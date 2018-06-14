Бунт у Врадіївці: все зіпсували політики. Фото

Массовой акции протеста, которой три дня угрожали жители городка под Николаевом, не случилось.

На митинг приехали политики, и народ разошелся по домам, чтобы не слушать пустых лозунгов и обещаний. В городе растет страх, что арестованные милиционеры будут мстить.

Акцию протеста, на которую возлагали надежды многие жители Врадиевки, с треском провалилось. Большинство горожан планировали собраться у стен райотдела в четверг, во время "базарного дня", когда в город приезжают жители со всего района. Люди планировали требовать ареста экс-начальника милиции Виталия Синицкого и справедливого суда над подозреваемыми по делу Ирины Крашковой.

Однако высказать свои требования сельчане не смогли. Все из-за того, что улицу, где находится райотдел, оккупировали представители различных политических партий и движений. Вместо конкретных действий сельчане услышали призывы к свержению бандитской власти, разгону милиции и прочие политические лозунги, которые далеки от чаяний жителей отдаленного районного центра.



Среди толпы появились флаги ВО "Свобода". Фото/Максим Войтенко

– Вась, а что они там несут? – спрашивал плотник Кирилл у своего друга. Назвать свою фамилию корреспонденту "Комсмольской правды в Украине" он побоялся. Говорит, что отомстить могут милиционеры, против которых они взбунтовались.



Акция протеста превратилась в банальную попойку под аккомпанемент лозунгов. Политики утверждают, что сейчас на митинге огромная толпа врадиевчан чуть ли не в тысячу человек, однако на самом деле людей не больше восьми десятков человек, а остальные – приезжие журналисты и активисты политсилы из близлежащих областных и районных центров.

Сами жители поселка говорят, что им уже надоело бастовать, так как практического результата пока нет. Настало время ждать результатов следствия.



Люди надеются на справедливость. Фото/ Максим Войтенко

Денис Корнишев, Комсомольская правда в Украине