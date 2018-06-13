Картопляна паніка: чи вистачить українцям «другого хліба»?

На зміну «гречаній» паніці прийшла «картопляна»: через скарги на неврожай «другого хліба» в багатьох регіонах ціни на нього злетіли практично вдвічі. На столичному ринку «Троєщина» найдобірніша картопля в гурті коштувала 3 гривні за кілограм, зараз навіть за середню просять 4-4,50. У магазинах Києва — 5-6 грн., хоча ще місяць тому було 4 грн. Торговці запевняють, що до зими ціни злетять до 10-12 грн.! В Одесі на «Привозі» просять до 6 грн. за кілограм, а недавно ціна складала 2,70-3. Лякають, що через місяць буде по 8 грн. Львів`янам пропонують єгипетську і голландську по 5 грн. за кілограм — мовляв, своя не вродила, харків`янам продають «свою» вже по 5,5 грн./кг.

На думку експертів, на ціну вплинуло відразу дві біди: повінь на заході, яка змила в багатьох місцях городи (у Чернівецькій області пропала майже половина врожаю), і засуха на сході та півдні (картопля згоріла і засохла). «У нас були 42 градуси в тіні, а на ґрунті — всі 70, тому зібрали трохи більше, ніж посадили. Ті, у кого хоч щось вродило (у низинах або хто поливав), за відро (8-10 кг) просять 50 гривень», – розповів нам житель Запорізької області Костянтин Бурлюк. На Сумщині і Чернігівщині врожай трохи кращий, але ціни також кусаються. Однак, проблема не в тому, що погода видалася несприятливою — навіть при такому неврожаї для потреб України картоплі вдосталь. Причина браку — картоплю вивозять за кордон. «До нас їдуть вантажівками гуртівники з Донецька, Дніпропетровська, а потім... збувають до Росії (там картопля стоїть вже по 7—8 грн./кг у перерахунку. — Авт.), — говорить фермер з Чернігівщини Олексій Бутенко. — Продаємо їм по 3,50—3,65 грн. за кілограм, і немає сенсу віддавати комусь іншому дешевше, це ж не товар, який швидко псується. Врожай цього року поганий, в п`ять разів менший, ніж у минулому. Тоді ми по 1,60 грн. добірну картоплю пропонували, ніхто не брав».

Експерти стверджують: картоплі в країні багато. ЇЇ посадили більше, ніж минулого року, тому взяли кількістю гектарів, а не врожаєм, який дійсно гірший. Міністр агрополітики Микола Присяжнюк заявив: врожай нижчий всього на 1% (200 тис. т). Це підтверджують і експерти. «Середня врожайність по країні нижча всього на 5% і складає 133 ц/га, а валовий збір залишився на торішньому рівні — 19,5 млн. т, цього цілком достатньо, — говорить фахівець консалтингової компанії «АПК-Інформ» Тетяна Гетьман. — Паніка виникла через те, що в Росії своєї картоплі мало (їм не вистачає 4 млн. тонн, а українцям потрібно на рік 7 млн. — Авт.), їхні гуртовики стали давати заявки українським господарствам. Ті вирішили притримати товар, це спровокувало зростання цін». Директор інформкомпанії «ПроАгро» Микола Верницький також впевнений, що картоплі досить: «Ціни можуть зрости до 6 грн. за кілограм — це межа! Деякі продавці роздують їх і до 10 гривень за кілограм, але це ажіотажне подорожчання довго не протримається».

Де можна знайти дешевий «другий хліб»?

На Київщині з урожаєм картоплі не так погано, і ціни під столицею не дуже високі. Моніторинг «Сьогодні» показав: непоганий урожай картоплі зібрали в Білоцерківському і Фастівському районах. «У Білій Церкві (80 км. від Києва) на базарі найдорожча картопля по 3,50, в селах можна купити і по 3, дрібну — навіть по 2,50 за кілограм», — запевняє білоцерківчанка Галина Медвецька. «У селах під Фастовом (60 км. від Києва) картоплю пропонують по 3 грн.», — говорить місцева мешканка Лідія Сєрова. А ось на північ області їхати не варто: у Броварському районі просять вже по 5—7 грн. за кілограм.

Олександр Панченко, "Сьогодні"