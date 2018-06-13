У Криму пастухи жорстоко зґвалтували туристку з Москви

У районі Лисячої бухти під Феодосією (Крим) двоє місцевих пастухів побили і декілька разів зґвалтували туристку з Москви.

Підозрювані у скоєнні зґвалтування - 40-річний мешканець Кіровського району і 30-річний мешканець Щебетовки. За даними місцевої преси, потерпіла впізнала кривдників, але їхні приятелі намагаються "зам'яти" кримінальну справу.

Москвичка – журналістка, автор кількох репортажів про Лисячу бухту – у черговий раз приїхала туди відпочивати наприкінці травня. Жінка приїхала в селище Курортне, потім прийшла в Лисячу бухту і встановила там намет.

За словами 40-річної москвички, вночі 31 травня вона прогулювалася по пляжу.

"До зустрічі з жінкою 40-річний житель села Садове Кіровського району і 30-річний мешканець селища Щебетовка відвідали один з барів Лисячої бухти, після чого вирушили на пошуки пригод. Практично біля намету вони наздогнали москвичку, почали її бити і ґвалтувати. Турист із сусіднього намету спробував заступитися за жінку, але його також побили. Сусіди побігли за допомогою, і о третій годині ночі до міліції надійшло повідомлення про безчинства в Лисячій бухті", - розповів начальник Коктебельської міліції Олег Фомін.

За його словами, нападники били і ґвалтували туристку на березі, в її наметі, а потім притягли нещасну до лісу, де знову били і ґвалтували.

Коли на місце злочину прибув міліцейський наряд, кинута зловмисниками москвичка перебувала у лісі у шоковому стані.

Мешканці бухти, дізнавшись про злочин, допомагали міліціонерам затримати підозрюваних.

Прокуратура вже порушила щодо затриманих кримінальну справу. Їм інкримінується зґвалтування та крадіжка. Поки сусіди москвички бігали за підмогою, з їхніх наметів зловмисники викрали цифровий фотоапарат і мобільний телефон. Їм обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

За матеріаламиТСН.