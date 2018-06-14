Вихованці табору «Ніхто крім нас» мріють стати спецназівцями

Близько 10 днів немов справжні солдати, півсотні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, провели у військово-патріотичному таборі «Ніхто крім нас».

Вихованці інтернатів Київщини та Житомирщини на власному досвіді змогли переконатися, як це нелегко, але водночас почесно – бути патріотом, вчитися захищати та любити свою Батьківщину.

Мета заходу – військово-патріотичне виховання молоді, розвиток міжнаціональної дружби, формування свідомого і відповідального ставлення до питань особистої та громадської безпеки.

Із закінченням перебування у таборі дітей привітав перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик.

«Я дякую усім вам, за те що ви подолали цей нелегкий шлях, змогли впоратися з усіма труднощами та проявили риси справжніх чоловіків, – сказав Віктор Дубовик. – Я впевнений, що час перебування в таборі запам’ятається вам надовго, ми докладемо усіх зусиль, щоб ви стали справжніми громадянами та патріотами своєї держави».

Відмітив Віктор Дубовик і викладацький склад табору. Викладачі щедро ділилися своїми знаннями та вміннями з хлопцями. Під час відпочинку діти навчилися допомагати один одному, вивчали військову справу, цивільну оборону, медико-санітарну підготовку. Також, хлопці ознайомилися і з структурою та завданнями внутрішніх військ МВС України, побачили як військослужбовці живуть і служать.

«Ми були ніби справжні солдати. Ми жили поруч із хлопцями, ночували в казармі, вчилися стріляти та ходили у формі. Це був мій найкращій відпочинок», – розповів вихованець табору Андрій.

У перший день перебування він навіть намагався втекти і трохи злякався, бо поруч були лише люди у синій формі. Пробувши у таборі до вечора, Андрійко змінив свою думку, та вирішив, що нікуди їхати не хоче. Знайшов товаришів та за десять днів змінив свою думку про міліціонерів.

«Якщо б в мене була б така можливість ще раз, я б неодмінно поїхав би, й не на 10 днів, а на все літо. Мені тут дуже сподобалося. Я знайшов багато друзів, та вирішив, що обов’язково коли подорослішаю піду служити в армію, хочу бути спецназівцем», – сказав Андрій.

Справа, яку роблять викладачі табору – величезна. Вони втілюють у життя своє гасло «Ніхто крім нас». Адже кожен з нас повинен докласти максимум зусиль для виховання наших нащадків.

На згадку про літній відпочинок та зустріч Віктор Дубовик вручив вихованцям пам’ятні сувеніри та почесні грамоти.

Лариса Тищенко, УЗГ МВС України