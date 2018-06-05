Операція «Батискаф» та інші «пригоди» наркосбувальників на Донеччині

З початку року на Донеччині порушено більше 1300 (!) кримінальних справ, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків, до кримінальної відповідальності притягнуто більше 700 осіб…

На території Донецької області добігає кінця операція «Батискаф». Її метою було виявлення і запобігання надходження в нелегальний обіг так званих підконтрольних засобів, які реалізуються через аптеки.

За результатами операції виявлено 41 такий факт, порушено 8 кримінальних справ. Як розповідає начальник управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУМВС області Віктор Осуховський, справи порушені за ст.320 Кримінального кодексу України – порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та ст..321 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилка, зберігання в цілях збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин.

Проте, це не єдині «неприємності» що спіткали наркосбувальників, які орудують на Донеччині. Усього з початку року співробітниками УБНОН ГУМВС області вилучено близько 180 кг наркотичних засобів, порушено більше 1300 (!) кримінальних справ, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків, притягнуто до кримінальної відповідальності більше 700 чоловік.

Так, у березні поточного року співробітниками управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (УБНОН) ГУМВС області була припинена діяльність злочинної групи з ознаками організованості, учасники якої займалася виготовленням і збутом наркотичних засобів.

Об`єми виготовлення уразили навіть міліціонерів: встановлено, що за добу наркоторговці збували порядку 300 кубів опію ацетильованого. Така кількість наркотиків розрахована приблизно на 100 чоловік. Любителями кайфу була не тільки місцева молодь, придбати згубне зілля приїжджали і жителі сусідніх міст Донецької області.

Як розповідає Віктор Осуховський, торік в його підрозділ надійшла оперативна інформація про те, що в смт. Миронівка м. Дебальцеве йде активний збут наркотичних засобів, в народі званих «широй». Даний сигнал був перевірений, він знайшов своє підтвердження. Документування незаконної діяльності злочинної групи зайняло у правоохоронців близько 5 місяців.

У результаті всі її члени наркобанди, а це 7 осіб, затримані. Як встановлено, до групи входили 4 жінки, що виконували функції збувальників, і 3 чоловіки, які раніше вже мали проблеми із законом. Лідер злочинного бізнесу - 36-річний раніше судимий за збут наркотиків місцевий житель. До речі, керівник злочинної групи і сам впродовж довгого часу вживав наркотики.

У цій справі правоохоронцями було проведено 8 обшуків, в результаті яких вилучено близько 40 кг наркосировини, - висушеної і невисушеної макової соломи (марихуана), і близько 100 літрів готового наркотичного засобу - опію ацетильованого. Якщо перевести вилучене в грошовий еквівалент, то сума складає більше 150 тисяч гривень, а збут за добу - 12 тисяч гривень.

За даним фактом правоохоронцями було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Для трьох членів ОЗГ вибраний запобіжний захід у вигляді арешту, четверо знаходяться на підписці про невиїзд.

Проте сьогодні робота ще продовжується, оскільки міліціонерам належить встановити канал надходження макової соломи в Донецьку область. Отже, боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів в Донецькій області продовжується.

ВЗГ ГУМВС України в Донецькій області