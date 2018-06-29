Заборонені знаряддя лову риби: можна "зловити" штраф

Головне управління охорони водних біоресурсів у м.Києві інформує про те, які засоби лову риби та інших представників водного біорізноманіття, вважаються забороненими.

Крім того, у Головрибводі нагадують, що використання цих засобів є незаконним і тягне за собою кримінальну відповідальність. Так, Кримінальний Кодекс України (стаття 249), зокрема, передбачає, що незаконне зайняття рибним... добувним промислом... із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, - караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 3400 до 6800 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всих добутих біоресурсів.

Перечень наиболее распространенных запрещенных орудий лова водных биорусерсов

(подається російською мовою).

Вентерь

Ловушки, плетенные из ивового прута, проволоки или сделанные из капроновой сети, натянутой на обод (обруч). К этому «благородному» семейству можно отнести ятерь, морду.



Дорожка

Браконьерская снасть - синоним классической дорожки. Это - обычная жаберная сеть, которую браконьеры выпускают в воду и вытаскивают назад на резиновом амортизаторе.



Парашют (намет)

Конусообразная сетевая снасть (диаметром до 5 - 7 кв. м), набрасываемая на облюбованную акваторию и накрывающая рыбу. Запрещена повсеместно.



Ставная сеть

Промысловая снасть, запрещенная в любительском рыболовстве. Браконьеры используют разнообразные по длине (от 10 до 150 м) сети - `трехстенки`, `путанки`.





Экран (телевизор)

Мелкоячеистая жаберная сеть (площадью до 3 кв.м) с поплавками по верхнему ряду и огруженная грузилом.

Сетка

Во время нереста сетка - самое распространенное орудие незаконного лова, как в закоренелых браконьеров, так и у любителей выпить на бережку и посыпать небольшую сеточку. Рыба, попавшая в сетку уже не выживет, если ее отпустить обратно в реку. А пойманная перед нерестом - не оставит потомства.



Электроудочка

Это запрещённое орудия лова уверенно держит пальму первенства по масштабу разрушения экосистемы водоемов. В зависимости от мощности она способна уничтожить все - от рыбы и икры до планктона и мельчайших микроорганизмов в радиусе от 5 до 20 метров. После "работы электроудочников" участок водоема становится нежизнеспособным, а гниющая мелкая рыба и микроорганизмы превращают водоем в мертвую зону на много лет. Удивительно, но сначала "электроудочка", изобретенная зарубежом, использовалась в научных целях, а потом наши люди превратили ее в оружие массового уничтожения всего живого.



Драч

Говорят, что браконьерские способы ловли поэтому и запрещены, что калечат и убивают гораздо больше рыбы, чем вылавливают. В полной мере это относится к "драчу". Большая часть рыбы, попавшейся на "драч", срывается и потом все равно умирает, искалеченная. По статистике всего 10% подбагреной рыбы достается браконьеру, другая от полученных увечий погибает.



Острога

Одно из древнейших орудий лова человека. Например, в Финляндии охотиться на рыбу с острогой считается спортом, но в Украине острога - запрещённое орудия лова. Рыба, которая нерестится и теряет осторожность, подвергается варварскому избиению острогой, особенно ночью.



Паук

Запрещенная снасть-ловушка, состоящая из куска сетки с приманкой, которая крепится к дугам, и столба-стойки с веревкой. Принцип ловли - внезапный подъем полотна.



Перемет

Браконьерская снасть в виде донки с десятками и сотнями крючков. Впервые запрещена еще Петром I.



(Фото та опис взяті з сайту Головрибводу)