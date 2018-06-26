Олег Школьний: Наркозалежні - хворі люди, а не злочинці

Основні зусилля підрозділів, що займаються боротьбою з наркозлочинністю спрямовані на виявлення наркозбувачів, організованих злочинних угруповань, каналів та джерел надходження, а також фактів виготовлення наркотиків, - повідомив начальник Управління БНОН МВС України Олег Школьний.

Недопущення поширення наркоманії і наркозлочинності в країні визначено керівництвом держави одним із першочергових завдань у сфері гарантування національної безпеки України. Саме тому одне з нагальних завдань, що стоїть перед органами внутрішніх справ – є протидія незаконному обігу наркотиків на національному та міжнародному рівнях.



Олег Школьний/ Фото: МВС України

Начальник УБНОН МВС України зазначив, що з набранням чинності нового Кримінального процесуального кодексу України суттєво змінилися вимоги до організації роботи з протидії наркозлочинності. Документування збутів наркотиків проходить в рамках жорсткого контролю та тільки згідно вимог законодавства, що регламентує безумовний захист прав громадян – недоторканності житла, персональних даних громадян.

"У 2012 році розроблено прогресивну, побудовану на доказових принципах Національну стратегію щодо наркотиків, у якій визначено гуманістичний підхід. Змінено ставлення до наркозалежних, адже вони хворі люди, а не злочинці", - наголосив Олег Школьний.

Він також підкреслив, що принциповою позицією МВС є не гонитва за кількісними показниками, а якісне документування кваліфікованих злочинів, які дійсно становлять небезпеку для суспільства та держави. Так, кількість кримінальних справ, стосовно наркозалежних осіб (за зберігання наркотиків) упродовж 5 місяців 2012 року становила 11,3 тисячі, а за аналогічний період поточного року – всього 7 тисяч, що майже на 4 тис. менше.

Олег Школьний також зазначив, що на даний час проводиться розробка законодавства про кримінальні проступки, в рамках якої розглядається питання про декриміналізацію нетяжких злочинів у сфері контролю за обігом наркотиків.

Стратегічним напрямком боротьби з наркотизацією населення МВС визначено профілактику наркоманії, особливо серед молоді, та пропагування здорового способу життя.

Тенденція до зниження рівня наркотизації населення свідчить про актуальність заходів, спрямованих на викриття осіб, які схиляють до наркоманії інших. Упродовж поточного року викрито 107 таких правопорушень, у тому числі 17 - вчинені відносно неповнолітніх.

Начальник Управління БНОН МВС України також підкреслив, що основні зусилля підрозділів, що займаються боротьбою з наркозлочинністю спрямовані на виявлення наркозбувачів, організованих злочинних угруповань, каналів та джерел надходження наркотиків, а також на їх виготовлення. Про це свідчать ліквідовані органами внутрішніх справ 52 міжрегіональні та міжнародні канали.

Так, працівниками УБНОН МВС затримано двох жителів Херсонської області, які займалися збутом марихуани у великих розмірах. У затриманих правоохоронці вилучили майже 160 кг готового наркотичного зілля, ціна якого за цінами чорного ринку складає більше 3,2 млн. гривень, що становить 128 тис. доз наркотика. Крім того, у затриманих вилучено ще й 1,5 тис. кущів коноплі, які вони вирощували в горщиках.

"На жаль, приходиться констатувати факти виявлення працівників міліції, які зраджуючи інтересам служби, самі здійснюють злочини пов’язані з незаконним обігом наркотиків", - зазначив Олег Школьний. По всіх таких випадках відкриваються кримінальні провадження, причини та умови цих фактів стають предметом гострого реагування МВС.

"Крім того, у липні цього року заплановано позачергову атестацію працівників підрозділів БНОН. Під час якої буде визначено тих працівників, які не в змозі ефективно працювати у боротьбі з наркозлочинністю", - наголосив начальник УБНОН МВС України Олег Школьний.