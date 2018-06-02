„Беркут” любить журналістів (фоторепортаж)

Напередодні професійного свята представники ЗМІ зустрілися з бійцями столичного спецпідрозділу «Беркут». Журналісти на власні очі побачили тренування правоохоронців та обмінялися з ними футболками із символічними написами.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Управління зв’язків із громадськістю Сергія Бурлакова, зустріч була організована спеціально для того, аби представники мас-медіа на власні очі переконалися, настільки складною і відповідальною є повсякденна робота міліціонерів «Беркута».

– Коли проводяться масові заходи з участю прихильників різнополярних політичних сил, завданням бійців є не допустити кровопролиття. Саме тому їм доводиться «живою стіною» розділяти учасників зібрань. Однак їхнє головне завдання – затримувати злочинців, а для цього потрібні постійні тренування, – підкреслив Сергій Бурлаков.

На тренувальному полігоні полку «Беркут» журналісти стали свідками затримання умовних злочинців на автомобілі.

Трохи згодом представники мас-медіа стежили за ходом штурму «квартири багатоповерхівки», де за легендою засіли зловмисники.

З полігону гості перемістилися у «серце» полку «Беркут» – у його штаб. Оперативний черговий за допомогою системи GPS бачить на карті столиці кожен його наряд, а при необхідності – усі наряди кожного з підрозділів, які несуть службу по охороні правопорядку у Києві.

У спортзалі полку бійці спецпідрозділу продемонстрували свої навички володіння прийомами рукопашного бою, а в тирі – майстерність володіння різними видами вогнепальної зброї.

Крім того, «беркутівці» продемонстрували тактичні прийоми бійців спецпідрозділів – ведення вогню під час пересування у парах та страхування напарника.

Журналісти мали змогу ознайомитися зі спорядженням та озброєнням бійців спецпідрозділу, а також на власному досвіді переконатися, наскільки важко без спеціальної щоденної підготовки нести службу у повній екіпіровці.

– Сподіваюся, що після сьогоднішньої зустрічі кожен з вас – і журналісти, і бійці «Беркуту» – зможете по новому поглянути на роботу один одного, а заодно – і ставитися один до одного з більшою повагою та розумінням, – зазначив Сергій Бурлаков.

На завершення зустрічі представники мас-медіа та спецпризначенці обмінялися футболками з символічними написами «Я люблю Беркут» та «Я люблю журналістів».