпна спека. Через це в деяких регіонах країни почався дефіцит ходових літніх ласощів - морозива. За словами заступника директора з виробництва Київського холодокомбінату №4 Валентини Радченко, в ці спекотні дні на складах заводу починають зменшуватися навіть стратегічні запаси морозива. Якщо в спокійний сезон на складі завжди є 400-500 тонн продукту, то зараз - всього лише 150 тонн.

Виробники київської фабрики ”Морозиво”.працюють не покладаючи рук, щоб задовільнити попит. І запрошують в гості, щоб ми могли на власні очі побачити, як виготовляється улюблених прохолодний десерт.

Фото Олександра Синиці.(УНІАН)