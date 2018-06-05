Юристи року: без Кірєєва, але з Ківаловим

Є в Україні свято – День юриста. Воно, звісно, не таке поважне, як Великдень, але не менш шановане, ніж День медика чи День учителя. І зрозуміло чому. На юристах у нашій країні все тримається. Вони і судді, і прокурори, і адвокати. А отже, вони все. Не рахуючи, звісно, президента та народних обранців, яким дозволено не бути юристами, але не дозволено юристів не шанувати.

Отож, у переддень такого грандіозного свята в нашій країні заведено вшановувати найкращих представників цієї специфічної, однак вкрай необхідної професії. Та щоб виявити повагу гідно, замало лише добрих слів. Ці люди, мабуть, заслуговують більшого. А тому природно, що якраз саме на професійне свято відбувається нагородження кращих юристів. Акція так і називається Всеукраїнській конкурс «Юрист року».

Серед претендентів на це почесне звання, певна річ, можуть бути усі, хто здобув відповідну професію та не всім таланить із цим. Добором займається спеціальна комісія, а тому випадковостей не буває. Юристи – люди серйозні.

Цього разу церемонія нагородження відбулася у стінах дипломатичної академії на Михайлівській площі. Гості почали з’їжджатися завчасно, адже на поважне свято спізнюватися не годиться. Вздовж коридору аж до самої зали ледь не струнко стоїть почесна озброєна варта. Гості проходять повз неї і їхня самооцінка відразу зростає. Дівчата із захопленням оглядають солдатські святкові мундири і фотографуються на тлі хлопців з рушницями. Старші пані проходять і лише усміхаються непорушним вартовим. Один із них чомусь стоїть біля дверей до туалету. Хто його тут поставив і навіщо, незрозуміло, але виглядає оригінально.

Гості помалу сходяться. Грає класична музика, всі попивають шампанське чи вино і мило спілкуються. Не обходиться без радісних зустрічей та поцілунків. Старі друзі-прокурори, судді та адвокати щасливі знову бачити одне одного. Серед гостей можна помітити не зовсім юридичних персонажів, принаймні зовні ані на суддів, ані на адвокатів вони не схожі. Переважно це – панни, вбрані в якийсь загадковий як для шанованої публіки одяг. Чи то в прозору блузочку, крізь яку проступають занадто апетитні речові докази, які, на щастя, прикриті білизною, чи то в не зовсім вечірнє, занадто барвисте вбрання, що не дуже пасує до такого поважного дійства, як нагородження кращих юристів.

Серед гостей можна помітити народного депутата Кармазіна, посла Грузії в Україні пана Катамадзе і, звичайно, «найславетнішого» юриста країни – пана Ківалова. Його чарівна усмішка спалахує мов сонце щоразу, як у залі з'являється хтось із колег, зокрема, побачивши колегу – спеціаліста з російськомовної проблематики, депутата Колесниченка. Сам Колесниченко, як увійшов, спочатку не побачив Ківалова і, привітавшись з кількома гостями, попрямував до столу за келихом вина, але шановний депутат-юрист сам підійшов до спів партійця, і вони, попозувавши фотографам, піднімають святковий тост.

Всі нарешті зійшлися – свято починається. Ведучі телезірка Оля Фреймут і знавець погоди Олексій Дівєєв-Церковний. Першою на сцену запрошують пані Ставнійчук, в минулому вірну соратницю президента Ющенка. Вона, хоч як дивно виголошує привітання від президента. Невелику частину публіки охоплює відчуття дежа вю. Невже знову щось змінилося, і керманичем країни знову став Віктор Андрійович? Поки пані Ставнійчук говорить, доклавши неймовірних зусиль, вдається змиритися з думкою, що все гаразд і нічого не сталося. Просто пані Ставнійчук змінила патрона і тепер служить Віктору Федоровичу. Одне за одним звучать вітання від прем’єр-міністра Миколи Азарова, спікера парламенту Володимира Литвина, від міністра юстиції Олександра Лавриновича та голови Конституційного Суду Анатолія Головіна. Всі вони, на жаль, не змогли приїхати особисто.

Врешті-решт, доходить черга до вручення нагород. Першим ця почесна місія надається знов-таки «найславетнішому» юристу країни пану Ківалову. Він доволі професійно упорався з обов’язками і наголосив, що йому вкрай приємно «називати прізвища, які викликають захоплення».

Загалом «юристів року»нагороджують аж п’ятнадцять. Прізвища багатьох із них нічого не скажуть широкому загалу, не втаємниченому в юридичну кухню.Хоча є серед них і заступник генерального прокурора України Анатолій Григорович Пришко і начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Іванович Фаринник і голова Державної податкової служби Віталій Юрійович Захарченко. Втім, є в списку нагороджених і деякі цікаві збіги, які так чи інак наштовхують на певні асоціації. Скажімо, щонайменше троє осіб, відзначених титулом «Юрист року» представляють Національний університет «Одеська юридична академія», яким керує пан Ківалов, а двоє мають стосунок до... втім, збережемо інтригу.

Отже, серед трьох поважних юристів із одеської Юракадемії знайшлася навіть одна панна. Красуня модельної зовнішності Таня Грабович стала кращою в номінації «студент-юрист».Але, мабуть, дивного в цьому нічого не має бути, адже красунь в одеській академії не бракує і її керівництво, зокрема, пан Ківалов дуже цим пишається. Варто згадати лише найсвіжішу «Віце-міс Вселенна-2011» Олесю Стефанко, студентку Інституту прокуратури та слідства Одеської національної юридичної академії. Подейкують, досягти таких висот їй вдалося не без допомоги свого патрона. Зрештою, він, здається, цього навіть не заперечує. Чи світить у майбутньому нинішній переможниці в номінації «Студент-юрист» також колись вийти на подіум планетарного конкурсу краси, можна лише здогадуватися. Але шанси, очевидно, є.

Ще один цікавий збіг стосується нинішнього міністра юстиції. Так сталося, що саме його син Максим цього року заслужив звання «Юрист року» в номінації «Юрист – представник приватної юридичної компанії». А за іншим збігом обставин компанію йому склала перший заступник міністра юстиції Інна Іванівна Ємельянова – «Юрист – держаний діяч». Чи вплинув на такий вибір якось сам пан міністр, ми напевно не можемо знати, але збіг, погодьтесь, цікавий.

Загалом свято нагородження пройшло в теплій родинній атмосфері. Переможці, розчулені та щасливі, щиро дякували за честь отримати такі високі нагороди від своїх колег і запевняли, що будуть і надалі вірно служити народу України і українській юстиції. Єдине, що засмучувало, так це те, що серед заслуженого товариства зовсім не знайшлося місця без перебільшення найвідомішому українському юристу і найзнаменитішому вітчизняному судді пану Кірєєву. Його присутність неабияк прикрасила б святковий вечір.

Коли офіціоз добіг свого логічного завершення, церемонія плавно перейшла у фінальну стадію – фуршет. Гостей пригощали вишуканими стравами з м'яса та риби, смачними канапками, шашликами та салатами, а також не менш вишуканими напоями. Хоч як дивно, але наприкінці всього дійства столи все ще не були порожніми. Чи то гості прийшли не надто голодні, чи то соромилися надмірно наїдатися в такому вишуканому товаристві.

Тиждень, Роман Малко