В гості до... морозива (фоторепортаж)

В Україні панує нестерпна спека і через це в деяких регіонах почався дефіцит ходових літніх ласощів - морозива. Виробники намагаються задовільнити попит і працюють, не покладаючи рук. Ще й запрошують в гості, щоб в цьому переконатися.
В Україні вже кілька тижнів панує нестерпна спека. Через це в деяких регіонах країни почався дефіцит ходових літніх ласощів - морозива. За словами заступника директора з виробництва Київського холодокомбінату №4 Валентини Радченко, в ці спекотні дні на складах заводу починають зменшуватися навіть стратегічні запаси морозива. Якщо в спокійний сезон на складі завжди є 400-500 тонн продукту, то зараз - всього лише 150 тонн.
Виробники київської фабрики ”Морозиво”.працюють не покладаючи рук, щоб задовільнити попит. І запрошують в гості, щоб ми могли на власні очі побачити, як виготовляється улюблених прохолодний десерт.
Танкове відділення, де в танках циліндричної форми суміш для морозива охолоджується та подається на фасовку
Укладальники-пакувальники розставляють вафельні стаканчики на лінію фасовки морозива
Морозивна маса розкладається у вафельні стананчики
Співробітниця біля конвейєра з морозивом
Морозиво в гартівній камері
Пакувальники укладають морозиво в коробки
Фото Олександра Синиці.(УНІАН)
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