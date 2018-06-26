Як арештовували псевдолікаря “доктора Пі”

До примiщення суду, автозак з затриманим доктором Пi приїхав о 9.40. Цього разу Андрiй Слюсарчук був вже без загадкового бандажу на головi, з яким з'явився у суді в середу, 16 листопада.

Перед судовим засіданням п'ятеро правоохоронців завели афериста в кабінети попереднього утримання, на час поки в судi визначалися з головуючим у справi. За декiлька хвилин в канцелярї суду журналiстiв повiдомили, що цю резонансну справу слухатиме суддя Андрiй Романович Курилець.

У залi судового засiдання нiде було яблуку впасти, понад десяток телекамер провідних каналiв України, два десятки журналiстiв. Ось у зал заводять й Андрiя Слюсарчука, вiн виглядає втомленим, неголений й переляканий. Кудись зникло ще вчорашня самовпевненiсть й нахабнiсть За ним заходить адвокат затриманого, слiдчi мiлiцiї й прокурор.

Суддя починає засiдання з читання подання слiдчих, котрi просять обрати для Андрiя Слюсарчука запобiжний захiд у виглядi тримання пiд вартою. У поданнi були вказанi й паспортнi данi псевдопрофесора. Не забув головуючий у справi поцiкавитися і його станом здоров'я.

Щойно Андрiй Курилець завершив зачитування подання, як Андрiй Слюсарчук звернувся до головуючого.

– Ваша честь. Я не народився у мiстi Житомирi

– А де? Не без здивування перепитав головуючий. Адже у його паспортi вказано, що мiсце народження – Житомир

– Менi складно сказати, якраз зараз це виясняю, бо минуло 30 рокiв. Я не знаю. Сам я є уродженцем Азербайджану, жив в мiстi бiля Баку i в дитинствi його покинув. Зараз ми бiльш-менш уточняємо данi моєї iсторичної бiографiї

Ця заява була черговою брехнею псевдопрофесора, адже слiдство вже встановило, що Слюсарчук народився у пологовому будинку Житомира, його мама досi жива.

Незрозумiлим виявилося, i де живе Слюсарчук. Мiсце свого проживання вiн зазначив Київ, вулицю Тимошенка,18 квартира 181.Яку, як вiн стверджує, знiмає та живе разом iз подругою.

– А як виможете пояснити те, що в матерiалах справи є лист з пошти, яким повернули повiстку слiдчого, про те, що в будинку за вказаною адресою є тiльки 124 квартири, запитав суддя?

– Нi там є 181 квартира. Це помилка пошти, там четвертий під’їзд, там 185 квартир.

– А що у вас зi станом здоров'я?

– Пухлина мозку.

– А довiдка про iнвалiднiсть у вас є?

– Я її не виробляв, хоч при такому захворюваннi її дають. Але у мене вдома є документи

Але такi "сенсацiї" не вплинули на суддю, вiн продовжував вести засiдання.

Слово взяв прокурор. Вiн пiдтримав подання слiдчих, заявивши, що злочини, котрi iнкримiнуються псевдопрофесору, доволi серйознi, по статтях КК йому загрожує позбавлення волi термiном до восьми рокiв. А те що до слiдства звертаються i продовжують звертатися громадяни з приводу шахрайства Слюсарчука, дає пiдстави вважати, що його дiї можуть бути переквалiфiкованi в бiк складнiших статей.

Також з матерiалiв справи випливає, що можуть бути й iншi особи, причетнi до скоєння злочинiв, оскiльки те, що чинив Слюсарчук, вiн не мiг би зробити одноособово! Також, за словами прокурора, затриманий може впливати на свiдкiв у справi.

"Тому прошу обрати мiру запобiжного заходу Андрiю Слюсарчуку виглядi взяття пiд варту", - пiдсумував прокурор.

Для псевдопрофесора цi слова були шоком. Якщо ще на початку засiдання Слюсарчук мав надiю, що його звiльнять, то пiсля слiв прокурора виглядав морально подавленим й шокованим. Коли цитували факти злочинних дiй, якi йому iнкримiнують, присiдав та бурмотiв:"Це жах".

– Цього не може бути. Я не вчиняв цих злочинiв. -- крикнув Андрiй Слюсарчук. А на очах з’явилися навiть театральнi сльози.

Адвокат Андрiя Слючарчука попросила суд не арештовувати його пiдзахисного. Бо, мовляв, реєстрацiя у нього є.

–Прошу мене звiльнити, – благав затриманий. Щоб я мiг на волi себе захистити.

Через 20 хвилини судового засiдання суддя пiшов до нарадчої кiмнати. З залу, у кайданках вивели й псевдопрофесора.

Суддi знадобилося 30 хвилин, щоб пiдготувати постанову: "Розглянувши подання слiдчого, заслухавши думку прокурора про доцiльнiсть обрання мiрою запобiжного заходу у виглядi взяття пiд варту, заслухавши думку захисника про вiдхилення подання слiдчого, ознайомившись з матерiалами справи, враховуючи особу Слюсарчука, його сiмейний стан, спосiб життя та працi, стан здоров'я, те, що останнiй пiдозрюється у вчиненнi злочинiв, за якi передбачене покарання у виглядi позбавлення волi на строк до восьми рокiв, може перешкоджати встановленню iстини по справi, переховуватися вiд слiдства та суду, оскiльки на виклики слiдчого не з'являвся, чинив опiр при виконаннi постанови слiдчого про його привiд, проживає в квартирi, яку орендує, не має фактично постiйного мiсця проживання, суд приходить до висновку, що подання пiдлягає до задоволення. Слюсарчуку слiд обрати запобiжний захiд у виглядi взяття пiд варту.

Керуючись статтями: 148, 149, 155, 165 зi значком 1, 165 зi значком 2 КПК України, суд постановив -- подання задовiльнити, обрати Слюсарчуку Андрiю Тимофiйовичу запобiжний захiд у вигляддi взяття пiд варту з утриманням у Львiвському слiдчому iзоляторi. Контроль за виконанням данної постанови покласти на начальника вiддiлу СУ ГУМВС України у Львiвськiй областi, Кучерявого. Постанова може бути оскаржена до апеляцiйного суду Львiвської областi протягом трьох дiб з дня її проголошення. Судове засiддя оголошене закритим".

Псевдолiкаря "закрили". Тепер вже надовго!



Слюсарчука заводять у зал суду



Представник прокуратури



Нарада слiдчої групи



Cуддя зачитує рiшення



Вирок не сподобався Слюсарчуку

Як повідомлялося раніше, псевдолiкар Слюсарчук, завдяки блискуче здiйсненiй операцiї львiвської мiлiцiї, цього понеділка був затриманий у Києвi.

"Я вас чекав давно" – це єдинi слова, якi вiн сказав, коли кайданки клацнули на його зап'ястях.

Дещо згодом стало відомо, що проти «Доктора Пі» Андрія Слюсарчука порушено вже другу кримiнальну справу – цього разу за статтею "шахрайство" (перша кримiнальна справа порушена за статтею 358 ККУ "Пiдробка документiв...").

Увечері ж спецзагін "Беркуту" доставив псевдолікаря Слюсарчука в управління УМВСУ у Львівській області.

На вході в управління міліції, у лічені секунди, коли Слюсарчука виводили з авто, журналістка газети "Експрес" Світлана Мартинець встигла поставити Слюсарчуку запитання: "Андрію, хто був першою жертвою?" Відповідь "професора" була доволі нестриманою: "Пішла ти на х..".

Під час свого резонансного шеститижневого розслідування журналісти «Експресу» встановили, що в Андрія Слюсарчука немає жодної медичної освіти, усі його медичні дипломи – підроблені. Журналісти стверджують, що результатом діяльності псевдолікаря стало каліцтво десятків обдурених ним людей, а також – щонайменш три смертельні випадки.

Експрес