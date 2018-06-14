Вихованці табору «Ніхто крім нас» мріють стати спецназівцями

Вихованці табору «Ніхто крім нас» мріють стати спецназівцями

20:49, 25 червня 2013
3 0

Як вихованці інтернатів змогли переконатися, як це нелегко захищати та любити свою Батьківщину. Фоторепортаж.

Близько 10 днів немов справжні солдати, півсотні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, провели у військово-патріотичному таборі «Ніхто крім нас».

Вихованці інтернатів Київщини та Житомирщини на власному досвіді змогли переконатися, як це нелегко, але водночас почесно – бути патріотом, вчитися захищати та любити свою Батьківщину.

Мета заходу – військово-патріотичне виховання молоді, розвиток міжнаціональної дружби, формування свідомого і відповідального ставлення до питань особистої та громадської безпеки.

Із закінченням перебування у таборі дітей привітав перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик.

«Я дякую усім вам, за те що ви подолали цей нелегкий шлях, змогли впоратися з усіма труднощами та проявили риси справжніх чоловіків, – сказав Віктор Дубовик. – Я впевнений, що час перебування в таборі запам’ятається вам надовго, ми докладемо усіх зусиль, щоб ви стали справжніми громадянами та патріотами своєї держави».

Відмітив Віктор Дубовик і викладацький склад табору. Викладачі щедро ділилися своїми знаннями та вміннями з хлопцями. Під час відпочинку діти навчилися допомагати один одному, вивчали військову справу, цивільну оборону, медико-санітарну підготовку. Також, хлопці ознайомилися і з структурою та завданнями внутрішніх військ МВС України, побачили як військослужбовці живуть і служать.

«Ми були ніби справжні солдати. Ми жили поруч із хлопцями, ночували в казармі, вчилися стріляти та ходили у формі. Це був мій найкращій відпочинок», – розповів вихованець табору Андрій.

У перший день перебування він навіть намагався втекти і трохи злякався, бо поруч були лише люди у синій формі. Пробувши у таборі до вечора, Андрійко змінив свою думку, та вирішив, що нікуди їхати не хоче. Знайшов товаришів та за десять днів змінив свою думку про міліціонерів.

«Якщо б в мене була б така можливість ще раз, я б неодмінно поїхав би, й не на 10 днів, а на все літо. Мені тут дуже сподобалося. Я знайшов багато друзів, та вирішив, що обов’язково коли подорослішаю піду служити в армію, хочу бути спецназівцем», – сказав Андрій.

Справа, яку роблять викладачі табору – величезна. Вони втілюють у життя своє гасло «Ніхто крім нас». Адже кожен з нас повинен докласти максимум зусиль для виховання наших нащадків.

На згадку про літній відпочинок та зустріч Віктор Дубовик вручив вихованцям пам’ятні сувеніри та почесні грамоти.

Лариса Тищенко, УЗГ МВС України

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter