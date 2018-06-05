"Шокова терапія": сумління миколаївських водіїв-порушників випробовують знімками жертв аварій (фото)

На Миколаївщині в кожному патрульному автомобілі ДАІ окрім службової документації є ще… фотоальбоми з фотографіями дорожньо-транспортних пригод. Розірвані в лахміття автомобілі, розбиті людські життя…

Таким чином працівники Державтоінспекції намагаються зробити більш переконливими профілактичні бесіди з учасниками дорожнього руху. Порушникам пропонують переглянути фотоальбоми, де під кожним фотознімком міститься інформація про причини автопригод та кількість загиблих і травмованих.

Основна мета таких заходів – донесення до учасників дорожнього руху важливість дотримання вимог безпеки на дорозі.

Ті, хто встиг ознайомитися з фотоальбомами ДАІ, кажуть, що після перегляду знімків з`являється бажання жити… жити обережно та безпечно. Звісно, що такі фотографії не можуть залишити байдужими. Вони справляють незабутнє враження, «дряпаючи» серце і розум, залишаючи в голові страшну картину наслідків необережності та поспіху.

Перегляд фотографій справа добровільна, кажуть водії, яким вже довелося пройти через профілактичну бесіду.

Автоінспектор проводить роботу з водієм приблизно з наступним зверненням:

- Доброго дня, інспектор роти ДПС м. Миколаєва прапорщик міліції Затхей. Ви порушили Правила дорожнього руху, а саме п.2.3, згідно якого водій зобов`язаний використовувати при русі пасивні засоби безпеки, але Ви рухалися в транспортному засобі не використавши ремінь безпеки. Згідно зі ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 51 до 85 гривень. Сьогодні, ми обмежимося лише профілактичною бесідою, а наступного разу за подібне порушення Правил дорожнього руху Вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності… Пропоную переглянути фотознімки резонансних дорожньо-транспортних пригод – наслідки порушень Правил дорожнього руху. Будьте обережні та уважні. Щасливої дороги!

Мешканець Миколаєва Станіслав П., який попав в поле зору інспекторів ДАІ за те, що не пристебнувся паском безпеки, стверджує:

- Після таких наочних попереджень не хочеться більше перевищувати швидкість чи перебігати дорогу на червоне світло. Регулярно стикаючись на вулицях з бравадою водіїв-порушників і бачачи необережність пішоходів, вважаю, що такі фотознімки потрібні й, вважаю, що вони обов’язково підтвердять свою ефективність.

Водій автомобілю Сергій С. ділиться такими враженнями від профілактичної бесіди з даішником:

- Як пояснив мені інспектор ці аварії сталися на дорогах Миколаївщини недавно і мали тяжкі наслідки. На фотознімках видно горілі автомобілі, плями крові на асфальті, трупи. А поруч з місцем аварії - живі люди, на обличчях яких біль і страх від пережитого або від того, що довелося випробувати їх рідним і близьким. На мою думку, така робота більш важлива, ніж притягати всіх без винятку до відповідальності… А взагалі поведінка на дорозі залежить від самої людини.

Слід зазначити, що за 3 місяці цього року на дорогах області в 89 ДТП загинуло 24 особи і 107 були травмовані. І хто знає, можливо надалі фотоальбоми миколаївського ДАІ врятують не одне життя.