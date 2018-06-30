Топ-10 українських «шишок», що сіли до в‘язниці

Протягом останнього року як Україну, так і світ приголомшила низка повідомлень про початок гучних розслідувань та порушення резонансних кримінальних справ.

Так, у світі, у серпні 2010 року за звинуваченням у корупції був засуджений до 15 років в’язниці екс-голова Інтерполу Джекі Селебі. В Італії розпочалося чергове розслідування щодо прем‘єра країни Сильвіо Берлусконі. Кілька тижні тому пішов під суд колишній президент Франції Жак Ширак...

Що ж стосується України, то протягом останнього року було порушено безліч резонансних кримінальних справ, фігурантами яких проходять десятки (якщо рахувати за повідомленнями в пресі), а насправді й сотні чиновників та високопосадовців (за інформацією джерел у правоохоронних органах). А ще преса рясніє повідомленнями про гучні «хабарні» справи, про припинення діяльності кримінальних угруповань тощо. А в травні 2010 року український суд засудив затриманого в Україні за шпигунство офіцера ФСБ Росії.

Кореспондент УНІАН спробував розібратися у цьому різношерстому інформаційному потоці, та встановити, хто ж протягом останнього року очолив національний рейтинг осіб, які були названі злочинцями.

Враховуючи високу суспільну резонансність справ, фігурантами в яких проходять чиновники та високопосадовці, ми вирішили обмежитися саме цією категорію злочинців. Крім того, відбираючи відповідні повідомлення, ми виходили з того факту, що злочинцем людину може назвати лише суд.

Отже, якими вони є головні злочинці України у категорії «начальники, що попалися» за підсумками березня 2010 – березня 2011 року?

10 МІСЦЕ: «СПРИТНИЙ» НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ, 2,5 РОКИ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

На десятому місці рейтингу опинився дуже «спритний» колишній начальник управління квартирного обліку та розподілу житлової площі Харківської міськради Геннадій Бакаляр, який у червні 2010 року був засуджений до 2,5 років позбавлення волі.

Суд встановив, що 30 листопада 2006 р. Г. Бакаляр взяв хабар у розмірі 38 тис. гривень. За ці гроші чиновник мав посприяти в питанні виділення земельної ділянки розміром 8 соток у Харкові.

Пікантність ситуації полягає в тому, що Г. Бакаляр… не мав повноважень для виділення ділянки. Адже рішення про виділення землі після всіх процедур приймають депутати міськради на сесії.

При цьому, затримати Г. Бакаляра міліціонерам ще й заважали - близько 20 осіб, серед яких працівники мерії. Хабарник був затриманий лише після того, як до міськради приїхали представники керівництва ГУ МВС України в Харківській обл. та прокуратури.

7 червня 2010 року він був засуджений за ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Окрім конфіскованих 38 тис. хабара Бакаляр позбавився також близько 20 тис.грн., які суд постановив стягнути з нього у якості судових витрат.

9 МІСЦЕ: «ЗАБУДЬКУВАТИЙ» РАЙОННИЙ ПРОКУРОР, 5 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

На десятому місці рейтингу опинився «забудькуватий» районний прокурор одного з районів Сумської області, щодо якого у березні 2011 року набрала законної сили ухвала суду. Особа, на яку законом покладено повноваження наглядання за дотриманням законності, засуджена на 5 років за отримання хабара.

Прокурор, вочевидь, був людиною трохи забудькуватою або, що ймовірніше, також доволі спритною.

У липні 2009 він вимагав та отримав хабара від працівника місцевого підприємства за непритягнення того до кримінальної відповідальності за крадіжку, яку останній начебто скоїв за місцем роботи. При цьому прокурор «забув» повідомити, що стосовно останнього було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, а, навпаки, почав вимагати і згодом одержав 3 тис. доларів США.

При затриманні посадовець намагався позбутися хабара, укинувши його до контейнеру для сміття, але запізно.

Ухвалою суду керівника районної прокуратури було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та засуджено до п`яти років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

8 МІСЦЕ: ПО 5 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ПРАВА ОБІЙМАТИ ПОСАДИ

Восьме місце рейтингу розділили одразу кілька «номінантів», що отримали практично однакове покарання, у принципі, за подібні злочини.

Засуджений за хабар начальник Української державної насіннєвої інспекції

8 жовтня 2010 притягнуто до кримінальної відповідальності за хабарництво начальника Української державної насіннєвої інспекції Міністерства аграрної політики України, колишнього депутата місцевих рад і народного депутата Верховної Ради України 5 скликання Сергія Чмиря.

Зловживаючи службовим становищем високопосадовець організував корупційний механізм, за яким керівники підлеглих йому регіональних інспекцій мали сплачували хабарі за вирішення кадрових питань, за перебування на посаді, а також за продовження термінів державної служби. Зловмисника затримали у центрі столиці в одному з ресторанів «на гарячому» - під час одержання чергового хабара в 5 тисяч доларів США від підлеглого. У ході слідчих дій, під час обшуку робочого кабінету було вилучено ще 150 тис. гривень та 17 тис. доларів США.

Згідно з вироком Солом`янського районного суду м. Києва, Чмиря С.М. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та засуджено до позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна. Екс-чиновника також позбавили першого рангу державного службовця і заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 1 рік і 6 місяців.

Зважаючи на багаторічний трудовий стаж засудженого, державні нагороди (орден Святого Володимира 4 ступеня, заслужений працівник сільського господарства України), вчені ступені доктора економічних та кандидата сільськогосподарських наук, Апеляційний суд м. Києва пом’якшив вирок. Чмиря С.М. звільнили від відбування основного покарання у колонії, призначивши випробовування з іспитовим строком на 2 роки, а також виключили посилання про конфіскацію майна засудженого.

Засуджений за хабар чиновник Київської держадміністрації

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 25 березня 2011 року визнаний винним колишній начальник відділу міського управління архітектури і дизайну Київської міської державної адміністрації (КМДА) в отриманні хабара в розмірі $ 16 тис. за узгодження технічної документації, і засуджений до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних органах на 2 роки, з конфіскацією всього майна.

Засуджений за хабар начальник відділу Держкомзему на Житомирщині

У лютому 2011 року набув чинності вирок Радомишльського районного суду Житомирської області у кримінальній справі відносно начальника відділу Державного комітету України із земельних ресурсів у Радомишльському районі та його спільниці - реєстратора Житомирської регіональної філії державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру», які вимагали та отримали хабар від місцевого приватного підприємця за сприяння у видачі йому державного акта на право власності на земельну ділянку.

Суд визнав правопорушників винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання особою, яка займає відповідальне становище, хабара, поєднане з вимаганням) КК України, і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Крім того, колишній начальник відділу Держкомзему позбавлений рангу державного службовця і йому заборонено займати організаційно-розпорядчі посади і посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, місцевого самоврядування та державних органах земельних ресурсів строком на 2 роки.

Засуджений за хабар начальник податкової інспекції Світловодська

Податківець вимагав та одержав від приватного підприємця хабар у сумі 10 тисяч гривень за вжиття податковими органами заходів щодо безпідставного ініціювання питання про визнання підприємства банкрутом та не проведення у зв`язку з цим належних позапланових перевірок.

У січні 2011 року вироком суду начальника Світловодської ОДПІ засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах на 2 роки. Його позбавлено спеціального звання радника податкової служби 1 рангу.

Засуджений за хабар чиновник з «Київблагоустрій»

У січні 2011 року набув чинності вирок суду за кримінальною справою, порушеною проти начальника одного з відділів комунального підприємства «Київблагоустрій».

42-річний посадовець вимагав «грошову винагороду» від приватного підприємця у розмірі 140 тисяч гривень за дозвіл на тимчасове порушення благоустрою території у зв’язку з виконанням робіт з облаштування малої архітектурної форми.

Вироком суду зловмисника визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. За злочин у сфері службової діяльності обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

Засуджений за хабарництво голова райсуду на Харківщині

Кримінальну справу стосовно хабарника – 55-річного голови одного з районних судів Харківської області було порушено за матеріалами СБУ на початку червня 2007 року. Суддя вимагав у місцевої мешканки 1000 доларів США за призначення її синові покарання, не пов`язаного з позбавленням волі.

У березні 2010 року суддю було визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище) та засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна. Суд застосував до хабарника додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади в органах державної влади строком на 3 роки.

7 МІСЦЕ: КРИМІНАЛЬНИЙ ТАЛАНТ З МІНОБОРОНИ, 6 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Протягом 2002–2006 років чиновник Міноборони, підробляючи документи, незаконно заволодів двома кімнатами у гуртожитку Ялтинського військового санаторію Міноборони загальною площею 70 кв. м (вартістю майже 119 тис. грн) та сприяв незаконному отриманню цивільною особою, яка не мала права на житло із фондів оборонного відомства, трикімнатної квартири у м. Севастополі площею 54 кв. м (вартістю понад 197 тис. грн).

26 березня 2011 року вироком суду колишнього начальника Ялтинської КЕЧ Міністерства оборони України підполковника запасу засуджено до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та штрафу у сумі 5100 грн за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.410 та ч.2 ст.423 Кримінального кодексу України.

Крім того, судом задоволено у повному обсязі заявлені до офіцера два цивільні позови на загальну суму понад 316 тис. грн.

6 МІСЦЕ: ЗЛОЧИН ВАРТІСТЮ 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ. ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ РДА ЗАСУДЖЕНО ДО 7 РОКІВ

У липні 2010 року набрав чинності вирок суду, яким до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджений заступник голови Сумської райдержадміністрації Григорій Єрмоленко.

За хабар в 100 тис. грн. чиновник намагався вирішити питання про виділення земельної ділянки.

5 МІСЦЕ: ЗЛОЧИН ВАРТІСТЮ 120 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ. ГОЛОВУ НОВОУШИЦЬКОЇ РДА ЗАСУДЖЕНО НА 8 РОКІВ

У листопаді 2010 року голову Новоушицької районної державної адміністрації Антона Бугерка засуджено на 8 років позбавлення волі за хабарництво. Посадовець вимагав у приватного підприємця за виділення йому земельної ділянки площею 4 гектари для будівництва бази відпочинку хабара у розмірі 120 тисяч доларів США, 11 тисяч з яких отримав.

Чиновника позбавлено права обіймати керівні посади та посади, пов’язані з виконанням обов’язків держслужбовця, строком на 3 роки та конфісковано все належне йому майно.

4 МІСЦЕ: ЗЛОЧИН ВАРТІСТЮ 100 МЛН. ГРИВЕНЬ. ЗА 27 ВІЙСЬКОВИХ МІСТЕЧОК - 8 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

У березні 2011 року апеляційний залишив без змін вирок колишньому чиновнику Міноборони, який незаконно продав 27 військових містечок.

Колишнього директора філії Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України "Укроборонбуд" було засуджено до 8 років позбавлення волі. Посадовця було визнано винним (за ч.3 ст.365 ККУ) у перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового слідства військова прокуратура Центрального регіону України встановила факти незаконного укладання від імені Міноборони України низки договорів із комерційними структурами про спільну забудову військових містечок.

Зокрема, доведено 27 епізодів злочинної діяльності чиновника, внаслідок якої з власності держави незаконно вилучено 27 військових містечок загальною вартістю понад 100 млн. грн.

3 МІСЦЕ: РОЗТРАТА 40,4 МЛН. ГРИВЕНЬ. ДИРЕКТОР АВІАЗАВОДУ СІВ НА 10 РОКІВ

У грудні 2010 року колишній директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Павло Науменко був засуджений на 10 років позбавлення волі волі з конфіскацією майна за розтрату майна в особливо великих розмірах.

На початку 2007 року СБУ порушила кримінальну справу щодо П.Науменка за фактами фінансових зловживань. Йому інкримінували дві статті: 191 (ч.5) і 366 (ч.2) – зловживання посадовою особою службовими обов’язками. При керівництві підприємством з його вини сталася розтрата фінансових ресурсів в особливо великих розмірах». За даними прокуратури, встановлений на той час розмір коштів, розтрата яких сталася з вини П.Науменка, становив 40,4 млн. грн.

2 МІСЦЕ: ЯК СТАТИ МІЛЬЙОНЕРОМ. ЗАММЕРА ВИШНЕВОГО ЗАСУДЖЕНИЙ НА 10 РОКІВ

24 грудня 2010 року перший заступник мера Вишневого (Київська область) Володимир Стужук був засуджений до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чиновник отримав хабара у розмірі більше 2,5 млн. гривень. Також суд ухвалив, що Стужук впродовж 3 років після звільнення не має права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядницькими і адміністративно-господарськими функціями.

У вересні 2009 року співробітники міліції затримали Стужука за підозрою в здирстві 5 млн. гривень хабара за виділення під будівництво комерційного центру 10 га землі. Хабар в 2,5 млн. гривень, за отримання якого він був засуджений, був частиною обумовленого хабара в 0,5 млн. доларів.

Цікаво, що «найгуманніший у світі» суд не застосував до чиновника додаткового покарання у вигляді позбавлення 9 рангу 5 категорії державного службовця. У зв‘язку з цим, а також через м`якість вироку Генпрокуратура заявила про підготовку апеляції за вироком.

1 МІСЦЕ: РОЗПЛАТА ЗА СТАРІ ГРІХИ. ЕКС-ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРКОМРЕЗЕРВУ ЗАСУДЖЕНИЙ НА 10 РОКІВ

21 лютого 2011 року екс-заступника голови Держкомрезерву Миколу Сіньковського засудили до 10 років ув`язнення із конфіскацією майна. Вирок він отримав за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

У вересні 2004 року, перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ "Ресурс-Інвест" (м.Київ), Сіньковський із використанням підроблених документів та за змовою зі службовими особами заволодів матеріальними цінностями мобілізаційного резерву держави, які зберігалися у ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат". Державі було завдано збитків на суму 2,6 млн. гривень.

“ГРАН-ПРІ» РЕЙТИНГУ… АБО NO COMMENTS

У березні 2010 року Апеляційний суд Хмельницької області визнав винними трьох осіб, які раніше посідали керівні посади в окремому підприємстві (ОП) «Хмельницька атомна електростанція».

У ході слідства було з`ясовано, що троє екс-співробітників ХАЕС… розкрадали обладнання атомної станції.

Так, сумісно з трьома громадянами Молдови шляхом підробки офіційних документів вони оволоділи обладнанням ХАЕС, яке зберігалося на складах електростанції і призначалося для добудови енергоблоку № 3.

Екс-керіників Хмельницької АЕС визнано винними в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («зловживання службовим становищем»). Кожного із зловмисників засуджено на 5 років позбавлення волі з позбавленням права посідати посади, пов`язані з використанням організаційно-приписуючих функцій.

Товарно-матеріальні цінності на суму 139,4 млн. гривень повернені на ХАЕС.