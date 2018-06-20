Які продукти подорожчають у жовтні?

Вересень змусив українців серйозно переглянути сімейний бюджет. Майже одночасно різко підскочили ціни на гречку і молочні продукти. За ними попрямували і решта продуктів — сир, яйця, «борщовий набір», яблука, банани. Дорожчали і хлібобулочні вироби, окрім «соціальних» сортів хліба. За розрахунками газети «Сьогодні», вартість продуктового кошика зросла аж на 222 гривень за місяць — з 2289 гривень в серпні до 2511 грн. за вересень. Продавці, щоб сильно не шокувати покупців, наприклад, високими цінами на тверді сири, стали вказувати ціни не за кілограм, а за сто грамів. Покупці у свою чергу за м`ясом йдуть не в магазини, а їдуть у передмістя, де купують його гуртом. Економія — від 5 гривень за кілограм. На жаль, вересневим подорожчанням справа не обмежиться, адже експерти обіцяють вже в жовтні новий виток зростання цін на продукти. В першу чергу це торкнеться молочних продуктів (твердих сирів зокрема), рису, борошна і рослинної олії. Втримаються на колишніх позиціях яйця, хліб і гречка. Не повинно подорожчати й м`ясо. А ось цукор навіть подешевшає. Тішить той факт, що експерти не прогнозують жовтневому підвищенню цін вересневої різкості.

Ціни на м`ясо не зміняться

Вересень ознаменувався подорожчанням м`яса. Зараз за задню частину свинини просять не 50, а 54—55 грн./кг, яловичини — не 55-60, а 58-63 гривень за кілограм, за сало — не 15-20 гривень за кг, а 25-30. Таку ситуацію прогнозувала експерт ринків м`яса і м`ясопродуктів Українського клубу аграрного бізнесу Єлизавета Святківська, пояснюючи, що це пов`язано з подорожчанням кормів. Традиційно за свининою і яловичиною автоматично підтяглася й курятина — за тушку тепер просять не 17,5-18, а 19-19,5 гривень за кг За словами виконавчого директора Русанівського м`ясокомбінату Андрія Пороха, поки що нових причин для подорожчання (та й для зниження цін) немає, тому в жовтні вони залишаться на поточному рівні. «Звичайно, якщо тільки не буде різкого ажіотажного попиту або різко не впаде курс гривні», — додає експерт.

Ціни на молоко і сири й надалі зростатимуть

З перших чисел вересня ціни на молочні продукти стрибнули вгору, і тепер молоко коштує 7-7,8 гривень за л (було 5-5,5), кефір — 7,5-8 гривень за л (було 6-7), сир — 30-35 гривень за кг (було 25-30). За словами заступника гендиректора ТД «Ласуня» Ірини ЛОБАС, всьому причина спекотне літо, через яке подорожчали корми. До того ж восени стабільно знижуються надої. На її думку, молочні продукти і далі дорожчатимуть у середньому на 5% в місяць. Експерт молочній продукції Українського клубу аграрного бізнесу Інна Ільєнко підтвердила цей прогноз, а також прояснила ситуацію, яка склалася навколо сирів, адже вони подорожчали значніше, ніж інші молочні продукти, — в середньому на 10%. Наприклад, сир «Російський», який в серпні коштував 58 гривень за кг, піднявся в ціні до 63 гривень за кг.

Як пояснила І.Ільєнко, на виробництво 1 кг сиру йде приблизно 9-10 літрів молока, і якщо воно дорожчатиме, то й сир теж. Правда, розмови про те, що сир подорожчає мало не до ста гривень — безпідставні. У жовтні ціна на нього не повинна піднятися більш ніж на 5%, як і на всі молочні продукти, — інакше їх просто перестануть купувати. Це подорожчання стосуватиметься сиру вітчизняного виробництва. Дорожчі імпортні ж залишаться за старими цінами, адже на їхню вартість впливає курс валют, який, на думку наших експертів, сильно мінятися не буде. Отже пора готуватися купувати молоко по 7,35-8,2 гривень за л, кефір — по 7,9-8,4 гривень за л, сир — по 31,5-37 гривень за кг, сирий «Російський» — по 66 гривень за кг.

Подорожчають рис і борошно

У вересні гречка продовжувала дорожчати (нагадаємо, що в серпні вона підскочила з 8-9 до 13-14 гривень за кг) — подекуди зустрічалися ціни до 16 гривень за кг Але до кінця місяця ціни почали потихеньку знижуватися, і поки знаходяться в межах 12-14 гривень за кг. Директор консалтингової компанії «Проагро» Микола Верницький пояснив зростання цін на гречку тим, що крупа нового урожаю ще не встигла поступити в продаж, а старий вже був розкуплений — ця нестиковка і призвела до паніки та, відповідно, зростання цін. «До того ж, через неврожай гречки в Росії зросли експортні ціни, які потягнули за собою і внутрішній ринок. Хоча нового урожаю нам повинно вистачити, так що ціни будуть в межах 12-14 гривень», — вважає експерт.

А ось рис подорожчає на 5-10% (з 10 до 10,5-11 гривень за кг), вважає експерт, оскільки ціни на нього прив`язані до цін на зерно, а вони зростуть. «Урожай зернових у нас, на мою думку, достатній, але є неврожай у світі і високі світові ціни, які впливають на вітчизняні. Йде експорт зерна до Росії, це теж змушує піднімати ціни на внутрішньому ринку», — говорить гендиректор «Укрхлібпрому» Олександр Васильченко. На його думку, ці чинники підняли ціни на борошно у вересні з 3-4 до 6-7 гривень за кг, але в найближчий місяць якихось особливих змін відбутися не повинно. У жовтні подорожчають і макарони. М.Верницький очікує, що їх вартість зросте на 5-10%, і за кг вермішелі ми платитимемо не 7-8 гривень, а 7,35-8,8 гривень.

Зростання цін на хліб стримають

Популярні види хліба (батон і «український») у вересні в Києві не подорожчали. «І хоча зерно, а за ним і борошно, достатньо підросли в ціні, подорожчання «соціальних» видів хліба стримується в адміністративному порядку. Правда, батон згідно із законом не належить до хліба, на який ціни регулюються, тому в окремих регіонах ціна на нього піднялася приблизно на 10%», — говорить О.Васильченко. Інші хлібобулочні вироби також дорожчають, наприклад, печиво — на ті ж 10% (з 14 гривень до 15,4 гривень за кг). На думку експерта, в жовтні вартість «соціальних» сортів хліба в Києві не повинна змінитися — її продовжуватимуть утримувати. Отже є поки шанси купувати батон по 2,85 гривень, «український», — по 3,37 гривень.

Ціни на овочі і фрукти визначатиме імпорт

Що буде з цінами на «вітаміни» в жовтні, нам розповів представник проекту МФК з розвитку овочівництва в Україні Федір Рибалко. В останні тижні на ринках був ажіотаж на овочі «борщового набору», що призвело до зростання цін на них. Ціни будуть зростати (у жовтні на 10-15%), поки овочі з цього набору не почнуть імпортувати — ті, що привезли будуть дешевші за вітчизняні, так що нашим торговцям доведеться міняти цінники. У результаті є шанс, що до кінця жовтня українські овочі коштуватимуть на 10% менше, ніж сьогодні: картопля 4,5-5,5 гривень за кг, морква і буряк — 3,5-4,5 гривень за кг, капуста — 4-4,5 гривень за кг, цибуля — 4 гривень за кілограм.

Огірки-помідори в жовтні однозначно подорожчають — закінчиться сезон цих вітчизняних овочів (як ґрунтових, так і тепличних) і ринок заполонить дорогий імпорт. Протягом місяця ціни підростуть на 30%, і огірки коштуватимуть 8-10,5, помідори — 6-8 гривень за кг. Кабачки, баклажани і перець в жовтні вже «відійдуть», а тому подорожчають на 30% — до 8-9 гривень за кг. Стабільними будуть ціни тільки на гарбуз — 3-4 гривень за кг.

У жовтні з полиць зникнуть кавуни з динями, але ціни на них зростати не будуть, адже з холодами впаде попит, і торговцям треба буде збувати товар за хорошими цінами: кавуни по 2 гривні за кг, дині — по 6-7 гривень. Більш-менш стабільними залишаться ціни на груші і сливи, хоча до кінця жовтня, вслід за імпортними цінами, можуть злегка піднятися і вітчизняні — до 8-10 гривень за кг. Ціни на яблука теж стабільні — їх урожай достатній, і коштувати вони будуть 5-7 гривень за кг. А ось виноград може і подорожчати — з 10-12 до 11-14 гривень за кг.

Також зростуть ціни на банани та апельсинами — традиційно восени на них зростає попит. Прогноз експерта: банани будуть від 13 і апельсини від 16,5 грн./кг. А лимони вже подорожчали — з 20 відразу до 30 гривень за кг. Попит підвищився через простудні захворювання. Але в жовтні очікуються постачання нового урожаю, зокрема з Туреччини, тому ціни можуть впасти на 20-30%, до 21-24 гривень за кг. Інший затребуваний антигриповий продукт — часник — зараз коштує 30-35 гривень за кг. А оскільки в Китаї (це наш основний постачальник) нині неврожай, то ціна на нього однозначно не буде нижча.

Соняшникова олія подорожчає на гривню

Наші експерти очікували, що ціни на соняшникову олію у вересні будуть стабільні, але прогноз не виправдався: замість 10,8-11 гривень тепер ми платимо за літр 11-11,5 гривень. За словами М.Верницького, на наші ціни серйозно вплинули світові розцінки на різні види олії. «І поки не почалася активна переробка насіння соняшника нового урожаю, а це буде в листопаді, ціни можуть піднятися ще на 10%», — вважає експерт. Якщо такий прогноз виправдається, в жовтні за літр соняшникової олії нам доведеться платити вже 12,1-12,65 гривень.

Цукор – 7 гривень за кілограм

Особливих змін на полицях з цукром не відбулося, незважаючи на прогнози М.Верницького, який припускав зниження середньої ціни до 8 гривень за кг. Наші виробники дуже неохоче знижують ціни, навіть якщо приходить новий урожай, який вже точно примусить їх поміняти цінники. Втім, в окремих марок все-таки були зниження, просто це відбулося не так масово, як передбачалося. Середня ціна кілограма «солодкого піску» зараз складає 8,5-9 гривень за кг, хоча зустрічаються ціни і близько 10-11 гривень за кг. У жовтні ж, через зростання виробництва нового цукру, ціна на нього знижуватиметься. Прогноз експерта — середня ціна на рівні 7 гривень за кг.

Ціни на яйця не зміняться

Після значного (з 3-4 гривень за дес. до 7-8 гривень за дес.) вересневого подорожчання, ціни на яйця повинні «завмерти». «Влітку попит був низький, а ринкова вартість — нижча за собівартість. Тепер все в нормі: поточна ціна адекватна до тих витратах, які мають виробники, — пояснює голова ради директорів Союзу птахівників Олександр Бакуменко, — Так що яких-небудь змін у вартості очікувати не варто».

Одяг і техніка

Жовтень, як і вересень, не обіцяє яких-небудь особливих змін в цінах на одяг, взуття і техніку. «Осінню колекцію вже в основному завезли, — розповідає керівник аналітичного департаменту агентства «ААА» Марія Колесник,— в жовтні буде лише незначне підвезення товару, і ціни на нього не відрізнятимуться від вересневих». Що ж до побутової техніки, то значних коливань цін не передбачається. За словами Олександра Жолудя, такі затребувані влітку кондиціонери подешевшають — поточні знижки на них — 10-15%, пізніше можуть досягти 25-35%. А ось керівник відділу компанії «Фокстрот. Техніка для дому» В’ячеслав Тригуб вважає, що незначне зростання роздрібних цін на всю техніку може відбутися, і пов`язує це з виборами в місцеві ради, які можуть спровокувати курсові коливання впродовж місяця.

«Діло»