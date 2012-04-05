Школяр під час гри у футбол облив бензином і підпалив однокласника



Хмельницький. 5 квітня. УНІАН. 25 березня дев'ятикласник 13-річний Сергій Дудар із села Новичі Шепетівського району на Хмельниччині облив бензином і підпалив однокласника 14-річного Вадима Гулька. Той зумів сам себе погасити. Школяра відвезли до обласного опікового центру.

— Хлопець поступив у шоковому стані, — каже 41-річна Оксана Хуторцова, опіковий хірург обласної лікарні. — У нього глибокі опіки рук, ніг, тулуба, промежин. Ушкоджено 25 відсотків тіла. Ми його прооперували.

— Ми мали грати у футбол на школьному стадіоні, командами, — згадує Вадим Гулько. Він щойно вийшов із наркозу, ледь говорить. — Я прийшов трохи пізніше. Наші вже програвали. Тоді однокласник Віталік Ляш почав на мене наїжджати: "Чого ти так пізно". Почали штовхатися. Тоді мені хтось на кофту, на живіт налив бензину. Я сів на веліка і хотів їхати додому. Тут мене скинули. Знову почали з Ляшем штовхатися. Хотіли один одному зробити підножки і впали. Хтось облив ноги бензином. Я піднімаю голову, а Сергій Дудар кидає запалену спічку.

На дев'ятикласника вилили близько 500 мл бензину.

— Я став качатися по землі, — продовжує Вадим Гулько. — Бив себе руками по ногах і животі. Дуже злякався. Но добре помню, як думав: "Як загашу вогонь, усіх приб'ю". Десь минуту я гасив вогонь, а всі стояли й дивилися.

На стадіоні був двоюрідний брат Вадима 14-річний Дмитро Вербіцький. Він викликав "швидку". Сергій Дудар одразу втік. Пояснити свого вчинку не може. Каже, бензин злив із тітчиного мопеда, ходив і підпалював ним суху траву.

Сергія Дударя виховує тітка Любов Дудар і баба Ніна Зубріюк. Матір померла, коли хлопцеві було 2 роки, батько виїхав на заробітки до Москви.

За фактом підпалу міліціонери порушили кримінальну справу. Сергія Дудара можуть відправити до інтернату для малолітніх правопорушників.

Gazeta.ua