Як на Чернігівщині «брали» озброєну банду (фото)

На початку березня до управління карного розшуку ГУМВС України в Луганській області почали надходити звернення мешканців Луганська та області про скоєння невідомими численних озброєних розбійних нападів на їхні приватні будинки.

У результаті оперативно-розшукових заходів луганські міліціонери встановили, що підозрювані можуть переховуватися на території Чернігівської області. За домовленістю з оперативними працівниками колеги з Луганська прибули до Чернігова.

У ході скоординованих спільних дій працівники управління карного розшуку УМВС в Чернігівській області дізналися, що в будинку раніше судимого жителя Ніжина з недавніх пір оселилося двоє невідомих. Під час перевірки інформації з`ясувалося, що троє мешканців будинку і є тими особами, яких розшукували луганські міліціонери.

До затримання зловмисників готували дуже ретельно. Окрім досвідчених оперативників було задіяно працівників спецпідрозділу «Беркут», адже була інформація про те, що бандити озброєні.

Затримання пройшло без зайвого галасу, брали по одинці. Опору зловмисники не чинили, а, можливо, і не встигали оговтатися та й зрозуміти що трапилося.

Коли підозрюваних зловмисників було затримано, в помешканні ніжинця, яке винаймали розбійники, було вилучено цілий арсенал.

Асортимент складався з двох ножів для метання, ножа типу кинджал, обрізу двоствольної мисливської рушниці з виправленим номером, ствольної коробки з ударно-спусковим механізмом до мисливської рушниці, 96 мисливських набоїв 16 калібру, револьвера травматичної дії іноземного виробництва з двома набоями, двох пістолетів "ТТ" з 25-ма бойовими набоями до них, ударно-спускового механізму до гранати та корпусу гранати РГД. Затриманих разом із їхніми залізними «іграшками» забрали працівники карного розшуку ГУМВС в Луганській області.

Наразі проводяться слідчі дії на предмет їх причетності затриманих осыб до скоєння злочинів на території Луганщини, Чернігівщини та інших областей.

ВЗГ УМВС України в Чернігівській області