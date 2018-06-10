Ціни на продукти "розігріються" на осінь

В Украине дефляция и нулевая инфляция стали уже хроническими. Спад в экономике длится больше года. В таких условиях выживать особенно тяжело, не успокаивает даже тот факт, что у соседей - и на западе, и на востоке – ситуация не лучше. Денег катастрофически всем не хватает. В таких условиях особенно проявляется человеческая натура - покупатель требует удешевления товаров и повышения собственных доходов. Забывая при этом, что рост заработной платы напрямую связан с повышением цен на производимую на его предприятии продукцию. Налицо - парадокс рынка. Попробуем разобраться, почему сейчас цены в такой «весовой категории», что является основной причиной их неснижения, особенно с учетом сезонного фактора…

Начнем с «народного» продукта – мяса птицы. Согласно данным Госстата, за первые пять месяцев 2013 года производство замороженного мяса птицы выросло в 2,4 раза, а охлажденного – лишь на 7,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом розничные цены на мясо птицы с января по май снизились на 3%, ели верить мониторингу Минэкономразвития.

Удешевление с учетом сезонного фактора должно было быть более значительным, если бы не… рост экспорта этого продукта. Свой рынок стал менее интересен.

Теперь о «рогатом» продукте – говядине. В 2013 за январь-май замороженной говядины было произведено на 21,1% меньше, чем в прошлом году. Розничные цены снизились на 4% с начала года. В этом сегменте сбросить цены не дает структурный принцип потребления - говядина в Украине больше используется в колбасном производстве, нежели для продаж в рознице.

А объемы производства колбасных изделий с начала 2013 года остались на уровне прошлогодних. Поэтому снижение цен на данный товар составило всего 0,2%, что даже удешевлением назвать нельзя.

Дошла очередь до традиционных украинских предпочтений - свинины. Этот вид мяса лучше любого индикатора свидетельствует о состоянии экономики страны. За январь-май производство свинины выросло всего на 1,2%, а цены снизилась на 3% - все соответствует нормам с учетом сезонного фактора. А вот откуда взялось падение цен на сало на 7%? Данный поступок можно назвать радикальным шагом продавцов «украинского наркотика», который они сделали, осознавая - зимой сало предпочтительней.

Следуя экономической практике, летом цены на сало и мясо свинины должны будут еще упасть, а вот цены на мясо птицы и говядину, если и будут снижаться, то не существенно. Причем произведенная в Украине свинина в основном потребляется на внутреннем рынке, даже частично закупается за рубежом. В данном вопросе отсутствует фактор экспорта, поэтому производители не могут в летний период, когда спрос на свинину снижается, увеличить продажи за рубежом.

О молоке. За пять месяцев 2013 года его производство выросло аж на 1%. Увеличилось и производство йогуртов - на 11%, твердого сыра - на 8,7%, творога - на 7,2%. А вот производство сливочного масла упало почти на 5%. При этом цены на молоко с начала текущего года выросли на 2%, на масло - на 1%, на другие молочные продукты фактически остались на уровне прошлого года.

Основная причина удорожания даже в летние месяцы – конфликт рынка. Молочники жалуются, что закупочные цены занижены, а себестоимость высокая. Действительно, в Украине большая часть молока производится в частных хозяйства и на небольших фермах, там себестоимость может быть высокой с учетом мелкотоварного производства. Крупный молочный бизнес – совсем иное дело: надои - больше, себестоимость - ниже. Но и он жаждет более высоких закупочных цен. А молокопроизводители хотят больше рынков сбыта. Вот когда желания всех участников рынка реализуются, то цены поползут вниз. Но, скорее всего, не в ближайшем будущем.

О главном «герое» стола. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия с начала 2013 года выросли от 2 до 11% в зависимости от вида. Меньше всего подорожал житний хлеб. При этом производство хлеба и хлебобулочных изделий упало почти на 8%, по сравнению с 2012 годом.

Что касается цены, то «спасибо» можно сказать дорожающим энергоносителям и зерну. Цена на последний компонент стоимости с начала 2013 года устойчиво повышается. Перед пекарнями стоит непростой выбор – либо повышать цены на хлеб, либо сворачивать производство. Ряд производителей поступили адекватно обстановке - снизили объем выпечки. Цены на зерно должны пойти вниз после начала обмолота нового урожая. Но остается открытым вопрос - снизятся ли цены на хлеб нового урожая. Если предположить, что цены на зерно упадут на 5%, то и хлеб должен подешеветь хотя бы на 3-4%. Посмотрим на деле, до нового урожая осталось ждать недолго.

Производство подсолнечного масла с начала 2013 года упало на 11,6%, а розничные цены остались на прошлогоднем уровне. В данной ситуации нет ничего удивительно. Около 80% произведенного в Украине подсолнечного масла поставляет на экспорт. Наша страна в данном сегменте мирового рынка - лидер. Поэтому рост или падение производства мало влияет на цены.

Лето - время относительного ценового спокойствия. Существенных изменений следует ожидать осенью. Она может придти не только с дождями, но и с очередным повышением стоимости продуктов.

Александр Охрименко, эксперт по экономическим вопросам

(для УНИАН)