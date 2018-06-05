Кримінальні «Робін Гуди»: в елітних будинках Маріуполя злодії розікрали добра на 2 мільйони

На початку березня в Маріуполі припинено діяльність злочинної групи, що діяла на території міста і області, більше десяти років. На рахунку угруповання сотні крадіжок і декілька розбійних нападів. Серед викраденого є унікальні та раритетні предмети. Тільки за попередніми даними слідства сума вкраденого перевищила 2 мільйони гривень.

У злочинну групу входило четверо фігурантів віком від 34 до 50 років, у двох з яких за плечима великий кримінальний досвід. Кожен з них виконував чітко відведену роль. Все залежало від здібностей учасника.

Подробиці гучного затримання прокоментував начальник Маріупольського міськуправління міліції Олександр Бугай:

- Організатор – відомий у злодійських колах авторитет. Ще в молодості він був засуджений за умисне вбивство і відсидів 11 років. Опинившись на волі, зустрівши друга дитинства, який теж відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і тільки звільнився. На волі колишні кримінальники швидко знайшли спільну мову і стали промишляти квартирними крадіжками. Через кілька років, щоб розширити коло своїх злодійських можливостей, втягнули у свою діяльність ще одного знайомого і молодшого брата лідера.

Спеціалізувалася група на крадіжках з елітних будинків Приморського і Жовтневого районів Маріуполя, а також Першотравневого району Донецької області. Відпрацьовували житло відомих і заможних власників. У списках потерпілих є священнослужителі, бізнесмени і впливові керівники.

Добіркою об`єктів займався лідер об`єднання. Його захоплення голубами допомагало визначитися з вибором майбутньої жертви. Як правило, голуб`ятники - забезпечені люди, в яких є що взяти. Крім цього, специфіка невеликого міста, де всі один одного знають, теж накладала свої відбитки. Грабіжники завжди були обізнані родом діяльності потерпілих, їх достатком і приблизним розпорядком дня домочадців. Перш ніж вчинити злочин, деякий час вивчали обстановку: наявність охоронних систем, планування двору і період відсутності господарів. Наявність охоронної сигналізації і собак не перешкоджало професіоналам злодійської майстерності. Розкрадачі діяли настільки швидко, що встигали втекти до приїзду охорони. А один з учасників володів особливим умінням нейтралізувати навіть спеціально навчених собак.

«У темний час доби на ВАЗівській дев`ятці вони під`їжджали до обраного особняку. З собою завжди брали дві чорних сумки, в одній з яких лежав обріз мисливської рушниці на випадок, якщо господарі вдома чи «не вчасно» повернуться. Опинившись у дворі, організатор з одним із виконавців віджимали пластикові вікна, а грати зривали фомкою, і перший проникав усередину. Третій учасник в цей час «чергував» на дорозі перед будинком, а четвертий чекав у машині. Перш ніж зайти до приміщення, вони готували різні шляхи відходу: ставили драбини, будівельні щити або ламали замкову щілину хвіртки, щоб господарі не змогли швидко зайти» - розповідає начальник оперативно-пошукового сектору ВКР Маріупольського міськуправління Віталій Нечаєв.

За роки нальотчики так відточили своє злодійське ремесло, що процес проникнення та пошуку цінностей займав кілька хвилин. Вони наперед знали ймовірні місця зберігання грошей, золота та інших дорогих предметів. На такі дрібниці, як побутова техніка або речі, ніколи не розмінювалися. Викрадене складали у сумки і їхали до одного із лиходіїв, де ділили здобич. Гроші розподілялися порівну, коштовності та інше вкрадене частково збували. Ексклюзивні предмети «джентльмени удачі» залишали щоб не «засвітитися». Саме скрупульозна обережність у реалізації краденого добра і неприпустимість витоку інформації про скоєне, забезпечували «успіх» угруповання. У лютому поточного року жертвою злодійського квартету став відомий нумізмат міста. У нього зловмисники викрали унікальні колекції монет, ордени, старовинні ікони та предмети антикваріату.

Операцію із затримання планували кілька місяців і залучили максимальну кількість досвідчених співробітників. По місцях проживання підозрюваних одночасно виїхало 9 груп захоплення. Чітко сплановані дії правоохоронців дозволили затримати всіх учасників злочинного об`єднання і зібрати багату доказову базу. При обшуках їх житла виявлено та вилучено більше тисячі золотих виробів, нагороди силових відомств та ордени Великої Вітчизняної війни. Численні ікони, церковні предмети із золота і срібла, а також якісна копія Ордена Перемоги, інкрустована коштовним камінням. Крім цього, був цілий арсенал зброї: мисливські рушниці, їх обрізи, пістолети і навіть автомат Калашникова, а також велика кількість боєприпасів.

Відмінна риса цієї групи - пристрасть до парфумерії. З кожної крадіжки вони приносили флакони з туалетного водою, в тому числі і жіночої. Викрадення дамських духів, спочатку, наштовхувало оперативників на те, що дані діяння - справа жіночих рук. Примітно, під час обшуків було виявлено понад ста флаконів, більшість з яких були порожніми. Чому вони не викидали використані ємкості, до цих пір залишається загадкою.

Для документування та розслідування кримінальних справ була створена слідчо-оперативна група. Протягом місяця міліціонери старанно збирали необхідні докази, проводили слідчі дії і пред`явили фігурантам обвинувачення. За скоєння 83 крадіжок та 4 розбійних нападів на території Маріуполя, а також 18 таємних розкрадань у Першотравневому районі, підслідним загрожує тривале тюремне ув`язнення.

Однак, робота правоохоронців на цьому не закінчена. Швидше за все найближчим часом довгий список скоєних фігурантами злочинів поповниться новими епізодами. А оцінку діяльності злочинної групи дасть суд.

Юлія Лафазан

Прес-служба Маріупольського МУ

ГУМВС України в Донецькій області