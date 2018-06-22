Звичайнісіньке диво: як знахарі та ворожки оббирають людей

Ще задовго до того, як у національному класифікаторі професій з’явилися ворожки й астрологи, українцям постійно лізла в очі набридлива і безглузда промоція цього магічного люду.

Реклама чаклунів – окрема тема й досить прибутковий бізнес, адже чимало видань і телеканалів, навіть комунальні підприємства не гребують розміщувати ці нісенітниці за грубі гроші. Верховна Рада спромоглася заборонити рекламу зняття вроків лише 12 січня, попри те що згадане питання порушувалося в парламенті ще рік тому. Щойно документ набере чинності, промоція послуг із ворожіння та гадання й телепрограми за участю віщунів і цілителів опиняться поза законом. Та чи зупинить це магів-самозванців? Реклама алкоголю суттєво обмежена давно, що не надто позначилося на споживанні міцних напоїв населенням і статках «горілчаних королів». А на забобонах і невігластві також заробляють грубі гроші.

ЗІПСУТА КАРМА

Автор напросився на безплатну консультацію до віщунки Віри, яка приймає клієнтів у звичайній квартирі в спальному мікрорайоні на околиці Києва. У помешканні, увішаному різноманітними езотеричними символами і дипломами з китайськими ієрогліфами, мене зустрічає жінка середнього віку в яскравому вбранні. У кімнаті, що слугувала робочим кабінетом, запалені ароматичні суміші, від яких паморочилося в голові. Стіл заставлений екзотичними фігурками людей і тварин.



«Я бачу, що у вас нездоровий колір обличчя, мабуть, хворий шлунок чи підшлункова, тому одразу можу порадити вам сеанс Рейки, це недорого – лише 200 грн», – намагається затягнути у свої магічні тенета жіночка. Як вона пояснює, це вид японської практики зцілення шляхом накладення рук на хворого, і нібито Ісус володів саме такими здібностями. Мене дещо збентежив зв’язок між японськими практиками та Ісусом, однак я і бровою не повів.

«Також я вже бачу, що ви страждаєте від порушень сну, – веде далі цілителька (насправді напередодні всю ніч писав статтю. – Авт.). – Тут теж можу зарадити, але це вже буде дорожче – необхідно провести корекцію енергетичного поля за 300 грн, не пошкодуєте, спатимете, як дитина. Якщо ж потрібен комплексний аналіз, то знадобиться вже чистка енергетичних каналів за 700 грн. Можу також допомогти вашим родичам – тільки принесіть їхні фото, за ті самі 700 грн я очищу і їхній астрал. За 600 грн можу зцілити карму вам і за світлинами вашим рідним».

Віщунка бере мої долоні й пильно їх роздивляється. «Бачу, що вам не щастить з одруженням, – заявляє вона (ще б пак, на пальці в мене немає обручки, і не треба бути майстром японського Рейки, щоб це помітити. – Авт.). – То нічого, можу зробити вам приворот будь-якої дівчини, тільки принесіть її фотографію, а ще краще волосину з голови чи якусь річ. Тут уже потрібен складний обряд, який у мене забере більше енергії, тому коштуватиме 1 тис. грн». «Якось потім», – відмовився я.

«Ну тоді приходь наступного разу, але пам’ятай: без чистки астралу чи підсилення енергетичного поля складно тобі буде, захист треба поставити», – наставляла мене на прощання ворожка.

Напевне, все ж таки якийсь вплив, принаймні психологічний, у неї є: під кінець «сеансу» мені було моторошно і на рівні підсвідомості захотілося відвести «виявлені» чаклункою негаразди. Полегшало тільки вже на свіжому повітрі.

КУЗНЯ ЦІЛИТЕЛІВ

Скільки коштів заробляють такі провидиці, точно підрахувати складно, тому що мало хто з них реєструється приватним підприємцем, як того вимагає закон, і платить податки. Принаймні в Податковій службі мені повідомили, що не мають таких даних.

Якщо припустити, що одна ворожка за день отримує близько 700 грн, то в місяць виходить 21 тис. грн. А коли помножити цю суму на 500 (за оцінками експертів, саме стільки чаклунів і подібних «спеціалістів» працює лише в Києві), то одержимо щонайменше 10,5 млн грн за місяць. Чимала частина цих грошей, поза сумнівом, спрямовується на просування магічних послуг у медіа та легалізацію чародіїв.

У столиці працює Київський інститут Української асоціації народної медицини (УАНМ). У ньому навчаються приблизно 2 тис. студентів. Крім спеціальностей «лікувальна справа» та «стоматологія» цей виш пропонує кількатижневі курси досить екзотичних професій, таких як «аюрведична медицина», «біоенергоінформотерапія» та навіть «медична астрологія». Причому з дозволу Міністерства охорони здоров’я.



Телефоную в інститут, щоб записатися на курси лікарів-астрологів. Принагідно цікавлюся, яким чином відбувається зцілення медастрологією: «У вас що, гороскопами вчать лікувати?» Жіночка з УАНМ терпляче пояснює, що це буцімто ціла наука про вплив небесних тіл на здоров’я людини, додаючи, що вже понад три місяці ці курси з невідомої причини не проводяться, хоча є дозвіл МОЗ. Й одразу ж радить записатися на курси біоенергоінформотерапії, яку викладає та сама людина, що й медичну астрологію, – Лідія Шелінговська. А якщо я закінчу ще й «Основи медичних знань», то загалом за 3 тис. грн і місяць навчання зможу отримати необхідні сертифікати й розпочати власну практику.

Що це за курси медичної астрології та ще й з ліцензією МОЗ, ми вирішили дізнатися в представників міністерства. Хоч як дивно, але ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної МОЗ України», яке відає цілителями і знахарями, очолює професор, викладач фітотерапії згаданої вище УАНМ Тетяна Гарник. Цікаво, що президент УАНМ Валерій Поканевич за сумісництвом є позаштатним головним спеціалістом з нетрадиційної медицини МОЗ. Щоб стати фітотерапевтом чи травником та отримати ліцензію МОЗ, треба обов’язково закінчити курси у виші Поканевича.

«Медична астрологія не належить до методу народної і нетрадиційної медицини, на який видаються спеціальні дозволи, – відповіли мені письмово у відомстві Гарник. – УАНМ є приватним навчальним закладом, урегулювання діяльності якого не входить до компетенції нашого комітету, тому питання щодо її лікувальних властивостей, що викладаються в навчальному курсі «Сакральна астрологія та медична астрологія», краще поставити керівництву зазначеної вище установи».

Отакої, виходить, жодного дозволу МОЗ на проведення таких занять не має і бути не може! Також у відомстві з питань нетрадиційної медицини роз’яснили, що згідно з наказом міністерства комітет не видає дозволів на зняття вроків, пристріту та чистку карми, а тільки сертифікує спеціалістів у таких галузях, як біоенергоінформотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, точковий масаж. Крім того, народним цілителям заборонено проводити масові сеанси з елементами гіпнозу та лікувати онкологію, інфекційні, венеричні й заразні шкірні захворювання, СНІД, наркоманію, психічні розлади, ускладнення вагітності тощо. У комітеті додали, що цілителі, які практикують за спеціальними дозволами з народної та нетрадиційної медицини, мають право робити це тільки під контролем традиційного лікаря і не слід їх плутати з магами і ворожбитами. Виловлювати ж шахраїв, які чаклують, прикриваючись дозволами МОЗ на народне цілительство, нібито повинна міліція, а не комітет.

ЗАЧАРОВАНА МІЛІЦІЯ

У МВС бідкаються: проблема в тому, що Кримінальним кодексом не передбачене покарання за ворожіння, яке часто межує з шахрайством. Проте вину мага довести дуже складно, оскільки люди віддають гроші за ворожбу добровільно.

«Кримінальних справ щодо чаклунів у нас немає, – розповідає Микола Рощин, працівник Управління карного розшуку МВС та автор книжки «Український лохотрон». – Колись ми намагалися розкрутити справу щодо телевізійних ворожок. Звернувся із заявою один інвалід, який розповів, що зателефонував за номером, вказаним на екрані, там попросили зачекати і навіть не з’єднали з магом, а наприкінці місяця йому надійшов рахунок на кілька сотень гривень».

За словами пана Рощина, міліціонери перевірили телеканал, і виявилося, що то був зовсім не прямий ефір, а демонстрація відеоролика, записаного заздалегідь. Тобто людина фізично не могла поговорити з ведучою програми й отримати поради мага. Подальше розслідування засвідчило, що замовник цього ролика зареєстрований десь у Болгарії, а кошти за трансляцію сплачувалися через Укртелеком. Справа заглухла.

Джерела у МВС кажуть, що в Україні досить поширена практика, коли якийсь підприємець реєструється на єдиний податок, а потім наймає чималий штат різноманітних ворожок, садовить їх по квартирах і збирає гроші.

«Латентність злочинів, пов’язаних із шахрайством провидиць, – 90%, тому що люди соромляться писати заяви, – підсумовує Рощин. – Інколи під гіпнозом громадян втягують у злочинну діяльність». За його словами, у столиці зафіксовано випадок, коли чаклунка змусила дівчину торгувати кокаїном.

ПРО ШКОДУ ДИВА

Традиційні лікарі ставляться до ворожбитів і знахарів вороже. Адже було чимало випадків, коли вони просто замордовували людей, яких ще можна було врятувати традиційним лікуванням. Попри заборону лікувати тяжких хворих, цілителі все одно грішать цим постійно.

«Чого тільки не радять народні лікарі вживати онкохворим людям: траплялося і керосин казали пили, і щурячу отруту, і сечу, – розповідає Роман Любота, лікар-онколог Київської міської онколікарні. – Люди йдуть до знахарів, не проконсультувавшись у медиків, тому що бояться операції, хіміотерапії, вірять, що народні методи допоможуть. Просто волосся стає дибки, коли чуєш, скільки коштів витягнули цілителі з бідолашних хворих: буває одну ампулку якогось псевдопрепарату, скажімо, на основі чистотілу, яка абсолютно нічим не допоможе, продають по 800 грн».

За словами лікаря, після втручання знахарів до них приходять пацієнти, яким уже навіть операцією неможливо зарадити, і вони згодом помирають.

«Є категорія людей, які тяжіють до різних чудес і таємниць, – пояснює психолог Володимир Селіванов. – Передусім вони є споживачами фільмів і літератури про НЛО, таємниці стародавніх цивілізацій і будь-яку іншу містику. Для них характерне прагнення шукати найлегші шляхи вирішення своїх проблем, а це, звичайно, магічні методики: чарівні палички, скатертини-самобранки, піч, яка сама їздить, та екстрасенси, які помахом рук вирішать будь-які проблеми. Коли є попит на чудеса і таємниці, завжди знаходяться ті, хто забезпечить пропозицію, задовольнить цю потребу й отримає для себе вигоду».

Інша справа, каже психолог, що не варто всіх ворожок, екстрасенсів і магів вважати шарлатанами й авантюристами. Багато з тих практик – шаманських, езотеричних, «магічних», котрі ще якісь півстоліття тому розглядалися матеріалістичною наукою як казки і пережитки темного минулого, сьогодні активно використовуються в сучасній психотерапії і доводять свою ефективність. Також не слід називати шахраями всіх травників і костоправів – є справді обдаровані люди.

Віктор Літвінов, Тиждень