Обсяг пошкоджень обладнання робить неможливим звичний розподіл клієнтів на черги та підчерги.

В Дніпропетровській області запроваджують новий тип графіків - індивідуальні графіки відключень світла, коли кожен будинок має свій графік. Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.

Там стверджують, що обсяг пошкоджень робить неможливим звичний розподіл клієнтів на черги та підчерги.

"Причина переходу - масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури регіону внаслідок російських атак, через які більше неможливо забезпечувати відключення за звичними стабілізаційними графіками відключень. Цей індивідуальний графік - орієнтир, для того аби клієнти мали змогу планувати своє життя, в умовах невизначеності та складної ситуації в енергетиці. Графіки доступні на сайті, в чат-боті ДТЕК Дніпровські електромережі індивідуально за кожною адресою", - пояснили в ДТЕК.

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Важливо, що графіки розраховуються окремо для кожного будинку. Навіть сусідні будівлі можуть мати різні періоди відключень через особливості схеми живлення та технічні можливості мережі.

"Перевірити свій графік можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі та в чат-ботах компанії у Viber та Telegram. Для цього достатньо вказати адресу - вулицю та номер будинку. Графік на наступний день з’являється щовечора", - додали там.

Відключення світла в Україні

27 листопада повідомлялось, що через пошкодження обладнання внаслідок ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Дніпропетровській області вимушено застосовувалися аварійні відключення світла.

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