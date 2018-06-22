У колонії під Києвом зеки влаштували криваву бійню: двоє загинули

У Березанській колонії під Києвом стався безпрецедентний випадок. Ув'язнені збунтувалися і влаштували бійню, в якій брали участь близько 20 зеків.

Більш того, четверо арештантів були госпіталізовані, а двоє з них від важких травм померли.

Справою вже зайнялася прокуратура, а як розповів перший заступник начальника Управління Держпенітенціарної служби в Києві і області Сергій Старенький, вже звільнили головного тюремника Київщини та першого заступника начальника колонії.

Як розповіло високопоставлене джерело в Держпенітенціарній службі, у цього конфлікту у в'язниці, де відбуває покарання близько 850 осіб (в основному за наркотики), була передісторія.

«У цій колонії, в числі інших ув'язнених, відбуває покарання група з 6-7 в'язнів, блатних, яка проводить тут свою політику. Простіше кажучи, вони намагаються ділити вплив у зоні. У той же час ця політика не влаштовує криміналітет, який зараз перебуває на волі. Тому кимось і було прийнято рішення влаштувати у колонії провокацію. Привід знайшли надуманий. Незадовго до цього в колонії від крововиливу помер ув'язнений. Незважаючи на те, що є висновок незалежної експертизи про те, що хлопцеві не наносилося ніяких травм, всередині колонії його смерть розцінили як загибель від побоїв. До речі, його батьки навіть відмовили прокурорам у додатковій експертизі, бо не мають до нас претензій. Лідером одного з угрупувань був мільйонер з Сум, але йому ніяких претензій ми пред'явити не можемо, тому як він перебував осторонь. Як і колишній «наглядач» за зоною. До речі, обидва вони не в лікарні. Вони взагалі в цій бійці не постраждали, на відміну від інших в'язнів».

У той же час, як розповіло джерело в столичній адвокатурі, за його інформацією в скандалі можуть бути замішані наркотики. Нібито блатні збунтувалися саме через те, що хтось намагається налагодити сюди канал поставки. «Блатні дивляться за порядком у зоні, тому шукали методи протидії. Тому й побилися з так званими мужиками (найчисленніша група ув'язнених. Вони працюють на зоні, але при цьому не претендують на неформальну владу і не співпрацюють з адміністрацією тюрми). Двоє ув'язнених зараз знаходяться в спецлікарні у Київській області», – розповіли в адвокатурі.

Правозахисник Дмитро Гройсман повідомив, що і його джерела частково підтверджують версію про конфлікт мужиків і блатних. «Є поки що непідтверджена інформація, що блатні експлуатували мужиків, після чого і стався конфлікт. Почалася війна каст», – зазначає Гройсман.

Правозахисники запевняють, що ця війна (звичайно, не з таким результатом) ведеться досить часто, і завдання начальників виправних установ з цим боротися. «Швидше за все, це сталося через те, що був відсутній контроль за ситуацією в колонії», – каже Гройсман. У самій колонії ситуацію коментувати відмовилися.

Ігор Сєров. Сегодня